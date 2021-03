I fjor ble det solgt over 1.200 Porsche Taycan i Norge – en bil som i snitt koster over én million kroner, ferdig utstyrt. At så mange nordmenn har kjøpt Porsche, er historisk. Lille Norge er faktisk det femte største markedet i verden for denne bilen.

I år ligger Porsche-salget an bli enda høyere. Det er det to grunner til:

Det lanseres en ny utgave av Taycan som heter Cross Turismo. Det er en stasjonsvogn-variant, med bedre plass, høyere bakkeklaring og med firehjulsdrift og luftfjæring som standardutstyr. I tillegg er det introdusert en ny innstegsmodell av Taycan – med bakhjulsdrift og startpris på 758.000 kroner. Nykommeren heter kun Taycan – mens neste modell heter Taycan 4S og koster drøyt 200.000 kroner mer.

Mange kjøpere

Taycan legger seg i samme prisklasse som blant annet Audi e-tron – Norges mest solgte bil i fjor. Prisen kan også sammenlignes med Mercedes EQC og Jaguar I-Pace. Her er det mange kjøpere.

Men alle de tre andre modellene er SUVer med firehjulsdrift. Derfor er det kanskje ikke så mange som vurderer disse bilene opp mot Taycan med RWD.

Vi tror heller spørsmålet er om en skal gå for Tayan 4S, eller spare 200.000 kroner og gå for basemodellen. Etter en uke bak rattet i Taycan, tror vi at vi vet svaret ...

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Sport Limousine kaller Porsche denne karosseriformen. Med fallende taklinje og rammeløse biler er det også mulig å kalle den en firedørs coupe. Eller, om du vil være litt mer folkelig: Sedan.

Hva er nytt:

Innstegsmodellen er tilgjengelig med to batteripakker: Performance og Performance Plus. Den første er på 79,2 kWt (brutto) – mens Plus-utgaven er på 93,4 kWt. Oppgitt rekkevidde på disse er henholdsvis opptil 431 og 484 kilometer. Rekkevidden avhenger av utstyr og felger. Men Plus-utgaven er den av Taycan-modellene som kan kjøre lengst på én lading.

Hvor raskt du kan lade, er også avhengig av hvilken batteripakke du går for. Testbilen er Plus-utgaven, og det betyr at du kan belage deg på relativt kjappe ladepauser. Den kan nemlig ta imot 270 kW – mens tallet er 225 for standardbatteriet. Effekten er også ulik: 320 hk / 408 hk (overboost i 2,5 sek.) vs 380 hk / 476 hk (overboost i 2,5 sek.).

0-100 km/t-tiden er lik: 5,4 sekunder. Forklaringen på det er økt vekt på grunn av større batteripakke på Plus-modellen. Men fra 80-120 km/t er sistnevnte raskere: 2,7 sekunder vs 3 sekunder med standardutgaven.

Hva må du betale for litt ekstra fraspark, raskere hurtiglading og bedre rekkevidde? Plus-pakken koster deg 57.700 kroner.

Den store forskjellen på innstegsmodellen, sammenlignet med de andre, er selvsagt at denne kun har bakhjulsdrift. Hvor viktig det egentlig er, kan diskuteres. Svært mange vil klare seg godt med bakhjulsdrift 95 prosent av tiden. Men så er det de dagene du virkelig trenger den ekstra framkommeligheten, da ...

Det er bitt en skikkelig skjermbonanza i Porsche Taycan. Skjermen helt til høyre er ekstrautstyr. Alt annet levere som standard.

Hvordan fungerer det?

For å ta elefanten i rommet med en gang: Hvordan fungerer bakhjulsdrift på vinterføre? Her har vi ikke et fullgodt svar, dessverre. I testperioden er vi bare kort innom snø- og isdekte veier. Men vår begrensede erfaring er at Taycan klarer seg veldig godt med drift bare på bakhjulene. En større utfordring opp til hytta, og forsåvidt alle veier med mye telehiv og dårlig dekke, er den lave bakkeklaringen. Testbilen kan heves i lav hastighet, men det blir det noen klare begrensninger, likevel.

Vi rakk å teste bilen på snø og is - og opplevde ikke ren bakhjulsdrift som en utfordring. Lav bakkeklaring, derimot, kan være mer utfordrende.

Men er du glad i å kjøre bil – kan ikke Taycan bli feil. Vi har nå testet alle utgavene. Og det er ingen av dem som gjør annet enn å imponere på veien. Understell og den adaptive luftfjæringen leverer til terningkast 6 i innstegsmodellen, også. Dessuten: Her har forhjulene kun styring å tenke på. Det gjør faktisk styrefølelsen enda bedre enn i de andre modellene med 4x4. Tankene går veldig fort til en ren sportsbil. Ikke verst, med tanke på at dette er en firedørsmodell på over 2 tonn!

