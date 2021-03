Julia Nyland fikk reiserefs for Spania-tur – svarte på direkten

Blogger Julia Nyland har vært i hardt vær etter at det ble kjent at hun skal reise til Spania. Torsdag møtte hun samfunnsdebattant Ingeborg Senneset til debatt.

Kritikken har haglet mot influenser Julia Nyland (28), etter at hun annonserte på sin egen blogg at hun setter seg på flyet med en enveisbillett til Spania 31. mars. Det til tross for at statsminister Erna Solberg har gått hardt ut og frarådet utenlandsreiser.

– Den billetten ble bestilt for en god stund siden, og det å kunne spå at det skulle være så ille som det er nå på den tiden, var helt umulig, sier hun til God morgen Norge.

Nyland har ikke planlagt når hun tenker seg tilbake til Norge, men påpeker at hun ikke kommer til å reise tilbake når det står på som verst.

– Da må jeg sikkert være bort en veldig god stund, men jeg tenker at man må ta sine forhåndsregler og følge de lovene og reglene som gjelder.

Får kritikk

Sykepleier og journalist i Aftenposten, Ingeborg Senneset (35), er én av dem som har gått hardt ut mot Nyland.

– Å velge dette tidspunktet, hvor en del av landet ligger med brukken rygg og forsøker ikke å kveles under tiltak så strenge at psyken sprekker og økonomien strupes? Når unge følgere sitter og knapt har sett familie eller venner på lenge, og lenger skal det bli? Og akkurat da er tidspunktet du velger å trykke publisér på et splittende og demotiverende, egoistisk (sic) innlegg? Det er nesten så jeg ikke har lyst til å tro det, sa hun til God kveld Norge tidligere denne uken.

Til God morgen Norge påpeker samfunnsdebattanten at det i tillegg kan være risikofylt å dra til utlandet nå.

– Spania er et land som er det femte hardest ramma av pandemien i verden. 70.000 som har dødd – det er det samme som at et par norske byer skulle ha vært utryddet. I tillegg er det millioner som er smitta, så jeg synes det er veldig spesielt å velge og dra, sier hun og fortsetter:

– Men det som nok er verst i den situasjonen her, er at smittevern er avhengig av solidaritet, og solidaritet er avhengig av man gjør ting sammen og at man har motivasjon. Når man da velger å gjøre det offentlig og være en egoist, det er hennes egne ord, blir det rett og slett utrolig pinlig, flaut og dårlig gjort ovenfor unge følgere.

Ingen party-tur

Nyland forteller at hun skal tilbringe mesteparten av tiden i Spania alene i en leilighet.

– Jeg skal gjøre skole og jobbe. Det er min plan. Det blir ingen party-tur og det er ingen beach clubs, som man gjerne assosierer med Marbella.

Det er ikke bare influensere som har trosset regjeringens reiseråd det siste året. Også toppidrettsutøvere har fartet til konkurranser og treningsleirer. Senneset tror det er mange som føler på dette, og mener at dette er en debatt som må opp og fram.

– Hvorfor tenker vi at det er greit å reise bare fordi man er del av et lag? Jeg føler jo nesten litt med Nyland når du blir sittende alene, sier hun, men påpeker at det er en grunn for at noen reagerer.

– Alle er dritlei av den situasjonen vi er i. Alle har lyst til å reise. Jeg har lyst til å besøke min mor som bor i et annet land, men det kan jeg ikke gjøre. Jeg kunne ha sagt:« Jammen det er ingen som forbyr meg det», men heldigvis da, at vi ikke lever i et diktatur, slik at vi faktisk kan ta egne valg. Men egne valg er avhengig av ansvarlighet og det savner jeg veldig.

Hun håper at mennesker i offentligheten bruker stemmen sin til å bidra i dugnaden.

– Den muligheten er der. En billett kan avbestilles, men hvis du først har reist, så er det gjort. Da har du vist en god finger til dugnaden. Så kanskje du skal senke den og heller rekke ut en hånd til følgerne dine og si: «Jeg skjønner du har det fælt, men vi skal klare dette i sammen». Det synes jeg hadde vært stilig.

Roser Nyland for én ting

Vi har den siste tiden lest, sett og hørt om store influensere som reiser til utlandet. Men i motsetning til Nyland, har ikke disse ønsket å gi en kommentar.

– I det øyeblikket man velger å gjøre sin privatsak til et offentlig anliggende ved å publisere det på en blogg, så får man et ansvar for å ta en debatt. Det skal Nyland ha ros for, fordi det har vært et stort problem at influensere tar valg og forteller om det, også er det «radio silence», sier 35-åringen og utdyper:

– Det er ingen som svarer på kritiske spørsmål, ingen som stiller i debatter, ingen som vil være med å ta en diskusjon om valget sitt og vi andre står igjen med en sånn: «Okei, du lever av den norske offentligheten, men du vil ikke bidra i den». Det gjør faktisk Nyland nå, og det er derfor jeg tenker at denne diskusjonen her er verdt å ta, for når du er villig til å ta diskusjonen, så tenker jeg at da er det kanskje håp for at du tar imot ny informasjon.

– Julia, er det noen sjanse for at du ikke setter deg på flyet 31. mars?

– Det er helt umulig å svare på. Ting endrer seg hver dag, hver time og hvert minutt, så per dags dato har jeg bestemt meg for å reise. Men selvfølgelig – i det tempo ting går i, så kan man kanskje ikke reise. Kanskje grensene blir stengt for alt jeg vet.

Bloggeren avviser at hun gjør dette for ekstra publisitet.

– Vet du hva, jeg har vært gjennom så mange slike runder tidligere i min bloggkarriere og jeg vet at de leserne som kommer på min blogg nå, forsvinner like fort som debatten er ferdig. Så at dette er noe som gagner meg på sikt, det er det overhodet ikke.