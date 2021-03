Biden lover Norge og Sikkerhetsrådet at USA vil støtte FN

NEW YORK (TV2): Joe Biden måtte trekke tilbake invitasjonen til det Hvite Hus på grunn av pandemien, men han lovet medlemmene av Sikkerhetsrådet, inkludert Norge, at USA vil støtte opp om FNs arbeid.

Torsdag kveld holdt Joe Biden sin første tale til medlemmene av FNs sikkerhetsråd siden han ble innsatt som president. Egentlig skulle ambassadørene vært samlet i det Hvite Hus, men møtet ble avholdt via videokonferanse på grunn av smittevernstiltak. Biden-administrasjonen sa i en uttalelse etter møtet at presidentens tale blant annet handlet klima og viktigheten av globalt samarbeid for å bekjempe pandemien.

FN-ambassadør Mona Juul deltok på møtet siden Norge er medlem av Sikkerhetsrådet frem til slutten av 2022.

– De bekreftet det de har sagt hele tiden om at de ønsker et styrket flernasjonalt samarbeid. De ønsker å bruke FN som et sted for det samarbeidet. De melder seg inn i FN-organisasjoner de har trukket seg ut av, og ikke minst la Biden veldig stor vekt på at de har gått tilbake til Paris-avtalen, sier Juul når TV2 treffer henne på kontoret til Norges FN-delegasjon i New York.

I tillegg til Biden deltok også USAs klimautsending og tidligere utenriksminister John Kerry på møtet. Biden kunngjorde at USA vil bli med i Vennegruppen for klima og sikkerhet, som 27 av FNs medlemsland dannet for tre år siden.

Har det blitt lettere å snakke om klima i Sikkerhetsrådet nå med en ny administrasjon?

– Ja, det tror jeg vi helt klart kan si. Men vi er ikke helt i mål om at alle er enige om at sammenhengen mellom klima og konflikt er en sak for Sikkerhetsrådet. Men amerikanerne beveger seg i hvert fall i den retningen nå, sier Juul.

Avlyst besøk til det Hvite Hus

USA har formannskapet i Sikkerhetsrådet i mars, som betyr at det er Biden-administrasjonen som setter agendaen for møtene og temaene medlemmene skal diskutere denne måneden. Det er en tradisjon når amerikanerne leder Sikkerhetsrådet at presidenten inviterer ambassadørene for de 14 andre medlemslandene til et besøk i det Hvite Hus. Men på grunn av pandemien måtte turen avlyses.

– Det hadde kanskje vært litt mer stas å være i det Hvite Hus, men jeg synes det også var fint at de gjorde det på denne måten. For det viktigste er jo at vi snakker sammen og at vi får en sjanse til å formidle våre budskaper, og at vi da blir lyttet til i Washington under deres presidentskap, sier Juul.

Sikkerhetsrådet har ikke hatt fysiske møter i FNs hovedkvarter siden desember i fjor, og det er foreløpig ingen planer om å returnere til Sikkerhetsrådssalen med det første.

Samarbeidsklima

FNs sikkerhetsråd har fem faste medlemmer: Frankrike, Storbritannia, USA, Kina og Russland. Alle har vetorett, og kan sette en stopper for enhver resolusjon de er uenige i. Forholdet mellom USA og de to andre stormaktene, Kina og Russland, har vært iskaldt de siste årene, noe som har gjort at Sikkerhetsrådet har vært fastlåst i flere store saker som Syria, og Israel og Palestina.

– Det er krevende, det er det jo ikke noen tvil om. Men det er jo også områder hvor man faktisk er enig og Sikkerhetsrådet klarer jo faktisk i de fleste tilfeller å bli enige. Og så er det jo også åpenbart konfliktområder hvor det er uenighet. Der bruker vi mye tid på å komme frem til løsninger, sier Juul.

Bidens innsettelse har endret mye av dynamikken i Sikkerhetsrådet siden den nye administrasjonen har en helt annen tilnærming til for eksempel klima eller likestilling enn Trump-administrasjonen. Juul mener det kan føre til et tettere samarbeid mellom Norge og USA i Sikkerhetsrådet i fremtiden.

– På mange felter har vi jo en lik tilnærming med USA, og det er naturlig at vi søker samarbeid med de og andre likesinnede. Men vi er også samtidig opptatt av å bidra til å bygge bro til land som vi i utgangspunktet kanskje ikke er så enige med, men ser om det kan være et rom for å finne enighet, sier Juul.