Apropos vekt: Performance Battery Plus (2.130 kg) er 165 kilo lavere enn 4S Performance Battery Plus (2.295). Men på vinterdekk og vanlige veier merker vi ikke noe særlig til akkurat det.

En forskjell som imidlertid er merkbar, er at RWD-utgaven er enda mer leken. Særlig i Sport Plus og hvis du begrenser de elektroniske støttehjulene. Da blir Taycan rett og slett en morobil!

På langtur får du komfort og stillhet som du forventer av en premiumbil. Pluss litt til.

Så langt har vi slått fast at 4S er modellen vi synes er priset best, i forhold til hva du får for pengene. Så er spørsmålet om base-modellen kan vise seg å være et enda bedre kjøp.

Til å være en stor og rask bil, er forbruket slett ikke verst. Under 2,1 kW/mil er langt ifra urealistisk.

En viktig fordel med basemodellen er økt rekkevidde. Våre tester på litt vårlige vinterdager, indikerer at det slett ikke er umulig å kjøre så langt som rekkevidden tilsier. Mesteparten av testperioden er det tørre veier, 4-9 plussgrader. Da anslår vi rekkevidden til mellom 400-430 kilometer i Taycan Performance Battery Plus.

Du kan fint få forbruket under 2,1 kWt/mil på vanlig kjøring (uten motorvei).

Når vi kjører testruten på 120 kilometer, er temperaturen på det kaldeste rundt null grader, det er sol og stort sett tørre veier. Her ender forbruket på 2,26 kWt/mil. Testruten er fordelt på småveier, riksvei og motorvei. I bilen har vi 20 grader, ingen passasjerer og vi følger trafikken. Bilen er ikke forvarmet før avreise – og vi bruker ikke "øko-kjøreprogrammet". Vi forsøker i stedet å gi et bilde av forbruk ved vanlig kjøring.

Tayan har et romslig bagasjerom foran.

Den store utfordringen i forhold til volumsalg på base-utgaven av Taycan, er Taycan Cross Turismo. Der får du bedre plass, økt bakkeklaring, luftfjæring og firehjulsdrift som standard – med en startpris på gunstige 848.000 kroner. Den har også Plus-batteriet/drivlinjen – som gjør at forskjellen i pris blir enda mindre.

Skal du først legge i rundt millionen i en ny bil er uten tvil det "fornuftige" valget Cross Turismo. Men tenker du først og fremst kjøreglede og moro – bør du gi RWD-utgaven av Taycan sjansen ...

PS: Hvis du er bekymret for at bilen ikke går fort nok, mener vi det er helt ubegrunnet. Innstegsmodellen er riktig så kjapp. Den gjør deg ikke kvalm av akselerasjonen, slik Turbo S kan gjøre, men det går unna så det holder, likevel. Dessuten handler kjøregleden om langt mer enn sprintøvelsen 0-100 km/t.

Finn deg noen svingete småveier, og Porsche Taycan svarer med bøtter og lass av kjøreglede.

Bilen for deg hvis?

Du synes Audi e-tron blir for "kjedelig" og Taycan 4S for dyr

Ikke bilen for deg hvis?

Du trenger stort bagasjerom, firehjulsdrift og god bakkeklaring

Det varmer et Porsche-hjerte å se svulmende linjer på panseret fra førersetet.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Det ligger inne 75 omtaler av Porsche – og eierne gir i snitt 8,4 poeng av 10 mulige. Men enn så lenge er det bare en omtale av Taycan. Hvis du har erfaringer å dele med denne bilen, så klikke deg gjerne inn og legg igjen en omtale.

Porsche Taycan Performance Battery Plus Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, en motor foran Effekt: 476 hk / 376 Nm (overboost) – 380 hk uten overboost 0-100 km/t: 5,1 sek. (launch control) Toppfart: 230 km/t Forbruk (WLTP): 2,11 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 93,4 kWt brutto, 83,7 kWt netto Rekkevidde: 407-484 km (WLTP) Hurtiglading: 270 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 496 x 211 x 139 cm Bagasjerom: 407 liter + 84 liter frunk Vekt: 2.130 kg Tilhengervekt: 0 kg Nyttelast: 665 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 758.000 kroner (Performance Battery) Tillegg for Battery plus: 57.700 kroner Pris testbil: 1.083.000 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 2,26 kWt/mil * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

