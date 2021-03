Hol-ordføreren: – Uheldig

Torsdag ble det kjent at statsministeren har brutt smittevernreglene etter en tur til Geilo. Ordfører i Hol, Petter Rukke (Ap) mener situasjonen er uheldig.

– Jeg har ikke fått med meg noe annet enn det jeg har sett gjennom nyhetene, men jeg syns jo at det er synd. De som har vært her, har hatt et godt samarbeid med næringslivet, sier Rukke til TV 2.

Han syns det er dumt at dette skjer i en tid hvor man ellers maner til at tiltakene skal følges.

– Mener du at hun som statsminister har et ekstra ansvar?

– I utgangspunktet ønsker man jo at styrende politiske personer blir behandlet som mannen i gata. Men samtidig må man være klar over at man bør være gode forbilder også, sier Rukke.

Vil legge det bak seg

Han syns det er greit å sette en strek etter statsministerens beklagelse.

– Nå står man i en krevende sitasjon, og bør heller legge til rette for at man bedrer situasjonen nå som det nærmer seg påske, sier han.

Reaksjonene har kommet fra flere hold etter det ble kjent at statsministeren brøt smittevernreglene i vinterferien da hun på et tidspunkt var samlet på i en leilighet med 13 andre personer.

– Skulle ikke skjedd



Helseminister Bent Høie sier til NTB at dette ikke skulle ha skjedd.

– Erna beklager derfor veldig at det har skjedd. Det er sånn at vi som bestemmer disse reglene og forteller om dem, vi må være ekstra påpasselige med å følge reglene selv, sier Høie.

– Har du gitt henne en liten irettesettelse?

– Det er ikke min oppgave å irettesette henne, Erna er en person som i høyeste grad forstår alvoret i denne situasjonen selv, sier helseministeren.