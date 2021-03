«Hva med terror-sekten din som har sex med små barn og dreper dem?»

Det startet med at Frps Sylvi Listhaug fremmet et forslag om et nasjonalt norskkrav for ansatte i eldreomsorgen og helsetjenesten. Da hun delte dette på Facebook, skrev Hussain:

«Burde ikke du ha nasjonale krav til norskkunnskap i kommentarfeltet ditt? Fordi jeg får sjokk av norsken til sekten din, Listhaug.»

I løpet av kort tid var kommentarfeltet stappfult av folk som mente Hussain hadde gått for langt.

Fikk rasistiske kommentarer

I et intervju med God kveld Norge sier Hussain at han selvsagt er enig i at ansatte i helsevesenet skal snakke norsk, men viser til at det allerede finnes et krav om dette.

I 2017 innførte norske myndigheter et slikt språkkrav, hvor det står du må være på språknivå B2 for å få en slik jobb i Norge. Det vil si at du kan kommunisere med en norsk person uten problemer. Han tror derfor at innlegget til Listhaug kun handler om å mobilisere velgerne før valget.

Han mener måten Listhaug ordlegger seg på når hun snakker om utenlandske arbeidere skaper hat.

– Hun har jobba i First House, hun vet hva hun driver med, forklarer han.

Angående kommentaren han la igjen på den offentlige profilen hennes, sier Lørenskog-mannen:

– Jeg syns det er morsomt at følgerne hennes skriver så mye feil. Jeg tenkte jeg kunne bruke dagen på å tulle og svare dem på samme måte som de skriver til meg. Jeg brukte deres retorikk.

– Hvorfor kaller du Listhaugs følgere for en sekt?

– Jeg mener sektmedlemmer er noen som bare følger lederen uten et kritisk blikk. Det er det Frp er. De ser på Sylvi som en gud, de er sånn «ikke snakk om Sylvi. Vis respekt». Hvorfor må jeg vise respekt, når de ikke viser respekt til meg og andre nordmenn?

AKTUELL: Abubakar Hussain og Mayoo Indiran er blant deltakerne i TV 2-programmet Sofa. Foto: Espen Solli / TV 2

Konsentrasjonsleir

Etter kort tid kom det hundrevis av kommentarer som var kritiske til Hussain. Flere mente han burde reiste «tilbake der han kom fra».

Hetsen stoppet ikke, og fort fikk han også meldinger i innboksen. De kritiserte han for å være mørkhudet, frekk og muslim.

«Jeg er ikke muslim, din dumme rasist», svarte Hussain en av haterne.

«Du har et muslimsk navn. Ingen er større rasister enn muslimer i den tredje verden. Dere lemlester kvinner, dyr og hater alt og alle som ikke vil ha like patetiske og nedrige liv som muslimer har. Før eller senere sprekker tålmodigheten med dere i Europa, virker nesten som dere ønsker tilbakekomst av konsentrasjonsleirer slik du oppfører deg. Les din historie og ha respekt for den sivilserte verden», var svaret han fikk.

Listhaug svarer

Sylvi Listhaug sier følgende til God kveld Norge og TV 2.

– Abu er komiker til vanlig, men dette debattnivået er hverken konstruktivt eller morsomt. Vi er opptatt av at folk skal bli møtt i helsevesenet av folk som forstår norsk. Å snakke godt norsk er avgjørende for pasientsikkerheten. Vi kan ikke akseptere at vi stiller krav til de som jobber i barnehagen, krav til skolene, men at det i eldreomsorgen skal være fritt fram for folk uten god nok norskkunnskap.

– Vi ønsker en kartlegging av ansatte, om de kan godt nok norsk. Hvis ikke må de få opplæring, og så må det munne ut i en test der de må bestå noen krav for å kunne jobbe i disse tjenestene. Det er et faktum at det er store språkproblemer i helsevesenet: En undersøkelse blant sykepleiere om språkproblemer, utført av Sykepleierforbundet i 2015, hadde mange urovekkende funn. Hele 90 prosent av sykepleierne svarte at det var språkproblemer i helsevesenet, og 15 prosent av sykepleierne mente at språkproblemer på deres arbeidsplass hadde ført til fare for liv og helse.

Hun svarte ikke på spørsmålet: «Forstår dere hvorfor Abu reagerer?». På spørsmålet: «Hva tenker dere om kommentarfeltet under dette innlegget?», svarte hun kun på Hussains oppførsel.

Ekkokammer

Komikeren erkjenner at han var ufin i språket da han svarte flere i kommentarfeltet. Flere ganger hisset han på seg personer ved å si ting som «dumme bonde» og «din sau».

– Jeg burde kanskje ikke sagt noen av tingene jeg sa. Jeg spurte blant annet en mann om han hadde kjøpt seg thai-kone. Jeg ble provosert over hvordan han kan hate mørkehudede og muslimer, men selv ha utenlandsk kone. Jeg gikk for langt, men jeg ble irritert.

At han svarte på en frekk måte, var likevel ikke tilfeldig.

– Det startet ikke som et sosialt eksperiment, men det ble det. Alt jeg skrev, var for å bruke deres retroikk mot dem. Jeg skrev det de skriver til andre mennesker. I kommentarene jeg skrev den dagen setter jeg personer i bås og går på personangrep. Jeg gjør det aldri igjen, for det er så slitsomt. Jeg blir overrasket og sliten over hvor fort de drar opp Breivik og kaller meg for en terrorist. «Hva med terror-sekten din som har sex med små barn og dreper dem», skrev én.

Hussain sier det er viktig for han å vise hvordan folk oppfører seg i kommentarfeltene til Frp-profiler.

– Det er mange som prøver å snakke med dem på en pedagogisk og tålmodig måte i kommentarfeltet, men får bare rasistiske ting tilbake. Jeg skal vise hvordan verden egentlig er, og hvordan folk tenker. Det er egentlig ikke min jobb å vise hvor mye rasisme det er på internett, men ingen snakker jo om dette, sier han, og fortsetter:

– Jeg vet at jeg sa mye feil, men jeg ville vise at dette skjer hvert minutt og hver dag mot minoriteter, og at sjargongen mange Frp-velgere har er veldig skremmende. Muslimer hører forferdelige ting hele tiden, men når de prøver å si i mot blir det kaos i ekkokammeret. Jeg tåler dette, men tenk om en 13-åring leser alt Frp-velgerne skriver i kommentarfeltet?