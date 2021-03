Fauci og senator i opphetet munnbind-krangel

Det ble amper stemning i Senatet da republikaneren Rand Paul anklaget USAs fremste smittevernekspert for å drive med teater.

Under en høring om koronaviruset slo smittevernekspert Anthony Fauci fast at amerikanere må fortsette å bruke munnbind, selv om har vært smittet eller er vaksinert mot koronaviruset.

Det fikk senator Rand Paul til å reagere.

– Du sier at alle må bruke munnbind. Hvis vi ikke sprer viruset, er ikke det bare teater? Du er vaksinert og du bruker dobbelt munnbind, er ikke det bare teater? spurte republikaneren.

– Nå begynner du med «teateret» igjen. La oss se på fakta, svarte en oppgitt Fauci.

Hevder han er immun

Paul ble smittet av koronaviruset under starten av pandemien for ett år siden. Senatoren sier han derfor er immun mot koronaviruset og nekter å bruke munnbind i Kongressen. Republikaneren har også sagt at han ikke behøver å vaksineres.

Rand Paul nekter å bruke munnbind i Kongressen. Foto: Susan Walsh/REUTERS

Under diskusjonen med Fauci påpekte Paul at det ikke er noen studier som viser at personer som har vært smittet eller er vaksinert risikerer å bli smittet igjen i særlig stor grad.

– Jeg er enig med deg, du vil sannsynligvis være beskyttet mot den opprinnelige varianten i minst seks måneder etter at du er smittet, sa Fauci. Smitteverneksperten påpekte deretter at dette ikke beskytter mot de ulike virusmutasjonene, som for eksempel den sør-afrikanske varianten.

– Mutasjonene er en god grunn til å bruke munnbind, la Fauci til.

– Bare for syns skyld

Den forklaringen kjøpte ikke Paul.

– Du lager lover basert på antagelser! sa en tydelig frustrert senator, og anklaget Fauci for å ville tvinge folk til å bruke munnbind i flere år.

– Du er vaksinert og du spankulerer rundt med dine to munnbind bare for syns skyld. Hvis du allerede er immun, bruker du munnbind for å berolige andre. Du bruker ikke munnbind fordi vitenskapen tilsier det, tordnet senatoren.

Den amerikanske smittevernetaten CDC oppfordrer personer til å gå med munnbind i offentligheten, selv om man er vaksinert.

– La det være helt klart at munnbind ikke er teater. Jeg her fullstendig uenig med deg, avsluttet Fauci.