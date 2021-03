FHI om vaksinesammenheng: – Vi mener det er for tidlig å konkludere

Folkehelseinstituttet undersøker sammenhengen mellom de alvorlige tilfellene av blodpropper og AstraZeneca-vaksinen, men mener det er for tidlig å konkludere.

Forskere ved Rikshospitalet mener at de har funnet en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og tilfeller av dødelig blodpropp i Norge.

Både Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket undersøker nå om det er en sammenheng, men FHI opplyser at de mener det er for tidlig å konkludere.

– Selv om fagfolk ved Oslo universitetssjukehus mener å ha funnet en mulig forklaring på sykdommen, mener vi det fortsatt er for tidlig å konkludere sikkert på om det er en årsakssammenheng med vaksinasjon, sier Sara Viksmoen Watle ved FHI til TV 2.

Nedsatt ekspertgruppe

For å kunne være sikker på årsakssammenheng, mener FHI at det er en rekke kriterier som må oppfylles.

– Det er ikke tilstrekkelig at det er observert en sammenheng i tid mellom sykdom og vaksinasjon, sier Viksmoen Watle.

Hun viser til at det er etablert internasjonale rammeverk for å evaluere dette, og at blant annet andre mulige forklaringsmekanismer må utelukkes.

– Arbeidet som gjøres av fagfolkene nå er viktige bidrag for å belyse dette. Folkehelseinstituttet har derfor også opprettet en klinisk ekspertgruppe som skal gi råd til arbeidet med koronavaksinasjonsprogrammet fremover. I tillegg pågår det et tett samarbeid med internasjonale kollegaer, sier hun.

Dette vil FHI legge vekt på

FHI opplyser at de nå, sammen med Legemiddelverket, ser gjennom og vurderer alle saker som er meldt etter vaksinasjon.

Alvorlige tilfeller, som for eksempel blodpropp og blødninger, blir videresendt til det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

EMA har hatt hektisk møtevirksomhet hele uken for å vurdere sykdomstilfellene, og nytteverdien av vaksinen opp mot mulige bivirkninger.

Konklusjonen er ventet etter klokken 16 torsdag.

– Vi avventer vurdering fra EMA i ettermiddag, Viksmoen Watle.

Folkehelseinstituttet, som er ansvarlig for det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, opplyser at de «i løpet av kort tid» vil gjøre en selvstendig vurdering av om vi fortsatt skal bruke AstraZeneca-vaksinen i Norge.

– I vurderingen vil vi legge vekt på EMA og Legemiddelverkets vurderinger, våre egne registeranalyser og råd fra den kliniske ekspertgruppen og faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram, sier Viksmoen Watle.

Steinar Madsen ved Legemiddelverket vil ikke si noe om når han tror en norsk beslutning vil tas.



– Vi formidler de endringene som eventuelt blir innført i preparatomtalen. FHI tar stilling til videre bruk av vaksinen, sier Madsen til TV 2.