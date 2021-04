Da Morten (44) mistet kona, var samtalene med kompisen Pål (41) avgjørende

Morten Thomas Gabrielsen (44) og Pål Fuglset (41) traff hverandre i London i 2004, hvor begge arbeidet innen IT.

GLADE MENN I LONDON: Morten og Pål foretrakk praten på pubben fremfor forballtrening. 19 år senere er de fremdeles gode venner. Foto: Privat

I storbyen savnet de et større sosialt nettverk. De traff hverandre via en nettside for fotballinteresserte, og ble med på samme fotballag.

Men Morten og Pål foretrakk pub og prat fremfor fotballtreningen. Dette var starten på et langt og godt vennskap, som har vart i mange år og som for dem har vært veldig inspirerende.

Åpner opp i garasjen

Sammen har de startet opp podkasten og YouTube-kanalen «Garasjeprat», der de snakker åpent om sorg, angst, ensomhet, pengebruk, dating og den berømte 40-årskrisa. Nå ønsker de å inspirere andre menn til å være mer personlige, og tørre å ta andre typer samtaler i en trygg setting.

– Det er to vanlige menn, som Morten og meg, som sitter og prater i en garasje, der vi er åpne med hverandre. Vi prater om ting som er vanskelige og gjerne litt utfordrende.

Første gang Morten opplevde «garasjeprat» var som nygift i England. Det var små floker i ekteskapet, og han spurte svigerfaren om råd. Svigerfaren tok nordmannen med seg i garasjen, der ble det en mann til mann-prat.

De åpnet opp og var ærlige overfor hverandre. Dette var første gang Morten opplevde den type dyp kommunikasjon.

Mistet kona

For Morten har det vært helt avgjørende å ha muligheten til å snakke om de vanskelige følelsene. Særlig de siste årene.

– Jeg var gift med Natalie og vi hadde en liten datter på tre år. Min kone hadde tidligere vært alvorlig syk og fikk påvist hjernesvulst. Svulsten ble mer aggressiv. Det var veldig tøft og skapte mye frykt.

LYKKELIG FAMILIE: Morten og konen Natalie med deres lille datter Felicity. Foto: Privat

Til God morgen Norge forteller han om den tragiske reisen fra å se kona være frisk til å bli dødssyk. Det var kaotisk, ensomt og vondt å se hvordan livet hennes ebbet ut. Den siste tiden hadde hun veldig mye smerter og måtte få mye morfin for å dempe dem.

Mortens kone, Natalie (36), døde i 2016. Han ble enkemann og satt igjen med datteren deres Felicity, som nå er blitt åtte år.

Den første tiden etter hennes død var han ikke åpen om hvor forferdelig han hadde det. Savnet og sorgen førte til at han i lange perioder var veldig langt nede, og fortsatt sliter han med nattesøvnen. Det eneste som holdt han oppe, var ansvaret for den lille datteren Felicity.

Ved å fortelle sin egen historie, ønsker han å gi håp til andre:

– Det finnes en vei gjennom smerte. At det ekspertene kaller «posttraumatisk vekst» er mulig.

Brøt ut av menighet

Samtalene med Pål har også vært veldig viktig for 44-åringen i sorgarbeidet. Men Morten har også vært viktig for Pål.

En dag dro kompisene på en fisketur, og Pål åpnet seg for første gang opp om oppveksten, som han opplevde som traumatisk.

Familien tilhørte nemlig det han beskriver som en konservativ kristen menighet.

KONSERVATIV MENIGHET: Pål har hatt det godt i familien sin. Det var menighetens regler som var krevende for han. Foto: Privat

Pål opplevde oppveksten i trossamfunnet som både godt og vondt. Det var godt, fordi det alltid var mange mennesker rundt han. Men det var vondt fordi livet var regulert av menighetens strenge regler. Regler som gjorde at han ikke fikk delta på alt det klassekameratene foretok seg, som å dra på klassetur. Dette førte til erting og at han følte seg annerledes på skolen.

Familien brøt ut av menigheten da han var rundt tolv år gammel. Pål husker spesielt én episode fra den tiden.

– Jeg var i butikken med foreldrene mine. De traff på noen fra menigheten, men de hilste ikke. Dette husker jeg som vondt, det var jo mine foreldre de ikke ville hilse på. Fra å være en del av noe stort, var jeg plutselig ingenting. I den perioden hadde jeg veldig få venner.

I en periode i tenårene ble det enda vanskeligere. Pål hadde ikke så mange rundt seg og følte på ensomheten. En følelse det var vanskelig å snakke om.

– Jeg er ikke flau over det jeg har opplevd, eller bitter på noen mennesker på grunn av dette, men det har vært vanskelig, forteller Pål åpenhjertig.

De siste årene har han klart å åpne opp mer og mer. Pål tør å snakke om oppveksten. Årsaken til at han klarer å være åpen, er samtalene han har hatt med Morten.

– I dag er jeg stolt av den jeg er og at jeg har kommet meg gjennom dette på en god måte.

Den dype samtalen mellom menn

Kompisene påpeker at den dype samtalen ikke alltid trenger å være så dyp.

– Litt av nøkkelen er å være åpen og ærlig med seg selv og andre. Jeg lar meg inspirere når jeg kan sitte og sparre med Morten. Det kan være ting jeg opplever som vanskelig, men som han har løsninger på, sier Pål.

– Hva er grunnen til at kvinner ofte er flinkere enn menn til å snakke om dypere ting?

– For det første faller det mer naturlig for kvinner å prate mer generelt til hverandre – også om følelser, sier Morten, mens Pål mener det ligger mye i at kvinner elsker å prate.

MENNS FØLELSER: Kameratene Pål Fuglset og Morten Thomas Gabrielsen startet "Garasjeprat" for å sette fokus på menns følelser. Foto: God morgen Norge

– Det ser du på kafé, de klarer å holde praten i gang. Vi menn snakker gjerne om enklere ting og har muligens en utfordring når det gjelder å sitte sammen og prate på en god måte, være mer åpne med hverandre og by på seg selv.

Han tror det er mange menn som savner det å være mer åpen.

Morten mener åpenhet vil bety mye for menns psykiske helse. Begge to håper og tror at det vil bli en endring med den oppvoksende generasjonen.