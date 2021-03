Drømmen ble knust under flukten – nå er han tiltalt for å ha satt sin sønn i fare

For første gang er en migrant tiltalt for å ha utsatt et barn for fare ved å la seg selv og sønnen (6) smugle fra Tyrkia til Hellas.

På den greske øya Samos ligger graven til en liten gutt. Dagen før han fylte seks år gikk han om bord i en båt sammen med sin far. Drømmen var å skaffe seg et bedre liv i Europa enn det de hadde i Afghanistan.

Men hans første båttur ble også hans siste. Båten sank og i kaoset glapp gutten ut av farens armer. Da faren kom til overflaten var sønnen borte.

En bamse er satt på graven til den lille gutten. Dagen før han fylte seks år døde han på vei over fra Izmir i Tyrkia til Samos i Hellas. (AP Photo/Thanassis Stavrakis) Foto: Thanassis Stavrakis

Den 25 år gamle afghanske mannen omtales bare som N.A. Han er i stor sorg etter tapet av sønnen, og han står foran en ny prøvelse. Han er tiltalt for å ha utsatt et barn for fare ved å ta sønnen med i båt fra Tyrkia til Samos. Han risikerer ti års fengsel hvis han finnes skyldig.

Han snakker anonymt med nyhetsbyrået AP. Han vil heller ikke at sønnens navn skal publiseres.

Ønsket bedre framtid for sønnen

Han forteller at han bestemte seg for å reise fra Tyrkia etter at han fikk avslag på asylsøknaden der to ganger. Han var skilt og tok seg av sønnen alene. Det han fryktet mest av alt var å bli deportert tilbake til Afghanistan - et land han hadde vært på flukt fra siden han var ni år gammel.

Han håpte at sønnen skulle få gå på skole, og oppnå drømmen om å bli politi. Selv hadde han aldri lært seg å lese og skrive.

– Jeg kom ikke hit for moro skyld. Jeg kom for å sikre en framtid for sønnen min. Ingen far eller mor vil risikere livet til barna sine, sier han til AP.

De afghanske faren står på havna i Vathy på Samos. Han sier politiet sa sønnen var funnet og lå i koma på sykehus og at han skulle få se ham etter avhøret. I virkeligheten ble sønnen funnet død i vannet. (AP Photo/Thanassis Stavrakis) Foto: Thanassis Stavrakis

I flere tiår har flyktninger og migranter brukt ruten over fra Tyrkia til Samos for å komme seg til Europa, men siden 2015 har strømmen av mennesker fra krigsrammede Syria gjort situasjonen ekstremt belastende for Hellas.

Tusenvis lastes over i små båter. Mange har kantret. Mange har druknet. Og mange har blitt reddet fra synkede båter.

Politisk maktkamp

For fem år siden ble EU og Tyrkia enige om en avtale som hadde som mål å hindre migranter i å komme seg videre inn i Europa. Tyrkia skal håndtere menneskesmuglingen og forplikter seg til å ta tilbake de som klarer å ta seg over til Europa hvis asylsøknader avvises. Nyankomne skal bli i flyktningeleire på greske øyer mens de venter på at asylsøknadene behandles.

Forholdet mellom Tyrkia og Hellas er anspent. Hellas anklager Tyrkia for å bruke flykninger som våpen ved å åpne grensene sine til EU, mens tyrkiske myndigheter hevder Hellas sender tilbake mennesker før de har fått sin rettmessige asylsøknad vurdert.

Under pandeminen har flykningestrømmen minsket til en brøkdel. N.A. og sønnen var del av denne brøkdelen. De var om bord på den aller siste båten som er registrert å ankomme Samos.

Ble presset til sjøs

AP har sjekket all dokumentasjon i saken, og snakket med involverte. Det var 24 personer, alle afghanere, som dro over fra Izmir i Tyrkia den 7. november 2020. En lastebil fraktet dem til kysten. Der fikk de livvester før de ble tvunget om bord i en oppblåsbar båt av menneskesmuglerne.

Det var urolig sjø, men menneskesmuglerne insisterte på at været skulle bli bedre. En smugler kjørte båten et stykke, før han fikk en av migrantene til å ta over roret. Selv hoppet han over bord, og svømte i land på tyrkisk side.

En gutt fra flykningeleiren på Samos, ser utover havnebyen Vathy. Foto: Thanassis Stavrakis

Timene gikk og været ble dårligere. Den lille båten ble kastet fra side til side og tok inn vann på veien mot Samos. Livredde styrte de mot land så nært som mulig, men spisse steiner rev båten i filler og migrantene havnet i sjøen.

En båt med lyskaster nærmet seg. Overlevende vinket, men båten kom ikke til unnsetning. En båt til kom, men det samme skjedde, ifølge migrantene.

Nordmann tipset kystvakten

En person ansatt i kystvakten har uttalt seg anonymt om saken. Vedkommende forklarte at de fikk tips om en båt som var på vei mot en ubebodd del av øyen, og sendte ut to fartøy. Dette tipset kom fra norske Tommy Olsen som har jobbet frivillig med å hjelpe flyktninger og migranter i området.

Ifølge kystvakten observerte de ikke noe før flere timer senere. Da så de en kvinne bak en sten, og fant den døde gutten i nærheten mens de reddet henne. Faren ble funnet flere timers gange unna sammen med ni andre.

– Jeg hadde ham i armene mine. Men før jeg visste ordet av det dukket vi under, og da jeg kom opp igjen var han borte. Jeg søkte overalt. Jeg lette desperat etter sønnen min hele natten, sier faren.

25-åringen ble arrestert for å ha utsatt sønnen for fare under forsøket på å ta seg til Europa. Å gå om bord i en liten overfylt gummibåt i så dårlig vær er åpenbart livsfarlig.

Unikt i EU

Tiltalen er unik i EU, ifølge organisasjonen Choose Love. Det er første gang en migrant holdes ansvarlig for å ta med seg et barn over sjøen.

– Det er 4600 barn i flyktningeleire på greske øyer for øyeblikket, og ingen av foreldrene eller vergene har måttet stå til ansvar for dette. Vi ser det som et angrep på den fundamentale retten til å søke om asyl, sier lederen for organisasjonen, Nick van der Steenhoven.

Aktivistene spekulerer i om denne harde tilnærmingen er en måte å få fokuset bort fra at kystvakten ikke kom til unnsetning før det var for sent.

Immigrasjonsminister i Hellas, Notis Mitarachi, benekter dette. Han hevder asylsøkere ikke er i fare i Tyrkia, og dermed ikke har noen rett til å komme til Hellas for å søke asyl der.

Tommy Olsen forklarer at lokalbefolkningen ofte tar kontakt med ham hvis de ser folk som trenger hjelp i sjøen. De er redde for represalier hvis de kontakter kystvakten selv, så da bruker de Olsen som mellomperson, ifølge AP.

Vil ha etterforskning

Farens advokat sier at NA er overbevist om at sønnen ville vært i live hvis kystvakten hadde kommet til unnsetning fortere. Advokaten skal be om en etterforskning av saken.

Den lille gutten lå på likhuset på øyen i flere uker. Dødsattesten viser at han ble begravet 30. november. Faren er løslatt mot kausjon. Han får ikke lov til å forlate landet. Menneskerettighetsorganisasjoner hjelper ham med bosted på et hotell, og han har fått innvilget midlertidig asyl i Hellas.

Selv sier han at han ikke bryr seg om hvorvidt han lever eller dør etter tapet av sin sønn.