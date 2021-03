Klar for å erstatte Nora Mørk

Håndballjentene må spille to tøffe OL-kvalifiseringskamper mot Montenegro og Romania uten sin stjernespiller og toppscorer fra EM, Nora Mørk, på annet enn straffekast.

Før fredagens kamp er erstatterne til Mørk drillet i hennes rolle i angrep.

– Det blir nok Stine Skogrand og Veronica Kristiansen som tar den posisjonen, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2. Men vi har også flere alternativer. Både Henny Reistad og Moa Högdahl er gode alternativer.

TV 2s håndballekspert Bent Svele regner med å se Skogrand fra start mot Montenegro fredag kveld.

– I utgangspunktet er det Skogrand som er førstevalget blant de venstrehendte og vil bli foretrukket fra start. Hun tok forsvarsjobben for Mørk i EM, men spilte mest på kanten i angrep. Når førstevalget offensivt er ute er det naturlig at Skogrand får hovedrollen begge veier, sier Svele.

– Det er store sko å fylle etter en fantastisk spiller og EMs toppscorer, men jeg håper at Skogrand tar med selvtilliten fra dansk liga der hun er toneangivende og nummer to på toppscorerlista. Det er mer enn godt nok. Og så vil vi garantert se Kristiansen spille der også. Hun er vant til den rollen i toppklubben Györ. Og, som Thorir sier, er det to til i bakhånd.

Skogrand er klar

Stine Skogrand, som til daglig spiller i Herning-Ikast, gjorde et godt EM der Norge tok gull. Og hun tar den store utfordringen.

– Ja, det gjør jeg. Min rolle blir nå litt annerledes enn i mesterskapet. På treningene fram til nå har jeg vært mer bakspiller enn kant. Jeg skal spille mitt spill. Nora er Nora, og jeg er meg. Det blir noe annet, men vi får håpe det holder, sier Skogrand.

Men hun innrømmer at selvtilliten i øyeblikket er større i forsvar enn i angrep.

– Det er jo posisjonen jeg spiller i klubb, og den jeg helt klart er tryggest i, men jeg merker jo at selv om det er samme posisjon så er rollen litt annerledes. Selvtilliten er større i klubb enn på landslaget, så den må jeg vende litt om, sier Skogrand.

I forsvar føler jeg meg veldig trygg sammen med de jeg står ved siden av, så der tror jeg vi kommer til å løfte spillet enda mer.

Optimistisk Kristiansen

Veronica Kristiansen er høyrehendt og normalt et førstevalg på venstre back, men har altså spilt mye på høyresiden i klubb.

– Jeg har snakka litt med Thorir om det, og jeg er forberedt på å bli brukt både på venstre og høyre back. Nå har jeg spilt veldig mye høyreback i Györ helt siden jeg kom dit egentlig, så jeg føler jeg har selvtillit til å bekle begge posisjoner. Det gleder jeg meg til.

Veronica Kristiansen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Det å gå inn i posisjonen til EMs toppscorer, skaper det ekstra forventning?

– Det tenker jeg ikke så mye på. Jeg er der for å bidra til laget ved å gjøre mitt beste. Og det å ha en høyrehendt i posisjonen gir en annen dimensjon i angrepsspillet. Og med begge muligheter kan vi utnytte det veldig bra, sier Kristiansen.

Veronica Kristiansen har lang fartstid i landslaget og merker at det er noe helt spesielt når det skal kjempes om en plass i OL.

– Jeg synes det ser veldig bra ut. Vi har et sinnssykt bra og robust lag. Det ser vi på treningene. Det er en voldsom iver. Vi snakker ikke om å ikke ha den billetten til Tokyo. Det blir tøffe kamper, men den skal vi ha!