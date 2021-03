Trysil, Hafjell og Kvitfjell før påsken: – Ingen fordel hvis det kommer unormalt mange hit

Hyttekommunene i Viken er kraftig nedstengt før påskeferien. Hyttekommunene utenfor er bekymret for hva det kan bety for deres påskeferie.

I Viken fylkeskommune har det blitt innført regjeringens strengeste tiltaksnivå til og med søndag 11. april.

Det betyr blant annet at hyttekommunene Hemsedal, Nesbyen og Hol må holde serveringssteder og sportsbutikker stengt.

Hyttekommunene utenfor Viken ønsker hytteturistene velkommen, men er spente på hva en nedstenging i Viken kan bety for deres påskeuke.

Aktuelt med lokale tiltak

Ordfører i Trysil kommune, Ole André Storsnes, frykter at Vikens nedstengingen kan føre til at flere trekker til hans kommune.

– Det er ingen fordel hvis det kommer unormalt mange folk hit i denne situasjonen.

Han håper Viken- og Oslofolket nå er ekstra varsomme på å følge reglene som gjelder på sitt hjemsted.

– Er man fra et sted hvor serveringssteder er stengt, så skal man ikke benytte seg av det her heller. Folk må ikke tenke at Trysil er et fristed.

Storsnes forteller at det kan bli aktuelt for Trysil å innføre lokale tiltak.

– Det er fremdeles noen dager til påske. Enn så lenge så stoler vi på at de nasjonale tiltakene er gode nok, men mye kan skje.

Fraråder hotell

Det er ikke innført noen nasjonale tiltak frem mot påskeferien. Onsdag varslet Bent Høie om at nasjonale tiltak kan skje.

– Vi vurderer situasjonen fra dag til dag sammen med FHI og Helsedirektoratet. Hvis det blir flere utbrudd mange steder i landet, har vi planer om å innføre strengere nasjonale tiltak. Det kan skje på kort varsel, advarte Høie.

UNNGÅ HOTELL: Bent Høie presenterte torsdag råd for hva man skal unngå i påskeferien. Foto: Torstein Bøe

Torsdag kom Høie med ytterliggere råd før påsken. Blant kom han med anbefalinger om å unngå hotell og andre overnattingsteder hvor det samles mange.

Men enn så lenge så gjelder regjeringens strengeste tiltaksnivå kun i Viken og Oslo på Østlandet.

Ulogisk

Fylkestingrepresentant i Viken for Senterpartiet, Magnus Weggesrud, er kritisk til hvordan innstramningene i Viken ble lagt frem.

– Det kan godt tenkes at det er riktig å stramme inn i hyttekommunene nå rett før påske, men det må ligge mer logikk bak valgene. Det er helt ulogisk at Hallingdalskommunen må stenge ned, men ikke steder som Trysil, Hafjell og Valdres.

Weggesrud mener innstramningene viser håpløsheten i fylket.

ULOGISK: Fylkestingrepresentant i Viken, Magnus Weggesrud forstår ikke hvorfor innstramningen rammer hyttekommuner ulikt. Foto: Privat

– Folk forstår ikke hvorfor tiltakene nå er som de er. Kanskje er det lurt for hyttekommunene å stenge ned før påske, men ikke steng de ned bare fordi de ligger i Viken.

Bekymret

En av kommunene utenfor Viken som forventer stort påsketrøkk er Ringebu.

Kommunen, hvor det populære skitrekket Kvitfjell ligger, forventer 20 000 besøkende i påskeferien. Kommunen har 4300 innbyggere.

Ordfører i Ringebu, Arne Fossmo, er bekymret for potensiell smitte i påskeuken, men ønsker alle turister som holder avstand velkommen.

– Vi ser hva slags situasjon landet vårt er i nå. Til nå har vi klart å holde oss nærmest smittefri, men det er bekymringsfullt hvor fort det kan snu hvis folk er uforsiktige i for eksempel skistuene, sier Fossmo.

BEKYMRINGSFULLT: Ordfører i Ringebu kommune, Arne Fossmo, liker ikke hvor fort smittetrykket kan endre seg. Foto: Ringebu kommune

Ordføreren har ingen innvendinger om det er lurt med nye nasjonale tiltak før påskeuken. Kommunen har ingen planer om å innføre egne lokale tiltak.

– Vi kommer til å følge de nasjonale reglene. Så lenge det ikke blir innført noen nye nasjonale regler, så anser vi situasjonen som trygg. Vi har opplevd at både hytteturister og lokalbefolkningen er flinke til å følge smittevernreglene så langt denne vinteren.

Går i null

I Hafjells hjemkommune, Øyer, kjenner de på spenningen knyttet til mange besøkende og muterte virus.

– Jeg leser jo historier om unge som blir syke av de nye variantene og det kan jo skje hos oss også. Jeg er mer bekymret nå enn jeg har vært før, sier ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli.

I NULL: På Hafjell har reiselivet både opplevd bookinger og avbestillinger etter at Viken kommunene strammet inn. Foto: Privat

Han er i hyppig møte med reiselivet i kommune. Foreløpig er det ikke sikkert innstramningen i Viken betyr flere gjester til Hafjell.

– Noen hoteller melder om større booking etter endringene i Viken, mens andre opplever avbestillinger. Så det går nok i null.

Mistmageli er forberedt på at nye nasjonale innstramninger kan skje.

– Vi ønsker ikke nasjonale innstramninger. Vi er vant til å håndtere mange folk og reiselivet vårt har kontroll. Men hvis smittesituasjonen tilsier at det er nødvendig å stramme inn over hele landet så følger vi opp det.