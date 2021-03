«Tvinger virkelighetsfjern ekstremisme på folk»

Toppolitikere fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener reklame for salami og karbonader er like ille som å reklamere for røyk og sprit.

Det er absurd og kunnskapsløst å gjøre kjøttet til en folkefiende på denne måten.

Falsk fiende

MDG-representantene tegner opp en falsk fiende når de snakker om en «kjøttlobby» som angivelig prøver å «ta grep» på norske forbrukere. Den norske bonden fortjener heiarop, ikke hets fra MDG-ere som ikke forstår hvor maten kommer fra.

Det MDG kaller «kjøttlobby» er hardtarbeidende norske bønder som står tidlig opp om morgenen og jobber hardere enn de fleste for å sikre oss alle mat på bordet.

Som produserer mat helt i verdenstoppen på dyrehelse og mattrygghet. Som ikke tar fri om det er påske eller julaften, fordi dyra trenger stell og kjærlighet uansett om det er høytid eller hverdag.

«Vi må skjerme barn og unge for kjøttpropaganda,» sier MDG, og mener Matprat er en av synderne som «promoterer» kjøtt overfor barn og unge. MatPrat er finansiert av den norske bonden. «Kjøttpropagandaen» er kunnskapsdeling og opplysning om mat og matlagning, både basert på kjøtt, egg, melk og grønnsaker.

Gode matvaner hos både barn og voksne er viktig for folkehelsa. Uten kunnskapsdeling om sunn og trygg mat blir et sunt kosthold fort erstattet av Fast Food og ferdigmat som er dårlig for helsa.

Det er ikke et samfunnsproblem at folk spiser lammestek eller grillpølser i påsken. Tvert imot er dette en helt naturlig del av et sunt og variert kosthold, i tillegg til å skape arbeidsplasser og matberedskap i Norge.

Under 3% av Norges areal er dyrket mark. Mye av dette er jord som kun egner seg til å dyrke gress, og ikke korn eller grønnsaker. Mennesker kan som kjent ikke spise gress. Derfor trenger vi dyr som spiser gresset, og omdanner dette til mat vi kan spise. Denne maten kalles kjøtt.

Helt bak mål

Alle som har sett på kartet vet at Norge er mest skog og fjell. Dette er beiteområder med planter som utgjør mye av ressursgrunnlaget for norsk mat. Her kan man ikke kjøre traktor for å høste avling av plantene. Beitende dyr gjør en viktig jobb for å spise og utnytte disse ressursene.

Det er absurd å gjøre grillpølsa eller fårikålen som kommer fra disse dyrene til et klimaproblem. Klimakur 2030 foreslo for eksempel å regelrett sette 10% av norsk landbruksareal ut av drift i klimaets navn, og la det gro igjen. Forslaget ville ført til tap av 5000 årsverk i norsk matproduksjon.

Aktiv gjengroing av Norge er helt bak mål, når det store problemet er at vi importerer for mye mat i stedet for å forsyne oss selv basert på norske ressurser. Det er mye viktigere at vi beskytter landbruket mot importert mat, enten det er grønnsaker eller kjøtt, og jobber for å kunne produsere mer mat over hele landet.

Dobbeltmoral

Denne uken ble «plantebasert kjøttdeig» lansert. Dette produktnavnet må være selve definisjonen på dobbeltmoral. Hvis man først ikke vil ha kjøtt, hvorfor ikke kalle det plantedeig? Man kan jo lure på om MDG-erne også mener det skal være forbudt å reklamere for plantebasert kjøttdeig. Blir ikke det «kjøttpropaganda»?

Dobbeltmoralen lever godt i MDG. Reklame for kjøtt skal ikke være lov, men importert avokado, tomater eller belgfrukter er det greit å reklamere for. Da foretrekker jeg kjøtt og grønnsaker fra den norske bonden.

Det er bra med et variert kosthold for både unge og voksne. For de fleste er kjøtt en naturlig del av dette, og det må folk få bestemme selv.

Å forby kjøttreklame er å tvinge virkelighetsfjern ekstremisme på folk som ikke har bedt om det. MDG må stoppe denne type sverting av norsk matproduksjon

