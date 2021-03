OL–håpet i ferd med å briste for norske svømmere: – Enten legge seg ned eller dra til utlandet

Mandag kveld 15. mars innførte regjeringen nye restriksjoner for kommunene i Viken. Myndighetene har lagt seg på tiltaksnivå 5A i Viken, som ikke tillater trening i toppidretten. Det gir store utfordringer for Bærumssvømmerne. De får ikke trene normalt fram til tidligst 11. april.

– Det er utrolig kjipt, utrolig frustrerende og veldig kjedelig å ikke få trent til et så stort mesterskap som venter i sommer, sier Løyning.

En treningsstopp i forkant av et så stort mesterskap som OL, tærer også på motivasjonen til svømmerne.

– Jeg merker at nå som OL kommer nærmere og nærmere, blir motivasjonen naturligvis høyere og høyere, så da får man en liten smell når sånne ting som det her skjer, forteller Hvas før han legger til:

VIKTIG MED RIKTIG TRENING: Tomoe Zenimoto Hvas mener landtrening ikke kan erstatte vannfølelsen. Foto: Erik Monrad-Hansen

– Svømming er en veldig spesifikk idrett, hvor vannfølelse og alle de små musklene man bruker i svømming er viktig å forsterke. Det er vanskelig å få til på land. Så klart klarer man å komme opp på et viss nivå på land, men for å kunne prestere der vi vil på olympisk nivå og verdensnivå, må vi kunne trene i vannet.

- Ingen smittefare

I følge svømmerne har ikke idretten vært med på å spre viruset som har bremset det norske samfunnet i over et år. Da gjør det ekstra vondt å svelge en treningsnekt.

– Spesielt svømming har vist gjennom et helt år at det går an å drive aktivitet på en forsvarlig måte. Det har ikke vært noe smitte som har spredt seg videre i en svømmehall, sier Løyning til TV 2, og fortsetter:

– Det er også litt kjedelig å stå på sidelinja og se at ut i verden trener de og konkurrerer de tilnærmet normalt. Med restriksjoner selvfølgelig, men de viser at det er mulig. Med fare for å bli upopulær, er det den offensive innstillingen jeg savner litt da i norsk toppidrett.

Elitetrener Sondre Solberg støtter den fremadstormende utøveren.

– Vi har vært best i klassen for vi har ingen smitte i svømming. Alle våre konkurrenter i utlandet har tilrettelagt for toppidretten på en måte som ikke er gjort i Norge. Uansett smittetrykk har de tatt vare på toppidretten.

– Jeg håper det brukes sunn fornuft og skjønn for å finne løsninger, sier treneren for Bærumssvømmerne.

FORTVILET: Sondre Solberg er skuffet over treningsnekten for svømmerne. Foto: Erik Monrad-Hansen

Kan dra til utlandet

Hvis ikke restriksjonene for toppidretten oppheves i Viken innen kort tid, gjenstår det bare to alternativer for de norske OL-håpene.

– Hvis ikke det skapes ordninger for oss, må vi søke ut av landet og skape oss en boble over en lengre periode. Jeg ser ingen annen mulighet. Alternativet er å legge seg på ryggen og gi opp, sier Solberg.

Utøverne får ikke lov til å dra til andre kommuner for å trene. Dermed er eneste mulighet for å kunne trene normalt å reise ut av landet. Solberg presiserer at det ikke er et ønske fra deres side, og at det beste ville vært å trene hjemme.

– Vi kunne trent her i en boble helt alene. I praksis svømmer vi i antibac uten å ha kontakt med noen andre. Jeg synes at det er veldig frustrerende og dumt for utøverne som har brukt mange år og jobbet beinhardt for å komme frem til å virkelig kunne prestere i OL. De har gjort en enorm jobb gjennom hele koronaperioden, sier han.

Klokken tikker fort fram mot sommerens mesterskap i Tokyo, og svømmerne har ingen tid å miste.

– Skulle ikke vi få svømme før 11. april mister vi en veldig viktig periode mot et ganske stort mesterskap og skulle det være tilfelle, må vi nesten vurdere om det er mulig å delta i det hele tatt, sier en fortvilet Ingeborg Vassbakk Løyning.

Ingeborg Vassbakk Løyning mener det er avgjørende å komme seg i bassenget før 11. april. Foto: Erik Monrad-Hansen

Håper på hjelp

Slik det ligger an nå, er det dermed sannsynlig med et uønsket utenlandsopphold. Håpet er hjelp fra høyere hold for å slippe reisebelastningen.

– Jeg håper nå at det jobbes beinhardt fra Olympiatoppen og forbundene for at vi skal få muligheten til å drive med jobben vår i Norge. I Praksis er dette en yrkesgruppe som har fått yrkesforbud uten at de kan begrunne det med stor smittefare.

Bare noen få kilometer øst kan idrettsprofiler trene som normalt. I Oslo har de tiltaksnivå 5B, som ikke innebærer stopp for toppidrett.

– Jeg synes alle bør holde seg til den samme regelen og har følelsen av at vi har blitt satt i en situasjon hvor vi må gi opp eller reise ut av landet, mener Tomoe Zenimoto Hvas.

Samtidig legger treneren deres til at det ikke er et ønske fra deres side at andre norske steder skal stenge.

– For meg er det fullstendig ulogisk, men det siste vi ønsker at de skal stenge ned der også, men at de heller bør åpne opp i Viken og andre steder. Vi vil ha det likt som i Oslo.

