FHI vil fortsatt pause bruken av AstraZeneca

Selv om EU har konkludert med at AstraZeneca-vaksinen er trygg, vil FHI fortsatt pause bruken. De mener det er for tidlig å konkludere.

Italia, Frankrike, Latvia og Litauen gjenopptar bruken av AstraZenecas vaksine, etter Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) anbefalte videre bruk.

Men Norge pauser bruken av AstraZeneca inn til videre.

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, at det de mener det er for tidlig å komme med en konklusjon.

– Vi vurderer grundig om det er en sammenheng mellom vaksinene og sykdomstilfellene vi har sett. Vi tar EMAs vurdering til etterretning, sier Stoltenberg.

Konklusjon neste uke

11. mars satte FHI AstraZeneca-vaksinen på pause, etter meldinger om et dødsfall etter vaksinering. Stoltenberg sier torsdag at de vil fortsette å holde vaksinen på pause.

– Det er viktig å ta en pause når man får beskjed om alvorlige hendelser, sier Stoltenberg.

FHI opplyser at de trenger mer data før de kan komme med en konklusjon om Norge skal stanse helt bruken av denne vaksinen eller gjenoppta.

– Vi vil komme med en vurdering i slutten av neste uke, sier Stoltenberg.

Hun ber alle som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, og som har vedvarende sykdomsfølelse, uvanlige blåmerker eller tegn til blødninger i huden eller andre tegn på alvorlig sykdom, om å kontakte lege for en vurdering.

Pasientene som er innlagt med alvorlig blodpropp, blødninger og lave blodplater, har fått symptomer innen 14 dager etter vaksineringen.

Alvorlige komplikasjoner

Direktør Audun Hågå i legemiddelverket opplyser at de ikke kan utelukke en sammenheng mellom blodpropp og AstraZeneca-vaksinen.

Audun Hågå fra Legemiddelverket sier at de ikke kan utelukke en sammenheng mellom blodpropp og AstraZeneca-vaksinen. Foto: Berit Roald/ NTB

– At EMA ga grønt lys til fortsatt bruk av AstraZeneca betyr at vaksinen kommer til å fortsette å ha en betinget godkjenning. Det betyr imidlertid ikke at den skal eller må brukes i Norge, sier Hågå.

Mens det er FHI som vurderer hvilke vaksiner som skal brukes i koronavaksinasjonsprogrammet, er det legemiddelverket som er ansvarlig for markedsføringstillatelsen.

Legemiddelverket opplyser torsdag at det nå er fire personer som er innlagt med blodpropp - som kan knyttes til vaksineringen i Norge.

I tillegg granskes et dødsfall etter en hjerneblødning på Tynset, der personen nylig hadde fått vaksinen.

Fra før er ett dødsfall er knyttet til mulige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen.

Overlege Preben Aavitsland i FHI skriver på Twitter torsdag kveld at han mener det er fornuftig å stanse bruken av AstraZeneca inntil videre.

Det er altså tatt to beslutninger i dag: EMA/Legemiddelverket opprettholder godkjenning av AZ-vaksinen. Folkehelseinstituttet har bestemt at AZ-vaksinen inntil videre ikke skal brukes i vaksinasjonsprogrammet. Fornuftig. — Preben Aavitsland (@Prebens) March 18, 2021

– Trygg og effektiv

EMA-direktør Emer Cooke var torsdag ettermiddag tydelig på at EMA mener at AstraZenecas koronavaksine er trygg å bruke.

– Sikkerhetskomiteen vår har nøye vurdert rapportene om mulige bivirkninger og kommet fram til en klar og vitenskapelig konklusjon: Dette er en trygg og effektiv vaksine, sa Cooke på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Men Cooke sier at basert på bevisene kan komitéen fortsatt ikke utelukke en sammenheng mellom tilfellene av blodpropp og vaksinen.

Likevel er EMAs konklusjon at vaksinen er trygg.

– Vi kan ikke utelukke at det er en kobling mellom blodpropper og denne vaksinen. Derfor har vi bestemt å legge ved en advarsel til AstraZeneca-vaksinen, sier Cooke og oppfordrer til økt oppmerksomhet og videre undersøkelser.