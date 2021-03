Amalie (17) fikk hakeslepp da hun så at folk ikke tok koronatest ved innreise på Gardermoen

Amalie driver med sportsdans, og er seks ganger ungdoms-Norgesmester. Hun danser i Estland, og bor mesteparten av tiden der. Nå er landet i lockdown, og derfor reiste Amalie hjem for fjorten dager siden. Hun ble mildt sagt overrasket over innreisekontrollen på flyplassen.

– Jeg kom med et fullt fly fra Stockholm. Det var bare meg og fem andre personer som gikk for å ta en test. Resten gikk rett ut av Gardermoen. Det var ingen som stod og sa at de skulle ta en test, ingen som veiledet, forteller Amalie.

DANSER: Amalie Aune er seks ganger ungdoms-Norgesmester i sportsdans og bor i Estland. Foto: Privat

Pappa Per Christian Aune hentet datteren på flyplassen, da hun kom til Norge. Amalie fortalte umiddelbart faren om det hun hadde opplevd etter ankomsten til Gardermoen.

– Hun er veldig nøye på å følge reglene, og fikk hakeslipp av det som skjedde, forteller Aune.

– Da jeg kom til Gardermoen hadde jeg med en negativ test. I tillegg testet jeg meg der. Resten av passasjerene forsvant inn på taxfree og videre rett ut, forteller Amalie.

Amalie så ingen vakter som passet på, eller fysiske sperringer. Hun reagerer også på at en av passasjerene, som hadde med seg en for gammel test, bare fikk beskjed om at neste gang måtte testen være i orden.

– Vi har kontroll

I en e-post til TV 2 skriver Øst politidistrikt at de som ikke testet seg kan være passasjerer som har unntak fra testplikten. Politiet kan ikke spore eventuelle unntak tilbake til en spesiell flight, f.eks flyet som Amalie kom med.

– Samtlige passasjerer må gjennom passkontrollen, som vurderer hver enkelt passasjer om de omfattes av unntak, skal i karantene, eller må teste seg, ifølge Øst politidistrikt.

Regjeringen har denne uken skjerpet kravene til karantene.

Torsdag ble politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt intervjuet på TV 2 Nyhetskanalen om innreisekontrollen på Gardermoen.

– Vi har et regime som gjør at vi forsøker å ha vårt regelverk så lite inngripende som mulig. Vi jobber med rutinene våre hele tiden og forbedrer de, men vi ønsker at politiets synlighet og tilstedeværelse skal være så begrenset som mulig, sier Øystese.

HAR KONTROLL: Politimester i Øst politidistrikt Ida Melbo Øystese sier politiet bevisst ligger lavt på Gardermoen, men hun mener de har kontroll på innreise og koronatesting. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Hun forsikrer om at politiet har kontroll på Gardermoen.

– Vi har kontroll på lufthavnen og de som skal testes blir testet, og de får ikke forlate lufthavnen før det er gjort. Så har vi noen tiltak som er synlige, og så er det noen tiltak som ikke er fullt så synlige, sier Øystese.

Ikke alle må teste seg

Den norske grensen er i prinsippet stengt, men norske statsborgere kan reise inn i Norge. Som hovedregel kan kun utlendinger som er bosatt i Norge reise inn i landet, med noen unntak.

Nordmenn trenger ikke å vise negativ koronatest på grensen, men må teste seg ved ankomst. Utlendinger må vise test tatt maksimum 24 timer før avreise, pluss teste seg på flyplassen eller grenseovergangen. Det finnes likevel noen som ikke trenger å teste seg.

Blant andre:

De som kan dokumentere at de har hatt covid-19 det siste halvåret.

Fly- og tog-personell, og langtransportsjåfører

Folk med samfunnskritiske jobber

Diplomater Barn under 12

Enkelte pendlere fra Sverige og Finland

Etterlyser bedre kontroll

- Man blir ikke betrygget av å høre om disse opplevelsene, selv om politiet kanskje har bedre kontroll enn en får inntrykk av, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.

Han viser til at det har vært en rekke historier om dårlig innreisekontroll og sitter igjen med følelsen av at håndteringen av regelverket har vært slepphendt.

IKKE BETRYGGET: Fremskrittspartiets Jon Helgheim sitter igjen med inntrykket at regelverket for innreisekontroll er slepphendt håndtert. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Også stortingsrepresentant Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet mener innreisekontrollen på Gardermoen framstår tilfeldig.

– Jeg synes det virker som om det ikke er så god kontroll som det er blitt kommunisert. Dette har vi etterlyst hele veien, siden landet åpnet opp igjen for utenlandsreiser i fjor sommer, sier Moflag.

IKKE FORNØYD: Tuva Moflag (Ap) mener innreisekontrollen er dårligere enn kommunisert. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Hun peker også på at folk får dra fra Gardermoen før resultatet av testen er klart. Sist uke ble det kjent at en person, som testet positivt på det brasilianske muterte viruset, fikk svaret sittende på kollektivtransport på vei hjem.

Provoserer

Tall TV2 har innhentet hos Avinor viser at det kom 31097 personer via Oslo Lufthavn fra utlandet fra 1.februar til 14.mars. Det ble utført 28 373 tester på Gardermoen i dette tidsrommet. Ifølge Øst politidistrikt er det etablert gode rutiner for kontroll og slusing av passasjerer som skal teste seg og som skal på karantenehotell. Politiet har utført målinger som viser det er flere som tester seg enn de som må.

Far Per Christian og datter Amalie Aune er frustrert over at så mange ikke testet seg, slik Amalie opplevde. Hun fikk ikke inntrykk av at passasjerene som ikke ble testet, f.eks var helsepersonell.

– Dette er provoserende når de stenger ned hele landet, sier Per Christian Aune.

Han mener det overhodet ikke stemmer at innreisekontrollen er streng.

– Jeg var helt sjokkert, for det var ingen kontroll. De sier at de har har strenge innreiseregler. Litt merkelig at de stenger skoler og alt i Oslo, og så har de ikke så strenge regler som de burde, sier Amalie.