Tabloidavis spionerte på Meghan med privatetterforsker

En amerikansk privatetterforsker forteller BBC at The Sun betalte ham for å innhente ulovlig informasjon om Hertuginne Meghan.

Privatetterforskeren Daniel Hanks sier han innhentet detaljert informasjon om hertuginnen på vegne av tabloidavisen, da hun var i starten av forholdet med Prins Harry.

Hanks har over 40 års erfaring som privatetterforsker, og har tidligere innhentet informasjon om blant annet Michael Jackson og Jeffrey Epstein.

Han sier til BBC at han brukte ulovlige metoder for å blant annet innhente den daværende skuespillerens personnummer.

Meghan prydet forsiden på The Sun etter det mye omtalte Oprah-intervjuet. Foto: Glyn Kirk/AFP

The Sun sier de kun på privatetterforskeren om å innhente lovlig informasjon, og at de hadde instruert ham til å operere på rett side av loven.

– De brydde seg aldri om hvor informasjonen kom fra. De ville bare ha den, sier Banks.

Telefonnummer og eks-kjærester

BBC har fått tilgang til den «omfattende rapporten om Meghan og hennes familie», som privatetterforskeren opparbeidet for The Sun.

Harry og Meghan var sterkt kritiske til britisk presse under intervjuet med Oprah Winfrey. Foto: Harpo Productions via Reuters

Rapporten inneholder Meghans telefonnummer, adresser og personnummer, så vel som informasjon om hertuginnens familiemedlemmer. Hanks innhentet også informasjon om Meghans tidligere ektemann og eks-kjæreste.

I USA har privatetterforskere tilgang til en rekke databaser som inneholder personlig informasjon, så lenge informasjonen skal brukes til gitte formål. Å innhente denne informasjonen av journalistiske grunner, er derimot ulovlig.

– Nesten alt jeg fant kunne de på lovlig vis ha funnet på egenhånd, med unntak av personnumrene. Når du har den typen informasjon, har du nøkkelen til kongeriket, sier Banks til BBC.

Den britiske kringkasteren skriver at personnummer blant annet kan brukes for å iverksette en rekke inngripende undersøkelser, men har ingen bevis for at The Sun valgte å gjøre dette.

Reagerer på avsløringen

Harry og Meghan har tidligere vært sterkt kritisk til britisk presse, og den ferske avsløringen får dem til å reagere kraftig.

Harry har flere ganger havnet i The Suns søkelys, her i nazi-uniform i 2005. Foto: Jim Watson/AFP

– Hertugen og Hertuginnen av Sussex mener at dette er en tid for selvransakelse, både for media og samfunnet som helhet. Denne rapporten viser at manipulerende metoder man forbinder med fortiden fremdeles benyttes, noe som fører til uopprettelig skade for familier og forhold, sier en talsperson til BBC.

Privatetterforskeren forteller at han angrer på det han gjorde, og at han nå ønsker å lette på samvittigheten.

– Jeg er veldig lei meg for det jeg gjorde. Og dersom advokatene deres vil snakke med meg er jeg tilgjengelig. Jeg kan gi dere informasjon, fortelle dere hva som skjedde. Jeg skulle bare ønske dette aldri skjedde, sier Banks.

Harry og Meghan har et anstrengt forhold til den britiske tabloidpressen. I det mye omtalte intervjuet med Oprah Winfrey, ga Harry den britiske pressen mye av skylden for at ekteparet forlot Storbritannia.