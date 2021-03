Verst tenkelige start på semifinalen for Carlsen

Vinnersjanse glapp for Magnus Carlsen (30). Så ble han slått av russiske Jan Nepomnjasjtsjij.

Carlsen har fått en verst tenkelig start på semifinalen. Han åpnet med to remiser, før han tapte det tredje partiet med hvite brikker. 30-åringen klarte ikke å utligne i fjerde parti.

Carlsen er svært frustrert over egen prestasjon i det tapte partiet.

– Jeg endte opp med å velge noe som var helt feil basert på en ekstremt enkel feilberegning. Det var veldig uheldig. Det føles ekstremt unødvendig å ha tapt et parti med hvit. I hvert fall på den måten, sier Carlsen til TV 2.

– Det var ingen grunn til at jeg skulle tape i dag. Det føles fryktelig unødvendig, fortsetter han.

Fredag fra kl. 16.30: Se semifinale-avgjørelsen på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Kniven på strupen

Det betyr at han er nødt til å vinne over fire partier fredag. Gjør han det, avgjøres finaleplassen i Champions Chess Tour 4 med to partier i lynsjakk, eventuelt armageddon.

– Det er ikke umulig. Jeg synes han spilte ganske bra i dag, og presset Nepomnjasjtsjij i tre partier. Han presset ham egentlig også i det partiet han tapte, men ble rett og slett angrepet ut, oppsummerer TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Hovedpersonen svarer:

– Det er ikke noe som tilsier at jeg ikke kan slå ham, men jeg har satt meg selv i en mye vanskeligere situasjon enn det som var nødvendig.

Carlsen synes ikke at motstanderen spilte over evne.

– Jeg følte ikke at det var noe som helst ekstraordinært over prestasjonen hans i dag, sier han.

Maratonparti

Som vinner av gruppespillet valgte Carlsen å starte semifinaleserien med hvite brikker. Lenge så første parti ut til å gå mot remis.

På et vis som imponerte ekspertene, klarte 30-åringen å snu stillingen til at han lå an til seier. Sjakkcomputeren ga ham en stund mer enn 90 prosent vinnersjanse.

De endte opp med en situasjon der begge hadde én dronning, men Carlsen hadde i tillegg en bonde. Likevel klarte Nepomnjasjtsjij å finne trekkene som skaffet ham remis. Da hadde de spilt 100 trekk.

TV 2s sjakkekspert fullroste russeren for godt forsvarsarbeid.

– Det er regnet som omtrent umulig for et menneske å forsvare seg i den situasjonen, sa Hammer, samtidig som han understreket at det var imponerende av Carlsen å skape en vinnersjanse etter en jevn åpning.

Skrell i tredje parti

Torsdagens andre parti var i helt motsatt ende. Carlsen lyktes godt med åpningen med svarte brikker, og fikk remis etter bare 20 spilte trekk. Til gjengjeld hadde han presset på seg i tredje parti, torsdagens siste for sjakkeneren med hvite brikker.

Han åpnet offensivt. Det samme gjorde Nepomnjasjtsjij. Sent i partiet fant russeren trekkene som rystet Carlsen.

Da havnet nordmannen på defensiven, og ga til slutt opp partiet etter 40 spilte trekk.

– Et fantastisk angrepsparti, fastslo Hammer, som særlig lot seg imponere av dette trekket fra Nepomnjasjtsjij:

Carlsens angrepsforsøk med svarte brikker i fjerde parti ble nøytralisert av en sterk Nepomnjasjtsjij. Carlsen endte opp i et sluttspill uten å ha bønder igjen. Da hadde han til slutt ikke noe annet valg enn å godta remis.

I den andre semifinalen tok Anish Giri første stikk mot Wesley So.

PS! Du ser Champions Chess Tour 4 på TV 2 Sport 2 og Sumo. I tillegg kan du følge hvert parti i vårt livesenter.