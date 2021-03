Utelukker ikke hatkriminalitet – politimann fjernet fra jobben

Politiet utelukker ikke at de dødelige angrepene, som i alt kostet åtte mennesker livet, var rasistisk motivert. Den drapssiktede 21-åringen Robert Aaron Long har selv hevdet at han begikk drapene fordi han var «sexavhengig». Seks av de drepte var av asiatisk opprinnelse.

– Etterforskningen tar for seg absolutt alt, så ingenting er utelukket, sier assisterende politimester Charles Hampton Jr. på en pressekonferanse torsdag.

Overfor Associated Press bekrefter han at politiet undersøker om drapene regnes som hatkriminalitet. Etterforskerne mener at den drapssiktede 21-åringen tidligere har besøkt to av massasjestudioene hvor fire av ofrene ble drept.

Forklaringen sjokkerer

Longs forklaring om sexavhengighet skapte sjokk og sinne blant asiatiske amerikanere, som den siste tiden har vært utsatt for økt hatkriminalitet. Talsperson i Cherokee County Sheriff's Office, Jay Baker, ble også sterkt kritisert for å ha sagt at drapssiktede Long hadde «en skikkelig dårlig dag».

Flere reagerer på uttalelsene til politiets talsperson Jay Baker, som nå er fjernet fra jobben. Foto: Alyssa Pointer/AP Photo

– Det var ikke en dårlig dag. Det var en brutalt og voldelig forbrytelse i krysningspunktet mellom rasisme, kvinnehat, vold mot kvinner og liberale våpenlover, tordner delstatspolitiker Bee Nguyen på Twitter.

It wasn’t a bad day. It was a brutal and violent crime in which racism, misogyny, gender-based violence, and lax gun laws intersect. https://t.co/cm88koJi02 — Bee Nguyen 🐝 (@BeeForGeorgia) March 18, 2021

Nå beklager sheriff-kontoret Bakers kommentarer.

– Samtidig som ordene hans ble oppfattet som ufølsomme eller upassende, mente han ikke å støte noen av ofrene eller uttrykke sympati med den mistenkte, sier sheriff Frank Reynolds.

Fjernet fra jobben

Baker ble fjernet fra jobben som talsperson på torsdag, etter at flere medier delte et av politimannens Facebook-innlegg. I innlegget, som Baker publiserte i fjor, promoterer politimannen en rasistisk t-skjorte som indikerer at Kina står bak koronaviruset.

– Løp og kjøp mens du enda kan, skrev Baker sammen med et bilde av t-skjorten.

Massedrapene, som er dødeligste hendelsen i USA på nesten to år, har skapt sjokk og redsel blant asiatiske amerikanere. President Joe Biden og visepresident Kamala Harris fordømmer begge den voldsomme økningen i hatkriminalitet, og skal besøke Atlanta til helgen.

President Joe BIden og visepresident Kamala Harris skal besøke Atlanta etter angrepet. Foto: Carlos Barria/REUTERS

Også i Kongressen ser man alvorlig på oppblussingen av rasistisk motiverte angrep, og leder i Justiskomiteen Jerrold Nadler ber myndighetene «etterforske og håndtere» det økte problemet.