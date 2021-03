Går hardt ut mot forbundet: – Det blir riv ruskende galt

Mandag skal Norges ishockeyforbund avgjøre hva som skjer med opprykk og nedrykk etter at årets hockeysesong måtte avlyses.

Tidligere har forbundet sagt at ett lag kommer til å rykke ned fra Fjordkraft-ligaen, mens ett lag skal opp fra 1. divisjon. Det betyr at Narvik kommer til å rykke ned dersom den planen følges.

Det mener Narvik er urettferdig.

– Vi konstaterer at ishockeyforbundet har begått tabber som kunne fått svært alvorlige konsekvenser for norsk ishockeys omdømme, sier styreleder Terje Feragen i Narvik Hockey i en pressemelding.

Før årets sesong utarbeidet Norges ishockeyforbund retningslinjer for gjennomføringen av sesongen. I de serier som ikke blir fullført som oppsatt, vil tabellen bestemmes ut fra forholdet mellom antall oppnådde poeng ett lag har, sett opp mot antall poeng som var mulig å oppnå, uttrykt i prosent.

Med denne utregningen endte Narvik nederst. På den opprinnelige tabellen hadde Narvik flere poeng enn Grüner, men prosentutregningen per kamper sendte Oslo-klubben foran ettersom Narvik hadde flere spilte kamper.

Mener de kan rykke ned på feil grunnlag

Styrelederen i Narvik hevder at retningslinjene aldri ble sendt ut til klubbene på høring.

– Hadde forslaget til retningslinjer vært sendt ut på høring, ville vel neppe norsk ishockey vært i den situasjonen vi befinner oss i nå, sier han.

Nordlendingene mener at nå at de kan rykke ned på feil grunnlag. Grunnet lang reisevei, sa Narvik ja til å spille dobbeltkamper. Etter at serien ble stengt ned i januar, hadde klubben spilt flesteparten av kampene mot topp 5-lagene. Dermed mener Narvik at bunnrivalen Grüner har fått en fordel og møtt enklere motstand.

– Grovt avvik

Forbundet vedtok før sesongstart at dersom serien ikke kunne bli ferdigspilt, ville et kampantall tilsvarende dobbel serie være nok til å rangere lagene.

– I ettertid har sentrale personer i forbundet utad forsøkt å fremstille det som at dobbel serie ikke var ensbetydende med at samtlige lag hadde møtt hverandre to ganger – altså hjemme og borte – men at dobbel serie gjaldt «uansett motstander». Det er et grovt avvik fra hva retningslinjene faktisk fastslår, sier Feragen.

Nå som sesongen ikke blir ferdigspilt, vil det heller ikke bli noen kvalifisering mellom de to øverste divisjonene. Det betyr at vedtaket om at bunnlaget i Fjordkraft-ligaen skal bytte plass med topplaget i 1. divisjon.

I pressemeldingen hevder Narvik at forbundet tidligere har fastslått at det skulle forutsette at både Fjordkraft-ligaen og 1. divisjon ble spilt med minimum dobbel serie.

– Ishockeyforbundets kampreglement er klart på hva som ligger i dobbel serie. Å skulle sende oss ned basert på en lemfeldig tolkning, blir jo riv ruskende galt, sier Feragen.

Styrelederen mener også at prosentutregningen på tabellen ikke gir et riktig grunnlag.

– Vi ville akseptert et nedrykk basert på sportslige kriterier. Å gjøre det etter en skrivebordsøvelse som dette, er fullstendig uakseptabelt, sier Feragen.

Av Narviks 27 kamper har 19 av kampene vært spilt mot lagene som ligger på de fem øverste plassene på tabellen.

1. Storhamar (4 kamper)

2. Frisk Asker (4 kamper)

3. Vålerenga (3 kamper)

4. Stavanger Oilers (4 kamper)

5. Lillehammer (4 kamper)

6. Stjernen (3 kamper)

7. Manglerud Star (2 kamper)

8. Sparta (2 kamper)

10. Grüner (1 kamp)

Vil utvide ligaen

Mandag samles forbundsstyret for å avgjøre opp- og nedrykk etter årets sesong. Da vil forbundet også ha mottatt en foreløpig redegjørelse fra Narvik Hockey om sesongavslutningen. Nordlendingene håper at man da vil utvide neste års Fjordkraft-liga slik at ingen rykker ned i år.

– Vi ante det ville komme et tolkningskaos ut av retningslinjene, også sett opp mot tidligere vedtak gjort i forbundsstyret, og har derfor for lengst spilt inn til vår interesseorganisasjon Norsk Topphockey at eliteserien bør utvides til 12 lag neste år.

– Så får Hockey-Norge og stadig flere unge talenter utvikle seg på høyt nivå og i ro og fred etter pandemien. Det trenger vi, sier Terje Feragen.

Fikk ingen tilbakemelding

Daglig leder i Narvik Hockey, Cesilie Markussen, forteller til TV 2 at klubben allerede 20. februar sendte en mail til forbundet der klubben kom med sine innspill om det som kunne bli konsekvensene dersom sesongen ikke ble avsluttet på normalt vis.

– Vi fikk bekreftelse på at mailen var mottatt, men siden den gang har vi ikke fått noe tilbakemelding i det hele tatt. Det syns vi er dårlig håndtert av forbundet, sier Markussen.

– Nå prøver vi å belyse situasjonen og få frem fakta. Det føler vi ikke er kommet ordentlig frem. Spesielt det med dobbel serie, for vi har ikke spilt det. Da blir det helt feil at vi skal rykke ned på marginale prosent.

TV 2 har vært i kontakt med Norges ishockeyforbund torsdag kveld, men de ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Forbundet vil trolig komme med sitt synspunkt i saken på fredag.