Krever svar: – Vi har grunn til å tro at folk kommer inn med smitte

Rettelse: I en tidligere utgave at denne artikkelen sto det at 71.161 passasjerer hadde ankommet Oslo lufthavn. TV 2 har blitt kontaktet på nytt av Avinor, og dette tallet omfatter både avreise og ankomst. Det riktige er at 31.097 passasjerer har ankommet. Dermed er det ikke korrekt at over halvparten ikke har blitt testet. TV 2 rettet så fort vi ble gjort oppmerksomme på den feilaktige informasjonen.

Den 18. januar strammet regjeringen kraftig inn på regler for innreise.

Ifølge Smittevernforskriften er norske statsborgere blant én av 18 grupper som er unntatt kravet om å fremvise en attest som viser negativ koronatest ved innreise.

Likevel bekrefter Helsedirektoratet overfor TV 2 fredag at også norske statsborgere skal testes ved grensen, med kun noen få unntak, blant annet barn under 12 år.

– Store konsekvenser

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det nå hersker stor usikkerhet ved smitteverntiltakene ved grensen, og frykter at importsmitte kan bidra til å øke den stigende smittekurven ytterligere.

– Nå lever vi i en tid der folk er på hjemmekontor, de er i karantene, det er nedstengt, livsverk går over ende, også er det ikke kontroll på importsmitten. Vi må få svar på hva det er som skjer, sier Støre.

– Grunn til å tro at folk kommer inn med smitte

Han mener det verserer så mange historier om manglende kontroll på grensen at noen må på banen og forsikre at kontrollen ivaretas.

– Jeg mener vi må få svar på hva som egentlig skjer. Vi har fått forsikring om at det er obligatorisk testing ved grensen, og så vi høre om at det kommer fly på fly hvor folk ikke en gang får informasjon om testing, eller tester seg, sier Støre.

Nå frykter Støre Norge ikke har tilstrekkelig kontroll på smitten som kommer over grensen.

– Kontrollen på importsmitten har vært svak fra starten av. Vi lever med påstanden om at det er stengte grenser, vi har også grunn til å tro at det er folk som kommer inn med smitte, og det er ikke akseptabelt, sier Ap-lederen.