Erna Solberg brøt smittevernreglene

sDet var i vinterferien Erna Solberg og familien reiste til Geilo for å feire statsministerens 60-årsdag. Flere i Solbergs familie leide leiligheter i samme kompleks, og 25. februar samlet de seg 13 stykker sammen til middag på en restaurant.

Den aktuelle restauranten bekrefter at statsministeren og familien hennes skulle være gjester på restauranten, men at Erna Solberg selv ikke var tilstede et par av dagene på grunn av akutte øyeproblemer.

Hun skulle imidlertid ha deltatt på middagen fredag 25. februar, men var tilbake lørdag 26. februar.

– Beklager

På det aktuelle tidspunktet tilsa de nasjonale reglene at man ikke kunne samles mer enn 10 personer i et privat arrangement på restaurant.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norske folk burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke sjekket reglene godt nok, sier Erna Solberg til NRK.

Senere samlet familiene seg også 14 stykker i en av leilighetene.

– Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det og kan bare si beklager, sier Solberg.

Satt i kohorter

Berit Kongsvik, som driver restaurant Hallingstuene der Solbergs familie spiste da de brøt smittevernreglene, forteller at gjestene satt i et eget rom med god avstand mellom gjestene.

– Vi hadde ikke dekket opp langbord, men gjestene satt på flere småbord i kohortene de var en del av, sier Kongsvik.

Hun sier det var i tråd med slik de tolket smittevernreglene. Ifølge NRK ble ingen smittet av korona under turen.



– Sjokkert

Reaksjonene fra folk og andre politikere har kommet på løpende bånd etter det ble kjent at statsministeren har brutt reglene. Nestleder i Byutviklingsutvalget i Oslo for Oslo MDG, Eivind Trædal, reagerer kraftig på Solbergs smittevernbrudd.

«Jeg blir genuint sjokkert over at Erna Solberg er så sløv som dette. Hvem i Oslo tror det er ok å samles 14 stykker på restaurant??» skriver Trædal på Twitter.

Når du er statsleder under en pandemi med ekstreme tiltak for å begrense smitte så er det så utrolig viktig å gå foran med et godt eksempel. Jeg blir genuint sjokkert over at Erna Solberg er så sløv som dette. Hvem i Oslo tror det er ok å samles 14 stykker på restaurant?? — Eivind Trædal (@eivindtraedal) March 18, 2021

Også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, reagerer på nyheten om statsministerens regelbrudd.

«14 stykker i en leilighet. Når var sist dere hadde det? Man skal ha fulgt bra dårlig med på regjeringens pressekonferanser for å skjønne at dette ikke er innafor» skriver Aukrust på Twitter.

14 stykker i en leilighet. Når var det sist dere hadde det? Man skal ha fulgt bra dårlig med på regjeringens pressekonferanser for å skjønne at dette ikke er innafor. — Åsmund Aukrust (@AsmundAukrust) March 18, 2021

Andre peker på at de selv har ofret store jubileer og bursdager som følge av smittesituasjonen, og mener statsministeren har gått frem med et dårlig eksempel.

«I januar ble pappa 50. Jeg kunne dratt opp til Trøndelag, men jeg anså det som uansvarlig på grunn av smitten, droppa det og ble på den 17 kvm hybelen min» skriver en på Twitter.

En annen skriver at de måtte avlyse bursdagen til Ole på 10 år.