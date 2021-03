Varsler søksmål mot staten

Skigaarden er en restaurant i Hemsedal skisenter, og eies av Hemsedal Hyttedrift AS. Skigaarden er en del av en selskapsgruppe som også driver med utleie av rom i nærheten av skianlegget i området.

Selskapet skriver at regjeringen nå for første gang har valgt å innføre koronatiltak basert på fylkesinndeling, uten å ha gjort en vurdering av smittetrykket i området, og at tiltakene dermed ikke er forholdsmessige.

– Dersom regjeringen velger å ikke endre forskriften har vi ikke annet valg enn å ta ut søksmål, sier Erik Teigen daglig leder i Skigaarden i Hemsedal.

– Vi står i en krevende smittesituasjon med de muterte virusene, og har respekt for at trusselen må møtes raskt og med forsterkede tiltak. Vi forventet imidlertid ikke at nasjonale myndigheter skulle gå til det skrittet å skjære alle kommunene i Viken over én kam, sier Teigen videre.

Ønsker avklaring

Advokat Aksel Joachim Hageler i advokatfirmaet SANDS representerer Skigaarden.

– Vi har varslet en midlertidig forføyning, og at forskriften endres for kommuner med dokumentert kontroll på situasjonen slik som Hemsedal og de øvrige kommunene i Hallingdal. Hvordan beslutningen rammer Hemsedal og Hallingdal er gode eksempler på fraværet av forholdsmessighet i tiltakene, og hvor alvorlige konsekvenser tiltakene har, sier Hageler.

I søksmålsvarselet skriver Hageler at Hemsedal og de omkringliggende kommunene blir behandlet likt med de hardest rammede kommunene rundt Oslo.

Lave smittetall

Teigen fra Skigaarden argumenterer for at beslutningene om koronatiltak bør fattes lokalt av fagfolk og politikere som kjenner lokale forhold.

– Slik er det gjort så langt under pandemien, og slik praktiseres det overfor Oslo. Store og små kommuner må behandles likt, sier han.

Han viser til at Hemsedal og Hallingdal har lave smittetall. I Hemsedal har det totalt blitt registrert 23 smittetilfeller siden koronaviruset brøt ut.

Helse- og omsorgsdepartementets pressevakt bekrefter til TV 2 at de har mottatt varselet, og at de vil komme med en uttalelse om saken, torsdag.