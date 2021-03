Realitydeltaker tiltalt for vold mot kjæresten

Under en tur på byen ble den unge kvinnen sparket i ansiktet slik at hun fikk brudd i øyehulen og i nesa. Nå risikerer den mannlige realitydeltakeren fengsel.

– Jeg husker egentlig bare at jeg hørte et hyl, men om det var fra meg eller vitnene, vet jeg ikke. Det neste jeg husker, er at jeg våknet opp på sykehuset, forteller kvinnen som er fornærmet i saken.

I desember var hun og den daværende kjæresten hennes, en mann som tidligere har deltatt i reality-TV, på vorspiel. Etterpå reiste de i retning et utested.

Ifølge den fornærmede kvinnen kom de ikke inn på byen. I dag husker hun ikke hvorfor, men det kan ha vært fordi hun ikke hadde med seg legitimasjon.

Da kjæresteparet ble avvist i døra, gikk de sammen bort fra stedet.

Samtidig var venninnene Liv Eira og Maria Olsen Bekken på vei til det samme utestedet. De kjente ikke realitydeltakeren og kvinnen.

– Jeg så at han dyttet henne ned på bakken, før han tok fart og sparket henne i ansiktet. Hun ble slått i svime, forteller Bekken til TV 2.

VITNER: Liv Eira (t.v.) og Maria Bekken avbildet i en annen anledning. Foto: Privat

– Spark med full kraft

Eira beskriver voldsepisoden som sjokkerende.

– Jeg opplevde sparket som veldig hardt. Det var som om han skulle skyte en fotball med full kraft, sier vitnet.

Venninnene beskriver at voldsofferets hode først ble truffet av sparket, før det smalt inn i en murvegg.

– Vi rakk ikke å tenke så mye før vi reagerte. Jeg gikk bort til hun som lå på bakken, og forsøkte å få kontakt. Samtidig gikk Maria bort til mannen og sørget for at han ikke dro fra stedet, forteller Eira.

Etter hvert kom både politi og ambulanse til stedet. Han ble pågrepet, mens kvinnen ble sendt til sykehus med ambulanse.

BRA IGJEN: Kvinnen fikk alvorlige skader etter voldshendelsen, men skadene er i dag leget. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Flere brudd i ansiktet

Der ble det konstatert brudd i øyehulen, brudd i nesa og blødninger på øyet. Politiet har overfor TV 2 tidligere uttalt at hun var heldig som ikke ble mer skadet, og at «det kunne gått riktig ille».

I februar tok politiet ut tiltale mot realitydeltakeren. De vil ha ham dømt for vold når saken kommer opp for retten i juni.

PÅ SYKEHUSET: Dette bildet ble tatt av fornærmede på sykehuset. Foto: Privat

Politiadvokat Nina Magnussen Røed sier at de ser alvorlig på saken, og at den derfor har vært prioritert. I retten vil hun forsøke å belyse hva som skjedde før, under og etter voldshendelsen.

Gruer seg

Den fornærmede kvinnen forteller til TV 2 at hun og realitydeltakeren var et par, men at det ble slutt, før de igjen fant tonen i fjor høst. Planen var at de skulle tilbringe julen sammen, men så skjedde altså dette.

– Jeg prøvde å få en forklaring fra ham de første dagene etter hendelsen, men han ga meg ingen forklaring, forteller kvinnen, som ikke selv har deltatt i reality-TV.

Hun gruer seg til rettssaken kommer opp, men samtidig ser hun frem til å bli ferdig med hendelsen.

– Jeg håper han får straffen han fortjener, sier hun.

Den tiltalte mannen forsvares av advokat Christoffer Arnø.

– Han er fryktelig lei seg for det som har skjedd, og han tar sterk avstand fra slike handlinger, men utover det ønsker han ikke å gi noen ytterligere kommentarer til saken.

Flere straffedømte

I januar kartla TV 2 andelen straffedømte personer i realityprogrammene «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel». Oversikten viste at totalt 23 av de 153 tidligere deltakerne TV 2 kartla, har en dom på rullebladet.

16 var domfelt før de deltok i TV-programmene, mens ni er domfelt etter deltakelse. Det innebærer at to deltakere er straffedømt både før og etter deltakelse.

Dommene spenner fra mindre alvorlige trafikklovbrudd til grov vold og hvitvasking av penger.

Siden saken om realitymiljøet ble publisert, har tallet økt til 10. I mars ble «Ex on the Beach»-profil Melina Johnsen dømt til 90 dagers fengsel for blant annet ruspåvirket kjøring og vold.