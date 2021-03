Krever at SV-nestleder trekker seg

To partifeller i Kirsti Bergstø sitt eget fylkeslag, ber SV-nestlederen trekke seg.

Kravet kommer etter bråk i både Finnmark SV og Akershus SV knyttet til nominasjon til Stortinget.

– Vi mener Kirsti Bergstø bør trekke seg som nestleder.

Det sier Tonje Kopstad, 1.-vara til Stortinget for Buskerud SV. Også Linda Bergwitz i Bærum SV stiller seg bak kravet.

– Hun har ikke forvaltet den tilliten hun fikk fra landsmøtet på en god måte og vi mener derfor SV må velge en ny nestleder på det kommende landsmøtet, sier Kopstad.

Nominasjonsbråk

Bergstø har vært nestleder i SV siden 2017, og er partiets førstekandidat for Akershus ved årets valg.

– Hovedbegrunnelsen for dette er at vi har sett hvordan hun har blandet seg i nominasjonsprosessen i Finnmark SV, sier Kopstad, som også påstår at nestlederen ble hentet inn som listetopp i Akershus av en hun mener er en venn av Bergstø sentralt i partiet.

– Opplever du at Bergstø har tillit ellers i partiet?

– Det er et godt spørsmål. Det er klart at denne saken i Finnmark har rystet veldig mange, og blitt stilt spørsmål ved, sier Linda Bergwitz.

– Når det kommer opp nye ting i media, eller ut i lyset, så blir det jo gjerne sånn at man ser over ting som har skjedd før og lurer på om det er ryddig, fortsetter hun.

– Hva er alternativet til Bergstø?

– Vi vil ikke nevne noen navn, men det er en rekke dyktige kvinner som kan ta denne posisjonen, sier Kopstad.

Bergstø: – Opplever stor tillit

Kirsti Bergstø avviser påstandene.

– Jeg opplever at jeg har stor tillit i partiorganisasjonen. Så er det leit at noen velger å konkludere på bakgrunn av et mediebilde og en saksfremstilling jeg ikke kjenner meg igjen i, og uten å snakke med meg, sier Bergstø.

På anklager om at hun ble hentet inn som listetopp av en venn, svarer hun det følgende:

– Jeg ble kontaktet av nominasjonskomiteen i Akershus fordi en samlet komite ønsket at jeg skulle stå på lista. Etter en tid takka jeg ja og ble enstemmig valgt på nominasjonsmøtet i fjor høst.

Ikke konkludert

Nominasjonsprosessen i Finnmark SV har vært preget av stridigheter. Ifølge Nationen ble det sendt inn et varsel på Bergstø, der hun anklages for å blande seg inn i nominasjonsprosessen og drive kampanje.

SV sentralt har ikke behandlet varselet, men har satt ned et utvalg som skal granske prosessen.

Utvalget har ikke konkludert i saken.

SV holder sitt landsmøte på Hamar 23 - 25 april.