Alex (36) solgte sin egen promp for 700 kroner

I ett år har den amerikanske filmregissøren Alex Ramírez-Mallis (36) tatt opp sine egne prompelyder.

Nå selger han opptakene til høystbydende, skriver New York Post.

Den fisefine Brooklyn-mannen forteller at han selger lydene av sin egen flatulens både i protest mot det nye omtalte fenomenet NFT, og for å tjene masse penger.

– Hvorfor ikke?

NTF, som står for Non-fungible token, er et digitalt eierskapsbevis.

Mange har kastet seg på trenden og selger blant annet digital kunst, musikk, spillkort og videoklipp for svimlende summer.

Forrige uke la Twitter-direktør Jack Dorsey (44) ut sin første tweet i 2006 som en NFT på plattformen Valuables.

I tweeten stod dette: «just setting up my twttr».

Høyeste bud er nå på over 21 millioner kroner.

– Hvis folk kan selge digital kunst og GIF-er, hvorfor ikke selge promper, spør Alex Ramírez-Mallis.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Ett år med promp

Det var da koronapandemien traff New York i mars i fjor, at Alex Ramírez-Mallis slapp fisen fri og startet prompeprosjektet «One Calendar Year of Recorded Farts».

Han fikk med seg fire venner, og de begynte å dele opptak av prompene sine i en WhatsApp-gruppe.

Nå er alle lydene samlet i et 52 minutter langt opptak og skal auksjoneres bort, skriver Fox Business.

I skrivende stund har hans samlede verker, «Master Collection», høyeste bud på 1700 kroner.

Ramírez-Mallis selger også opptak av individuelle promper for 0,05 Etherum, som tilsvarer i overkant over 700 kroner.

Foreløpig har han solgt én promp til en anonym kjøper.

KRYPTOKUNST: Auksjonshuset Christie’s solgte den digitale kollasjen «Everydays: The first 5000 days» for 63,3 millioner dollar. Foto: Christie's

Digital kattetegning

Nylig solgte hotellarving Paris Hilton (40) en digital tegning av katten sin for 17.000 dollar på det digitale kunstgalleriet Cryptograph, og pengene gikk til veldedighet.

Flere andre kjente navn, som Jason Momoa (41), Ashley Greene (34) og Kristen Wiig (47) har også solgt kryptokunst på Cryptograph for å samle inn penger til veldedige organisasjoner.

– Ekstremt verdifull promp

Alex Ramírez-Mallis er spent på utviklingen i dette nye markedet.

– Hvis verdien øker, kan sitte på en ekstremt verdifull promp, sier han til The New York Post.

Han har én ting å si om det han kaller «NFT-hysteriet»:

– Det er absurd.

Til tross for at prompeauksjonen er gjort i protest mot kryptokunst, håper han å tjene gode penger.

– Jeg håper at NFT-prompene både kan kritisere, få folk til å le, og gjøre meg rik, sier han.