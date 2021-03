Fotball-Norge insisterer på seriestart første helgen i mai

Plan A var å starte Eliteserien 2. påskedag.

Plan B er å starte første helgen i mai.

En plan C eksisterer enn så lenge ikke, til tross for at sju av lagene i Eliteserien for øyeblikket har forbud mot å trene som normalt. Det forbudet varer i utgangspunktet til 11.april.

EM, europacup og norsk cup

Ifølge Leif Øverland, administrerende direktør i NTF, er det i hovedsak tre grunner til at man står last og brast ved planen som ble satt før det ble klart at klubbene i Viken fikk treningsforbud.

– I fjor begynte vi i juni, og det gikk heldigvis fint, men det er vanskeligere i år. For det første kommer det et EM i juni. For det andre kommer det europacupturneringer med norske lag (UEFA Conference League starter blant annet opp fra og med i sommer, journ. anm.). Og for det tredje er det viktig å komme i gang i mai for å kunne avvikle cupen. Derfor står vi på seriestart, som planlagt, første helgen i mai, sier Øverland.

Som TV 2 omtalte i går, fikk norsk fotball beskjed fra Helsedirektoratet sent tirsdag kveld om at forbudet mot trening for Eliteserie-klubbene i Viken ikke var en feil.

Situasjonen akkurat nå er derfor at Strømsgodset, Mjøndalen, Lillestrøm, Sarpsborg og Stabæk ikke får trent, noe som også er tilfellet for Sandefjord og Haugesund.

Gir nok tid til treningskamper

Vålerenga får enn så lenge trent som normalt, men det har blitt varslet at en harmonisering av treningsreglene for klubbene i Oslo og Viken kan bli en realitet i løpet av nær fremtid.

Når dette eventuelt vil skje, er usikkert. Helsedirektoratet henviser til Helse - og omsorgsdepartementet, men de har ikke rukket å svare på TV 2s henvendelse torsdag

Onsdag ettermiddag hadde NFF, klubbene og NTF et møte om situasjonen.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, bekrefter at det enn så lenge kun jobbes for en seriestart i mai, og ikke senere.

– Enn så lenge gjør vi det, men mot slutten av neste uke må det også tas noen beslutninger. Vi er i god dialog med myndighetene, og jeg opplever en forståelse for at det regionale forbudet mot trening i praksis er landsdekkende. Kutter man aktiviteten for ett lag i serien, så kutter det også aktiviteten for resten, på mange måter, sier han.

Både Fisketjønn og Øverland peker på at en seriestart i begynnelsen av mai er realistisk om man kommer i gang igjen 12.april, da det vil gi lagene tilstrekkelig med tid til å spille treningskamper og forberede seg.