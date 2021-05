Det finnes noen biler du bare ikke får nok av. Nye Mercedes S-Klasse er en slik bil.

Uansett hva du skal, finner du alltid en omvei med denne. Argumentene for å bli værende i bilen er nesten uendelig mange.

Dette opplever jeg gjennom hele testuken i det nye flaggskipet. En kort tur til butikken, ender med en to timers lang kjøretur. Du blir bare ekstremt fascinert og imponert over teknologien, drivlinjen og ikke minst luksusfølelsen S-Klasse har å by på.

Jeg har aldri vært noen stor fan av jazz, men i denne bilen føles det bare veldig riktig å høre på.

Nye S-Klasse har blitt bedre på alle områder – med ett, litt overraskende, unntak.

På utsiden har ikke Mercedes gjort store endringer. Men grillen er ny, samt helt nye LED-lys foran og bak. For første gang kan du også få innfellbare håndtak som tilvalg. Bilder: Mats Brustad / Broom

Ekstrautstyr for 800.000

Helt siden introduksjonen i 1954, har S-Klasse vært Mercedes sin spydspiss og et utstillingsvindu for teknologi og utstyr.

I utviklingen av en ny S-Klasse, sparer man ikke på noe. Det merkes også på helt nye og syvende generasjon.

Å sette seg inn bak rattet gir umiddelbart en spesiell følelse. Du kjenner at absolutt alt er litt ekstra gjennomarbeidet. Det handler om alt fra utforming av knappene – til materialkvaliteten og storbilfølelsen. Med sine nesten 5,3 meter og 2 tonn, er dette mildt sagt en ruvende vogn.

Bilen jeg kjører er S400d i lang utgave. Og er det én bil i verden som fortjener en fyldig ekstrautstyrsliste, er det nettopp S-Klasse. Det er tydeligvis den norske importøren også enig. De har nemlig gått bananas og lagt til ekstrautstyr tilsvarende en liten enebolig på Toten. Vi snakker nesten 800.000 kroner.

Interiøret er flunkende nytt og fremstår mer moderne enn på utgående modell.

Hvordan er den å kjøre?

Å entre førersetet i S-Klasse er som å gå inn i en egen boble. Du stenger hverdagen utenfor og nyter i stedet stillheten og den ekstreme komforten om bord.

Luftfjæring er standard på bilen. Demperne er adaptive og tilpasses hvert enkelt hjul. Resultatet er nesten som å kjøre rundt i et luftskip – du bare svever av gårde. Norsk veistandard blir plutselig helt upåklagelig.

S-Klasse utstråler makt og selvsikkerhet. Den nye grillen er enorm. Legg også merke til de nye, digitale lysene, som består av 1,3 millioner mikroskopiske speil...

Selv de kjipeste fartshumpene i Oslo, passerer du med et smil i denne bilen.

Etterhvert kommer S-Klasse også med E-Active Body Control. Dette er en videreutvikling av luftfjæringssystemet, som blant annet innebærer at bilen scanner veien for å forberede understellet mot dumper og ujevnheter. Vi har allerede testet dette i nye GLS, og kan bare forestille oss hvordan dette blir i S-Klasse, når utgangspunktet er såpass bra.

Skulle du mot formodning kjenne at en liten celle i korsryggen begynner å bli trøtt, etter 10-15 timer bak rattet, tilbyr bilen naturligvis en rekke ulike massasjeprogram.

I førersetet finner vi ikke mindre enn 19 (!) motorer, som blant annet sørger for at massasjen skal gå sin vante gang. Nå kan du også for første gang aktivere den via norsk talestyring, som er nytt på det oppdaterte multimedia-systemet, MBUX.

Nytt på bilen er dessuten et gigantisk head up-display, på størrelse med lerretet i storsalen på Colosseum kino. Dette støtter også «augmented reality» eller «utvidet virkelighet» på norsk. Det betyr at bilen kan prosjektere piler i veien ved bruk av navigasjon, for eksempel. Kjører du deg bort med denne bilen, bør du vurdere en tur til legen. Eventuelt bare levere førerkortet med det samme.

Ett av mange høydepunkt på S-Klasse er høyre baksete – eller skal vi si seng? Her kan du virkelig nyte livet mens bilen serverer massasje, musikk og duft etter eget ønske.

Fantastisk motor

For mange er S-Klasse synonymt med en kraftfull og stillegående V8 bensinmotor. Det alternativet kommer etterhvert.

Vår testbil har i stedet seks sylindre på rekke – og de mates med diesel. Så kan man alltid diskutere om dieselmotor er «riktig» i en luksuriøs S-Klasse. Men sannheten er at dieselmotoren aldri har vært bedre enn nå.

S-Klasse er diger. Men med den nye bakhjulsstyringen føles den ikke så stor ut likevel. Bakhjulene svinger opptil 10 grader, noe som reduserer svingradiusen med hele to meter.

Den nye 3-liters rekkeseksmotoren til Mercedes er råsterk, samtidig som den oppfører seg stille og kultivert.

I S400d yter motoren 330 hk og solide 700 Nm fra 1.800 omdreininger.

Dette er en kraftpakke som kler bilen ekstremt godt, og du lengter sjelden etter mer power. S-Klasse er tross alt ingen bil som innbyr til en veldig aktiv kjørestil. Men det er godt å vite at kreftene ligger klare, dersom det skulle dukke opp en tvilsom mafia du må kjøre fra.

En annen ting som må poengteres med denne motoren er forbruket. Ved rolig landeveiskjøring klarer bilen seg med rundt 0,5 liter/mil. Det er ikke annet enn imponerende, tatt alle kreftene og bilens vekt i betraktning.

