Politiet: – Vil vurdere å opprette sak mot Erna Solberg

– Vi kommer til å ta en vurdering på det i morgen, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Marius Knudsen, til TV 2.

Jurister hos politiet vil vurdere hendelsen og ta stilling til om det skal opprettes sak på forholdet.

– I denne typen saker hvor det blir opprettet anmeldelse er det en jurist som tar en vurdering på om det er straffbart, sier Kundsen.

– Svært oppsiktsvekkende

Det var i vinterferien Erna Solberg og familien reiste til Geilo for å feire statsministerens 60-årsdag. Flere i Solbergs familie leide leiligheter i samme kompleks, og 25. februar samlet de seg 13 stykker sammen til middag på en restaurant.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, skriver på sin egen Twitter-konto at statsministerens overtredelse er en soleklar straffbar handling.

Han kaller det svært oppsiktsvekkende, og avslutter tweeten med å skrive «Politisak.».

Statsministerens overtredelse av smittevernreglene er overtredelse av de straffesanksjonerte reglene i Covid-forskriften. Det er ikke «bare» brudd på anbefaling, men en soleklar straffbar handling. Det er svært oppsiktsvekkende i den situasjonen vi befinner oss i. Politisak. — Hans F. Marthinussen (@HFMarthinussen) March 18, 2021

Røde flagg

Ifølge Marthinussen går overtredelsen klart over de straffesanksjonerte reglene i Covid-forskriften.

Til Dagbladet sier jusprofessoren at han mener politiet bør opprette sak på forholdet, og at reglene er like gjeldene for statsministeren som for resten av befolkningen.

- Det er knapt noen som ikke ville tenkt at det var noen røde flagg knyttet til å samle 14 stykker i en leilighet. Jeg ser ingen unnskyldninger. Vi må kunne forvente mer av statsministeren, sier Marthinussen.