Arsenal og Ødegaard til kvartfinale: – Han har spilt på seg mer og mer selvtillit

Arsenal - Olympiakos 0-1 (3-2 sammenlagt)

Martin Ødegaard startet på benken, men etter 56 minutter entret nordmannen banen. Kort tid før byttet hadde Olympiakos tatt ledelsen ved Youssef El-Arabi. Grekerne måtte uansett ha to mål til for å ta seg videre i turneringen.

Den norske teknikeren tok umiddelbart tak og sto bak det meste vertene skapte på Emirates.

– Man ser at han har spilt på seg mer og mer selvtillit i Arsenal-trøyen, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Etter 75 minutter fikk Ødegaard en gyllen mulighet til å score sitt tredje for The Gunners. Nordmannen spilte fri Nicolas Pépé og returen endte hos Ødegaard, men 22-åringen klarte ikke å presse ballen under tverrligger.

– Det er en stor mulighet, sa Osnes.

Noen minutter senere spilte Ødegaard fri Pepé igjen, men avslutningen til ivorianeren ble ikke det store. Og like etterpå serverte Ødegaard igjen. Denne gang var det Aubameyang som ble spilt fri etter et lekkert gjennomspill fra Ødegaard, men angriperen klarte ikke å overliste Olympiakos' sisteskanse.

– Han kunne hatt to målgivende pasninger nå, sa kommentatoren.

Etter 82 minutter ble Olympiakos sjanser for avansement ytterligere svekket da Ousseynou Ba ble utvist etter at han pådro seg sitt andre gule kort på få sekunder etter at han sparket bort ballen i sinne.

Med overtall fikk Arsenal flere sjanser i sluttminuttene, men det ble ikke noen flere scoringer i London. Resultatet gjør at Arsenal vant 3-2 sammenlagt.

– Ødegaard var ordentlig frisk, var kommentatorens dom etter nordmannens innhopp.

Kvartfinalene i både Europa League og Champions League trekkes fredag. Begge trekningene kan du se på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 12.