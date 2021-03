Den første Mini-modellen så dagens lys helt tilbake i 1959. "Ur-Minien" ble videreutviklet underveis, men var hele veien tro mot utgangspunktet: En bitte liten bil med hjulene plassert helt ut i hjørnene, tverstilt motor - og forhjulstrekk.

Etter hvert havnet den solid på overtid og led under det britiske bilprodusenter etter hvert spesialiserte seg på: De fulgte ikke med i timen, klarte ikke å holde bilene sine oppdatert teknisk sett – og hadde en nesten utrolig evne til å skyte seg selv i foten med kvalitetsproblemer og dårlig byggekvalitet.

Redningen for Mini ble at BMW tok over i 1994. Mange var den gangen redd for at det var slutten på Mini som selvstendig merke. Men tvert imot har de under BMWs eierskap hatt en rekke oppturer. Mini har blitt til en hel familie av biler, samtidig som de har klart å ta vare på entusiast-arven.

Få biler har oppnådd samme ikon-status som den originale Minien. Bilen var på flere områder langt forut for sin tid da den kom på markedet.

Den aller siste i 2025

Nå er det klart at Mini også skal være en spydspiss i den elektriske satsingen fra BMW Group. De skal bli et helelektrisk bilmerke.

BMW opplyser nå at Mini vil introdusere sin aller siste nye modell med forbrenningsmotor i 2025. Det blir temmelig sikkert en ladbar bensin-hybrid. Deretter skal de kun lansere helelektriske modeller.

Innen 2027 vil elbiler etter planen utgjøre minst halvparten av alle leverte kundebiler. Tidlig på 2030-tallet vil så hele produktporteføljen til Mini være helelektrisk. Fra BMWs side blir det understreket av de fortsatt likevel skal være en global merkevare, med fotavtrykk i alle verdens regioner.

Cooper SE er første elbil ut fra Mini, den blir ikke alene veldig lenge.

50 prosent av salget i 2030

Først ut i denne elektriske satsningen er en bil som allerede er i salg, inkludert her i Norge. Mini Cooper SE produseres for tiden på fabrikken i Oxford. Neste generasjon Mini Countryman vil bli bygget i Leipzig i Tyskland fra 2023. Minis neste crossover-modell skal produseres med både forbrenningsmotor og i helelektriske versjoner.

I 2030 er målsetningen at elbilene skal stå for 50 prosent av salget, globalt.

Samtidig som dette skjer, girer også modermerket BMW opp satsingen på elbiler. Allerede i 2023 forventer BMW Group å dekke over 90 prosent av de ulike segmentene med elbiler. Neste generasjon BMW X1, BMW 5-serie og BMW 7-serie er allerede bekreftet som elbiler.

BMW er i gang med en stor, elektrisk offensiv. Dette er den store SUV-en iX som kommer senere i år.

Variere i ulike deler av verden

Fra 2025 forventer BMW Group en gradvis nedgang i etterspørselen av biler med forbrenningsmotorer. Samtidig forventes det at salget av helelektriske biler vil fortsette å vokse gjennomsnittlig over 20 prosent årlig, mellom 2025 og 2030.

Basert på dagens forventninger i markedet vil minst 50 prosent av det globale salget i 2030 være elbiler. Det faktiske tallet vil trolig variere betydelig mellom de ulike markedene. Dette er knyttet til utbyggingen av ladeinfrastrukturen i forskjellige deler av verden. BMW Group forventer å ha rundt 10 millioner elbiler på verdens veier, i løpet av de neste 10 årene.

