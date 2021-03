Liverpool-stjerne vraket fra England-troppen

Den unge backen har ikke hatt noen stor sesong i Liverpool-trøyen. Torsdag kom en ny nedtur da han ikke var en av de 26 spillerne som skal representere England i de kommende landskampene.

– Han har ikke vært på det nivået han har holdt de siste årene, forklarer Southgate.

Landslagssjefen mener at 22-åringen har hatt en positiv formkurve den siste tiden, men at andre spillere ble vurdert som bedre.

– Han nærmer seg det nå. Han har tatt steg i riktig retning den siste tiden. Kieran Trippier og Reece James har gjort det veldig bra i det siste.

I tillegg fortalte England-manageren at spillere som Matthew Cash (Aston Villa) og Luke Ayling (Leeds) også var spillere som konkurrerte om de samme plassene.

– Det er noen plasser der vi har utrolig sterk konkurranse.

– Jeg sa det til Trent at både Kyle (Walker jou. anm.) og Kieran har fått den samme telefonen som han fikk i dag. De tok opp hansken og kom sterkt tilbake.

50-åringen er trygg på at Alexander-Arnold fortsatt har mye å utrette for England i årene som kommer.

– Han er et stort talent og jeg er sikker på at han vil spille en viktig rolle for England i fremtiden.

Watkins og Johnstone med

Det var plass til to nye fjes i troppen. Ollie Watkins og Sam Johnstone er med for første gang. Den hete Aston Villa-spissen har for øvrig aldri representert England på aldersbestemte landslag.

MED FOR FØRSTE GANG: Ollie Watkins, som har scoret 10 ligamål denne sesongen, er blant Southgates utvalgte. Foto: Neil Hall

I tillegg er John Stones, Luke Shaw og Jesse Lingard tilbake i landslagsvarmen til kampene mot San Marino, Albania og Polen.

Hele troppen:

Keepere: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Nick Pope (Burnley)

Forsvare: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Midtbanespillere: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jesse Lingard (West Ham United, utlån fra Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton)

Angripere: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)