Molde-talentet (20) fikk sjokkbeskjed:

Han har ikke engang startet én Eliteserie-kamp for Molde, men plutselig var Emil Breivik i startoppstillingen til Molde i gårsdagens åttedelsfinale mot Granada.

– Jeg fikk litt sjokk da jeg fikk beskjeden kvelden før kampen. Før kamp var jeg litt nervøs, men så fikk jeg mange kloke ord fra lagkameratene. Så det ble jeg ganske beroliget for. Det er jo bare fotball, sier Emil Breivik.

Det siste halvannet året har han vært utleid til Raufoss og spilt 1. divisjonsfotball.

Selv om forskjellen på OBOS-ligaen og en åttedelsfinale i Europa League burde være ganske stor, var det lite som tydet på at Emil Breivik lot seg prege av nettopp det. Han leverte rett og slett en bunnsolid kamp.

– Jeg følte jeg kom greit inn i kampen, og som sagt har jeg ganske mange gode lagkamerater. Det gjorde det lett å spille. Da var det bare å gjøre på trening, sier han.

GREP SJANSEN: Emil Breivik leverte virkelig mot Granada. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fra treneren høstet han i alle fall en rekke lovord.

– Jeg visste jeg fikk det der av Emil. Det var ikke sånn at jeg sto og måpet, men jeg blir jo veldig imponert av det han gjør. Han tar for seg, er rolig med ball og du ser at han er en skikkelig Molde-gutt. Eller Gossen-gutt da, som kommer til å bli veldig bra, sier Erling Moe om eleven fra tettstedet like utenfor Molde.

Skal bli satset på

Mot Granada manglet Molde flere sentrale midtbanespillere, blant dem Martin Ellingsen som ble utvist i det første oppgjøret. Fredrik Sjølstad er langtidsskadet, mens Etzaz Hussain nylig har kommet tilbake fra et lengre skadeopphold.

Konkurransen er med andre ord stor på Moldes midtbane.

Men nå mener Molde at Breivik, som altså har vært leid ut det siste halvannet året, er klar til å bidra i den ypperste toppen av norsk fotball.

– Jeg forventer at han kommer til å bidra for oss i turneringene vi er med i. Det er en vi har sagt at vi skal satse på nå. Og det skal vi gjøre, varsler Molde-trener Erling Moe.

Mens Breivik selv fikk seg et lite sjokk da han fikk beskjed om at han skulle starte, mener Magnus Wolff Eikrem at den beskjeden var mer som forventet.

– Jeg er ikke sjokkert over det i det hele tatt. Han har vært såpass god over lang tid, og er en spiller jeg forventer mer av framover. Du ser at han er en skikkelig Molde-spiller. Han løper, er fantastisk med ball og har en fin framtid her, sier Molde-kapteinen.

Ga mersmak

Selv om Molde ikke klarte å ta seg videre til kvartfinalen, fikk 20-åringen selv tross alt en positiv opplevelse i sin første «skikkelige» Molde-kamp fra start (Breivik startet en cupkamp mot Sunndal i 2019).

– Det var en kul opplevelse. Det ga absolutt mersmak, sier han.

Han var naturlig nok litt skuffet på lagets vegne, siden han følte Molde absolutt kunne tatt seg videre. Likevel er det liten tvil om at torsdag 18. mars var en stor dag for Emil Breivik.

– Jeg har jo ikke vært med så mye i de Europa-kampene, men det har vært kult å følge med på. Og så var det kult å få være med nå i år. Det er noe jeg vil ta med meg for resten av livet, sier han.