For øvrig er det en fryd å oppleve hvordan hele drivlinjen bare harmonerer. Girskiftene er silkemyke og momentet fra motoren er på grensen til brutalt. Med 4Matic firehjulsdrift kommer du også elegant frem, selv på utfordrende føre.

Det er fristende å konstatere at 400d-motoren kanskje er verdens beste dieselmotor. I alle fall deler den seieren med en viss konkurrent fra Bayern, som benytter samme oppskrift: Seks sylindre på rekke og 3-liters volum.

Hvorfor Mercedes!?

Eksteriørt har det ikke skjedd store forandringer på nye S-Klasse. På innsiden er derimot alt nytt.

Nå går Mercedes vekk fra de to liggende skjermene og innfører i stedet en stor OLED touchskjerm i midten – på 12,8 tommer. Rent visuelt bidrar dette til et langt mer moderne uttrykk.

Så kan man alltids diskutere om det nye interiøret faktisk ser bedre ut eller ei. Men det er én ting man ikke kommer utenom. Og her kommer en aldri så liten brannfakkel:

Selv om oppsettet på skjermen er oversiktlig, er det ikke like effektivt å betjene bilen som utgående modell. Vi savner fysiske knapper for de viktigste funksjonene.

Med den nye touchskjermen, og totalt fravær av fysiske knapper, går brukervennligheten ned på nye S-Klasse. Enten du skal justere klimaanlegget, bytte mediakilde eller aktivere andre funksjoner, tar operasjonene lenger tid nå.

Dessuten tar det fokus fra veien, at du må treffe et bestemt punkt på touchskjermen, sammenlignet med å ha fysiske hurtigknapper som man kan føle seg frem til. Sikkerhet har vært i høysetet hos Mercedes i over 100 år, derfor kan man spørre seg hvorfor de nå innfører dette.

Mye av svaret ligger antageligvis i at det er de største markedene som «bestemmer», deriblant Kina – som elsker høy techfaktor og skjermbonanza. Samtidig må det poengteres at dette, bokstavelig talt, er det eneste man kan sette fingeren på i nye S-Klasse.

Det skal også sies at selve oppsettet på infotainment-skjermen er svært oversiktlig, elegant og ryddig.

Det er ikke uten grunn at S-Klasse er verdens mest solgte luksussedan flere år på rad. Alt er ekstremt gjennomført i denne bilen.

Verdens beste lydanlegg?

Det kryr av spennende nyheter på det nye flaggskipet. For alle som er glad i god lyd, er det nye Burmester 4D-anlegget et eneste stort høydepunkt.

Her tar Mercedes den helt ut med 31 høyttalere rundt om i kupeen, på til sammen 1.750 watt.

Du tilbringer mye heller en fredagskveld i dette baksetet enn i sofaen hjemme.

Men det stopper ikke der. På det nye Burmester-anlegget, er det også montert egne vibratorer i stolryggen. Disse vibrerer i takt med lydsignalene og forsterker hele lydopplevelsen – i form av en fysisk, liten «trøkk».

Forventningene til det nye 4D-anlegget har vært skyhøye. Da er det ekstra deilig å kunne slå fast at Burmester og Mercedes så til de grader leverer. Jeg har aldri hørt makan til lyd i en bil.

Uansett volum er lyden krystallklar, og bassen så kraftig at man bør vurdere titanskruer i ryggmargen. Det er bare å gratulere med det som trolig er verdens beste (standard) lydanlegg i en bil. Å kjøre bil blir aldri det samme igjen, etter å ha opplevd dette.

Også en liten oppfordring til dere få heldige som skal kjøpe en ny S-Klasse: Det er bare å lukke øynene og krysse av for Burmester 4D på utstyrslisten, selv om det koster nesten 90.000 kroner. Du kommer ikke til å angre!

Testbilen har full AMG-pakke både utvendig og inni.

Hjemmekontor i baksetet

En annen rosin i S-Klasse-pølsa er baksetet. Der kan du bade i luksus, takket være «First-Class-baksetet» som kun er tilgjengelig på S-Klasse i lang versjon.

Ved et enkelt tastetrykk forvandles baksetet nærmest til en seng. Ved siden av deg har du et eget nettbrett hvor du kan styre alt fra massasje til underholdning og stemningsbelysning.

Sistnevnte er tilgjengelig i 64 ulike farger. Da lyser 250 LED-dioder opp, og baksetet minner plutselig om en VIP-lounge på en heftig nattklubb i Berlin.

Jeg må også innrømme at hjemmekontor aldri har vært bedre enn dagene i baksetet på direktørbilen.

Baksetet fungerer også utmerket som kontor.

Hatten av

Det er vanskelig å ikke la seg begeistre av nye S-Klasse. Dette er bilen som egentlig har alt.

Luksusfølelsen er skyhøy, komforten upåklagelig og drivlinjen er fjellstø. På toppen av dette er bilen proppet med en haug av teknologi og sikkerhetsutstyr.

Det er helheten som gjør at S-Klasse fortsatt troner øverst på pallen i denne klassen. Det er bare å ta av seg hatten, og hvis det skulle være noen tvil, står det nye flaggskipet til en klar sekser på terningen.

Bli med på tur i nye S-Klasse her og se hvordan det er å bo i baksetet:

Mercedes S 400d 4Matic Motor og ytelser: Motor: 3-liter rekkeseks

Drivstoff: Diesel

Effekt: 330 hk og 700 Nm

Girkasse: 9-trinns automat

0-100 km/t: 5,4 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,8-0,94 liter/mil (blandet) Mål, vekt og volum: L/B/H: 5,28/1,95/1,5 meter

Vekt: 2.070 kg

Bagasjerom: 550 liter Pris fra: 1.500.900 kroner Pris testbil: 2.287.452 kroner

