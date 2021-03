Tusenlapper skiller veterinærene – se hvor i landet det er billigst

TV 2 hjelper deg har sammenliknet prisene hos 55 veterinærklinikker i hele landet, fem klinikker i hvert fylke. Prisene på fire av de vanligste behandlingene for katt og hund kan variere stort fra klinikk til klinikk.

Se kartet med prisene hos alle de 55 klinikken vi sjekket, nederst i artikkelen.

Dyrest i Agder

Behandlingene i prissjekken er vanlig konsultasjon, ID-merking, kastrering av hannkatt og kloklipp. I snitt var disse fire behandlingene dyrest i landets sørligste fylke, Agder.

For eksempel finner vi den aller billigste ID-merkinga i Rogaland til 500 kroner ved Sauda veterinærkontor, den dyreste er nesten tre ganger så dyr og koster 1474 kroner på Evidensia Søgne i Agder.

Elisabeth Mortensen, klinikkleder ved Evidensia Søgne, sier at de er opptatt av å tilby pasientkonsultasjon av ypperste kvalitet.

– ID-merking foregår derfor nesten utelukkende i forbindelse med annen konsultasjon til en pris av 650 kroner, sier Mortensen.

Billigst i Vestfold og Telemark

Den aller billigste klinikken i TV 2 hjelper degs prisundersøkelse er Sauda veterinærkontor i Rogaland. Men, ser man på snittprisen i alle fylkene er det Vestfold og Telemark som er det billigste fylket. Vestfold og Telemark er i snitt 826 kroner billigere enn for eksempel Agder.

Billigste og dyreste behandlinger: Vanlig konsultasjon*:

- Billigst: 600,- i Møre og Romsdal - Dyrest: 1590,- i Nordland Id-merking: - Billigst: 500,- i Rogaland - Dyrest: 1474 i Agder Kastrering av hannkatt:

- Billigst: 906,- i Møre og Romsdal - Dyrest: 2139,- i Vestland Kloklipp: - Billigst: 0,- i Innlandet - Dyrest: 556,- i Nordland *Gjelder pris på den billigste konsultasjonen klinikken tilbyr. Tid på konsultasjon vil variere.

President i Den norske veterinærforeningen, Torill Moseng, sier til TV 2 hjelper deg at det ikke er lov med prissamarbeid og at klinikkene har fri mulighet til å sette prisen.

– Det Veterinærforeningen er opptatt av er at våre veterinærer setter den prisen som gjør at de kan utføre det beste for dyrene, sier Moseng.

Stor forskjell

– Hvis du har hund eller katt så må du regne med at det blir noen veterinærutgifter, sier Kristin Wear Prestrud, klinikkleder ved Dyresykehuset NMBU.

Hun sier de fleste dyr blant annet trenger vaksiner, tannbehandling og helsesjekk.

BEHANDLING: Labradoren Fyr får en årlig vaksine av Kristin Wear Prestrud. Foto: Siran Yildirim/ TV 2 hjelper deg.

En annen vanlig behandling hos veterinær er kloklipp. Det er den behandlingen med størst prisvariasjon i TV 2 hjelper degs undersøkelse. En av klinikkene tilbyr kloklipp gratis, mens det koster 500 kroner for samme behandling hos en annen.

Forklarer forskjellene

I følge Torill Moseng er det mange årsaker til at prisene varierer fra klinikk til klinikk.

– Det har for eksempel med geografi å gjøre, hvor mange som jobber på klinikken som har spesialkompetanse, vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper i forhold til hva slags utgifter man har som husleie, strøm og etterutdanning, sier Moseng.