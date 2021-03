Elsker du å bygge LEGO? Da bør du lese dette

Til høsten kommer «LEGO Masters» på TV 2. TV-konseptet har allerede høstet suksess i en land som USA, Storbritannia, Sverige og Australia, og endelig kommer det til Norge.

Programmet skal ledes av Erik Solbakken, som oppfordrer alle LEGO-entusiaster til å melde seg på.

– Er du en racer i LEGO og mener du har noe i «LEGO Masters» å gjøre? Da bør du kjenne din besøkelsestid, for det er fortsatt noen deltakerplasser som skal fylles. Så langt har vi funnet ut at det er mange mannlige LEGO-entusiaster der ute, så for å få brikkene til å falle helt på plass håper vi på å nå noen LEGO-elskende kvinner også, sier programleder Erik Solbakken.

I serien skal åtte deltakerpar kjempe om seieren, og dermed bli Norges aller første «LEGO Masters», gjennom en rekke utfordrende og spennende LEGO-oppgaver. Deltakerne er alle LEGO-talenter fra hele landet, med forskjellig bakgrunn og alder.

For å være med på «LEGO Masters» må man ha fylt 16 år, elske å bygge LEGO, ha bygget en del på frihånd og elske å fortelle historier med LEGO. Har du en LEGO-partner som du kan danne deltakerpar med, er det helt topp, men tv-produksjonen kan også være behjelpelige med tanke på å finne en partner.

Interessert? Her kan du melde deg på!