– Jeg har tabbet meg ut

Erna Solberg og familien brøt smittevernreglene på vinterferie på Geilo. – Jeg har snakket så mye om disse reglene, at jeg kanskje ikke har lest de nøye nok, sier hun.

Statsminister Erna Solberg og familien brøt smittevernreglene da de var på vinterferie på Geilo, for å feire at statsministeren hadde rundet 60. De var samlet 14 personer, selv om reglen var maks ti.

Nå forklarer Solberg til TV 2 hvordan dette kunne skje.

– Når tre familier møttes på en restaurant ute, så var jeg ikke klar over – og det burde jeg være klar over - at det defineres som et arrangement, og da kan man ikke være flere enn ti stykker, sier Solberg til TV 2.

Hun legger til at det er ingen god forklaring på hvorfor hun ikke var bevisst på det, før hun legger til:

– Jeg har kanskje snakket så mye om disse reglene, at jeg kanskje ikke har lest de nøye nok. Derfor gjør vi en ganske grov feil, for det er et brudd på forskriftene som er der, sier hun.

– Beklager

– Hvordan skal folk ha tillit til og følge smittevernslegene, når selv ikke statsministeren klarer det?

– Det syns jeg noe av det leie, fordi jeg mener at alle vi som har ansvar bør gå foran som gode eksempler. Og så har jeg nå tabbet meg ut i forhold til det. Og det er ikke noe annet enn å beklage at det har skjedd at vi ikke har vært bevisst nok og tenkt nok på at vi kom i en situasjon der vi brøt smittevernreglene, sier Solberg.

Hun håper likevel at folk stiller opp og følger smittevernreglene framover.

– Jeg har forsøkt å følge reglene til punkt og prikke, men nå tabbet jeg meg ut, sier statsministeren.

– Kan dette betyr at reglene rett og slett er for vanskelige til å forstå og henge med på?

– Det er ingen tvil om at vi har vanskelige regler, men jeg burde ikke synes de er vanskelige fordi jeg er med på å vedta de.

Solberg skjønner at mange, som har forholdt seg til reglene ett år nå, blir oppgitt over smittevernbruddet.

– Dette irriterer nok mange, fordi det er mange som har mistet verdifull tid sammen med eldre i familien sin. Når de blant annet ikke har fått arrangere bursdager, oppleves dette som urimelig. Derfor er jeg ganske flat nå og mener at dette var feil. Det er bare å beklage, sier Solberg.

14 i leiligheten

På Facebook skriver statsministeren torsdag kveld: «Det hviler et spesielt stort ansvar på meg som statsminister å følge regler og anbefalinger til punkt og prikke. Men nå er det jeg som har gjort feil.»

Hun forklarer her at hun, ektemannen Sindre og barna leide en leilighet på Geilo, sammen med søsteren og familiene hennes. Hennes andre søster, og hennes familie igjen, leide en leilighet like ved.

«Vi gikk turer sammen, og vi forsøkte å organisere oppholdet på en smittevernfaglig trygg måte. Dessverre glapp det for oss, og vi klarte ikke å følge regler og anbefalinger slik vi skulle», skriver Solberg.

Solberg opplyser at de på et tidspunkt var 14 personer i leiligheten og det var for mange ut fra anbefalingen som gjaldt.

«Det er en anbefaling jeg kjenner godt, fordi jeg selv har gitt den», skriver statsministeren og fortsetter:

«Når flere enn ti ble værende i vår leilighet burde jeg, ikke bare som privatpersonen Erna, men særlig som statsminister i Norge, ha grepet inn. Det gjorde jeg ikke, og det beklager jeg sterkt. Jeg syns dette er flaut. Jeg har gjort feil, og for det vil jeg si unnskyld. Jeg er veldig lei meg for det som har skjedd».