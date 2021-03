Slakter eget lag etter pinlig exit fra Europaligaen: – Det er rett og slett skammelig

Tottenham-kaptein Hugo Lloris la ingenting imellom da han møtte pressen etter at Spurs rotet bort avansementet i Europa League.

Dinamo Zagreb – Tottenham 3–0 (3–2 sammenlagt)

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

Kroatene har hatt en intens uke. Først tapte de 2-0 mot Tottenham i den første kampen mellom lagene. Mandag denne uken sa klubbens trener Zoran Mamic opp jobben etter å ha blitt dømt til fire og et halvt års fengsel for svindel.

Det så ikke ut til at kaoset hadde påvirket Dinamo Zagreb-spillerne i nevneverdig grad.

Anført av Mislav Orsic (28) tok kroatene en sensasjonell seier mot engelskmennene.

– Det er vanskelig å si noe etter en slik kamp, sier Orsic etter å ha scoret hat trick mot Tottenham.

Tottenham-kaptein Hugo Lloris sparte ikke på kruttet da han møtte til intervju etter kampen.

– Vi er mer enn skuffet. Det er skammelig. Jeg håper at alle i garderoben føler ansvar for dette. Det er rett og slett skammelig. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si, sier franskmannen etter kampen.

– Vi kan sutre og klage, men til slutt handler det om å respektere klubbemblemet på brystet. Det er det viktigste. Vi må respektere klubbemblemet, avslutter Lloris samtidig som han peker på Tottenham-logoen.

Mourinho hyllet motstanderen

José Mourinho virket både sjokkert og skuffet da han stilte opp foran kameraet etter kampen.

– De første 105 minuttene var det et av lagene som bestemte seg for å gi alt. De la ned svette, energi og blod. Mitt lag så ikke ut som om at de spilte en viktig kamp, sier en tydelig skuffet José Mourinho

Etter 60 minutter tok angrepsspilleren grep. Først limte han et skudd i motsatt kryss. Syv minutter før slutt scoret han sitt andre.

Men Orsic var ikke ferdig. Nok en gang hamret han til fra utsiden av 16-meteren. Kroatene kunne knapt tro hva de hadde gjort.

SLUKØRET: José Mourinho måtte gå skuffet den lange veien til garderobene. Foto: Antonio Bronic

– Jeg var inne i garderoben til Dinamo Zagreb etter kampen for å vise dem min respekt. Det jeg følte etter kampen var mer enn tristhet. Fotball handler ikke bare om kvaliteten på spillerne. Det handler om den innsatsen som legges ned. Det slår de oss på i dag, sier José Mourinho.

Dinamo-spillerne klarte å holde unna. Dermed kunne klubben krone en ekstremt kaotisk uke med et gedigent høydepunkt.

– Jeg fortalte spillerne hva vi risikerte om vi ikke la ned den innsatsen som trengtes. Jeg tror ikke spillerne mine følte at avansementet var i fare før Dinamo scoret sitt andre mål, sier Mourinho.