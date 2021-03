Moldes Europa-eventyr over: – Jeg er sinnssykt stolt av alle

Molde – Granada 2–1 (2–3 sammenlagt)

Blåtrøyene hadde et tøft utgangspunkt etter at Granada vant 2-0 i den første kampen.

– Molde har snudd det utrolige tidligere, sa TV 2s kommentator Marius Skjelbæk etter at tapet i forrige uke var et faktum.

Da Jesús Vallejo scoret selvmål levde håpet om et mirakel for alvor, men det skulle til slutt vise seg å bli en tøff aften for Erling Moes disipler.

Se spanjolens hysteriske selvmål i videovinduet øverst!

De gjorde riktignok jobben foran Granadas mål, men da Roberto Soldado stanget inn et bortemål for gjestene ble det tøft.

– Eventyret er over, erkjenner Stian Gregersen til TV 2 etter kampen.

Midtstopperen måtte ut med skade i pausen, men beroliger landslagssjef Ståle Solbakken om at han er klar til dyst når landslaget møtes neste uke.

– Jeg er sinnssykt stolt av alle. Vi spiller to veldig gode kamper. Det er synd at det bare er nesten, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem til TV 2 etter kampen.

– Jeg er stolt. Vi er en liten klubb. Om du ser på klubbene som er kommet like langt som oss, så er det ikke mange lag på vår størrelse, sier Molde-kapteinen.

Startet med 20 år gammel debutant

Molde var absolutt på høyde med Granada i begge oppgjørene, men to personlige feil i den første kampen skulle vise seg å bli utslagsgivende for blåtrøyene.

– Vi er jo skuffet. Vi følte at vi hadde dem litt på gaffelen. Vi skaper sjanser, men så handler det om å være dyktig nok i de situasjonene. Jeg er stolt av guttene mine. De gir jernet. Vi er ute av sesong, men i dag viser vi at vi har noe å gjøre i dette selskapet, sier Molde-trener Erling Moe.

– Det er nok bortekampen som blir tungen på vektskålen. Vi slipper inn to lette mål der, erkjenner Molde-sjefen.

Ukjente Emil Breivik (20) spilte i OBOS-ligaen for Raufoss forrige sesong. Unggutten har aldri spilt i Eliteserien – torsdag kveld startet han åttedelsfinalen i Europaligaen.

Beskjeden om startplass fikk han av Erling Moe onsdag kveld.

– Det siste døgnet har vært en gøy opplevelse. Jeg har bare gledet meg egentlig, sier debutanten til TV 2 etter kampen.

Etter kampen sier Erling Moe til TV 2 at den unge midtbanespilleren kan se frem mot mer spilletid i tiden som kommer.

– Han er en vi skal satse på, sier Moe.

– Han drømte om et mirakel, så kommer det en baklengs fra Jesús!

Erling Moe valgte å gi rutinerte Björn Bergmann Sigurdarson fornyet tillit, selv om islendingen fortsatt ikke har scoret etter overgangen fra Lillestrøm. En avgjørelse TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp reagerte på.

– Jeg synes det er trist at Björn Bergmann Sigurdarson får starte igjen. David Fofana har skapt mye mer trøbbel på de få minuttene han har fått, sa Huseklepp om Moldes stortalent.

Det tok bare fire minutter før Eirik Ulland Andersen fikk en gedigen sjanse, men haugesunderen blåste ballen langt opp på tribunen.

En halvtime var spilt da Jesús Vallejo rotet det fullstendig til. Ulland Andersen gjorde et nydelig forarbeid og la inn foran mål. Der klarte spanjolen på merkelig vis å rote ballen inn i eget mål.

– Han (Erling Moe, journ.anm.) drømte om et mirakel, så kommer det en baklengs fra Jesus! utbrøt TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

Granadas ringrev straffet Molde

Molde skapte flere sjanser i andreomgang, men ballen ville ikke i mål.

Dermed var det duket for spissen Erik Huseklepp skulle ønske han fikk se fra start. 62 minutter var spilt da David Fofana entret gressmatten i Budapest. Samtidig ble ringreven Roberto Soldado byttet inn for spanjolene.

Ivorianeren fikk en gigantisk mulighet etter kun tre minutter på banen. Alene med keeper kunne 20-åringen sendt Molde opp i 2-0-ledelse, men unggutten sviktet.

Det skulle vise seg å koste dyrt. Ti minutter senere viste Roberto Soldado hvordan det skulle gjøres. 35-åringen lurte seg fri på første stolpe og headet ballen i mål.

– Selvfølgelig er han der. De gamle er eldst, utbrøt Skjelbæk.

To minutter før slutt fikk Erling Knudtzon straffespark. Eirik Hestad var sikker fra straffemerket. Dermed klarte Molde å slå Granada, men målet til Soldado sørget for at eventyret var over.