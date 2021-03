Rørt Jan Thomas (53): – Det er rart å være tilbake

Det blir svært følelsesladet for Jan Thomas i «Helt Harald».

– Jeg løp jo rundt her som liten gutt selv og lekte, og at jeg sitter her i dag og har kommet meg igjennom det med livet i behold ... Jeg blir fylt med følelser og tenker at det er veldig, veldig rart, sier Jan Thomas i mandagens episode av Helt Harald.

De fleste forbinder Jan Thomas med glitter og glamour fra både Hollywood og Oslo, men det ikke alle vet er at han vokste opp på Austevoll i Vestland fylke, med Bergen som nærmeste store by.

Ellevilt liv

Etter at han flyttet til Skien i barneskolealder, har ikke Jan Thomas vært tilbake på Austevoll. Ikke før nå. Harald Rønneberg tar han med til barndomsstedet i TV 2-programmet «Helt Harald».

– Men nå er det greit å komme tilbake. Nå klarer jeg å ta det til meg og jeg klarer å ta det innover meg, sier han om gjensynet.

Se video fra Helt Harald i toppen av saken.

For Jan Thomas har levd et ellevilt liv der forskjellige epoker har gjort han til den han er i dag. Han blir sentimental av å tenke på lille Jan som løp rundt på barneskolen uvitende om hva livet ville bringe.

– Den enkleste sammenligningen mellom meg og Jan som gikk her, ville ha vært et skrin med masse fargestifter. Jeg var gutten som brukte alle fargestiftene i hele skrinet hver eneste dag. Og sånn er jeg i dag også, sier han.

Han forteller at han aldri følte seg annerledes på barneskolen.

– Barn føler seg ikke annerledes dersom de ikke blir fortalt at de er annerledes. En av de tingene øya her representerte for meg er trygghet, sier han i Helt Harald.

– Ingen fortalte meg på noe som helst tidspunkt ..., selv om jeg kledde meg annerledes og mamma kjøpte dukker til meg, at det var unormalt. Jeg hadde ingen referanser. Jeg visste ikke hva jeg var. Ordet homofil hadde man aldri hørt før, så ergo hadde jeg ikke noen koblinger til hva hodet mitt tenkte, forklarer han.

GAMLE TRAKTER: Jan Thomas får besøke sitt gamle barndomshjem. Foto: TV 2

Frykten for aids

Men han visste at Austevoll var for lite. Han visste at han måtte ut i verden, og Skien ble første stopp. Deretter Oslo. Og så Hollywood. Der tok livet en voldsom vending.

– Jeg kom til Hollywood som 18-åring, og da trodde jeg at jeg hadde dødd og kommet til himmelen, minnes han.

Det første han møtte var frykten for aids, som var skrekksykdommen på midten av 80-tallet for unge, homofile menn.

– Jeg hadde ingen referanser, for dette hadde vi heller aldri hørt om. Jeg kom dit, fikk mye oppmerksomhet som en modell som ikke eide skam og det var bokstavelig talt «sex, drugs and rock and roll», forteller han.

Gamblet med livet

Han sier videre at han på mange måter gamblet litt med livet.

– Ja, det gjorde jeg. Jeg husker som om det var i går at jeg gikk med bestekompisen min til legen for å ta en HIV-test, og sa spøkefullt at om ikke jeg har det, så har ingen det. Jeg var så ung og dette var måten jeg taklet det på.

Nå, 35 år etter at han kom til Hollywood, er han tilbake på Austevoll.

– Når man har blitt 53 år, så er det så lite i livet man får gjøre for første gang. Men dette er første gang jeg kan kjenne på dette her, sier han takknemlig.