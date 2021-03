USA knuser alle vaksinemål – anklages for hamstring

Mens det er knyttet usikkerhet til vaksinasjonen i store deler av Europa, ligger USA milevis foran skjema. Samtidig kritiseres USA og Joe Biden for å hamstre vaksiner.

Da Joe Biden ble sverget inn som USAs 46. president, var målet 100 millioner vaksinedoser innen demokratens første 100 dager ved makten. 58 dager senere ligger USA an til å nå målet med glans.

– Jeg er stolt over å kunngjøre at vi i morgen, 58 dager inn i vår administrasjon, vil ha nådd målet vårt, sier Biden torsdag.

Biden vil kunngjøre et nytt vaksine-mål neste uke. Med den nåværende vaksinasjonsraten ligger USA an til å ha nok doser for hele den voksne befolkningen i løpet av de ti neste ukene.

«Låner» millioner av doser

Ettersom USA ligger «langt foran skjema», planlegger presidenten å la nabolandene Canada og Mexico «låne» fire millioner doser av AstraZeneca-vaksinen.

– Vår fremste prioritet er å vaksinere USAs befolkning. Men det er viktig å forsikre oss om at naboene våre kan håndtere viruset, dersom vi ønsker å avslutte denne pandemien, sier pressesekretær ved Det hvite hus Jen Psaki til Associated Press.

Jen Psaki understreker at USA vil prioritere vaksinering av amerikanere. Foto: Andrew Harnik/AP Photo

Mexico vil motta 2,5 millioner AstraZeneca-doser, mens Canada får 1,5 millioner.

– Dette viruset har ingen grenser. Vi kan bare bekjempe dette viruset hvis vi hjelper våre internasjonale partnere, sier en ansatt i Biden-administrasjonen til Reuters.

Anklages for hamstring

Ikke alle lar seg imponere over USAs gavmildhet. AstraZeneca-vaksinen er godkjent av Verdens Helseorganisasjon, men ikke av helsemyndighetene i USA. Amerikanerne har flere titalls millioner doser av vaksinen stående på lager i påvente av godkjennelsen.

Til tross for at USA ikke har godkjent AstraZeneca-vaksinen, har landet titalls millioner doser av vaksinen stående på lager. Foto: Joel Saget/AFP

Dette får flere til å reagere, ettersom det er vaksinemangel en rekke steder på kloden. Verdens Helseorganisasjon påpeker at Afrika bare har satt syv millioner vaksinedoser så langt. USA går gjennom tilsvarende antall doser i løpet av noen dager.