Politiet åpner etterforskning av statsminister Erna Solberg

Politiet i Sør-Øst opplyser at de iverksetter etterforskning etter Erna Solbergs Geilo-tur.

Sør-Øst politidistrikt opplyser i en pressemelding fredag formiddag at de åpner etterforskning av Erna Solberg.

– På bakgrunn av informasjon som har fremkommet i pressen, samt statsministerens egne uttalelser, har politiet besluttet å iverksette etterforskning knyttet til mulig brudd på smittevernforskriften, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Etterforskningen skal avklare hva som faktisk har skjedd om hvorvidt dette kan være brudd på enten lokale eller sentrale forskrifter.

Saken vil deretter bli vurdert av påtalemyndigheten i forhold til en eventuell strafferettslig reaksjon.

Øyvind Aas, leder for driftsenheten i Buskerud i Sør-Øst politidistrikt, vil ikke gå inn på detaljene rundt etterforskningen fredag.

– Vi skal nå avdekke om det har skjedd noe straffbart, og hvem som er involvert. Brudd på smittevernreglene straffes med bøter, sier han til TV 2.

Familietur

Det har vakt sterke reaksjoner etter at det fredag ble kjent at Erna Solberg i vinterferien brøt smittevernreglene.

Solberg og familien reiste til Geilo for å feire statsministerens 60-årsdag. Flere i Solbergs familie leide leiligheter i samme kompleks, og 25. februar samlet de seg 13 stykker sammen til middag på en restaurant.

Den aktuelle restauranten bekrefter at statsministeren og familien hennes skulle være gjester på restauranten, men at Erna Solberg selv ikke var tilstede et par av dagene på grunn av akutte øyeproblemer.

Hun skulle imidlertid ha deltatt på middagen fredag 25. februar, men var tilbake lørdag 26. februar.

På det aktuelle tidspunktet tilsa de nasjonale reglene at man ikke kunne samles mer enn 10 personer i et privat arrangement på restaurant. Senere samlet familiene seg også 14 stykker i en av leilighetene.

– Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det og kan bare si beklager, sier Solberg.

– Klart straffbart

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, mener forholdet helt klart er straffbart.

– Å ha en sammenkomst med en familie i et lokale som er leid, er et arrangement etter covid-19-foreskriftene paragraf 13. Etter paragraf 13 A, kan man bare være maks 10 personer til stede, det betyr at statsministerens fest på lørdag er straffbar, sier Marthinussen til TV 2.

Han trekker parallell til politiet i Drammen som twitret torsdag kveld at de hadde anmeldt 14 personer for å samles i et lokale som brudd på smittevernreglene.

– På fredagen var jo ikke Erna til stede, men det kan jo spørres om hun som arrangør av den middagen også da brøt reglene. Jeg tenker at lørdagssamlingen er klart straffbar. Og politiet har ikke i andre tilfeller pleid å gi særlig slack til nordmenn som bryter covid-19-forskriften, sier jussprofessoren.