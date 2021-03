Granada-treneren frykter Molde til tross for solid ledelse

Med 2-0-seier i hjemmekampen har Granada et strålende utgangspunkt før den andre åttedelsfinalen mot Molde i Europaligaen.

Se kampen! Molde-Granada på TV 2 Zebra og Sumo fra klokken 18.30 i kveld. Kampstart 18.55.

Likevel nekter Granada-leiren å gå med på at de er store favoritter til å ta seg til kvartfinalen foran kveldens returoppgjør mot Molde.

– Denne runden er fortsatt helt åpen. Vi har sett at Molde er en tøff utfordring for oss. Og dette er en kamp der alle tenker at «nå er det meg mot resten». Alle vil gi alt og det vil bli sjanser begge veier, sier Granada-trener Diego Martínez til TV 2.

Selv om Molde tapte 0-2 i Spania, var moldenserne lenge vel så gode som Granada. Faktisk hadde Molde ballen mest. Og strengt tatt var det to forsvarstabber som gjorde at Granada satte to baller i mål.

– Min følelse er at dette fortsatt er helt åpent, sier Granada-treneren.

Spørsmålet er om Martínez sier det fordi han ikke vil ta noe som helst for gitt – eller om han faktisk mener det. I alle tilfelle har han fått spillerne sine med på den samme tankegangen.

For konfrontert med at Molde-trener Erling Moe gir laget hans 30 prosent sjanse til å ta seg videre, reagerer Yangel Herrera slik:

– Nei! Jeg tror lagene er ganske like. Vi går ikke utpå der som favoritter. Men vi kommer i alle fall til å spille kampen som om det var en finale, sier Herrera til TV 2.

– Må spille en nesten perfekt kamp

Med andre ord har gjengen fra lille Molde i Norge opparbeidet seg stor respekt blant klubbene ute i Europa med sine prestasjoner i år.

I likhet med Erling Moe, mener Magnus Wolff Eikrem at Molde kanskje har 30 prosent sjanse til å ta seg videre.

– Men jeg pleier å være elendig til å tippe, påpeker Moldes stjernespiller.

– Hva forteller det deg at dere føler dere har såpass stor sjanse etter å ha tapt 0-2 i første kamp mot et lag fra spansk toppdivisjon?

– Det forteller at vi er et veldig godt lag og at vi har gjort det godt i Europa sist. Alle så vel sist at vi hadde muligheten til å score mot dem, men jeg tror vi må levere en nesten perfekt kamp. Og jeg tror ikke vi kan slippe inn mål mot dem, sier Eikrem.

Erling Moe føler Molde har et toppnivå som gjør at det er mulig å overraske i kveld.

– Utgangspunktet er selvfølgelig tøft, men vi har vært ute og konkurrert i mange år på rad nå. Lærdommen er at vi står godt opp mot mellomsjiktet i Europa når vi har dagen. Og det har vi gjort alt vi kan for at vi skal ha torsdag kveld, sier Moe.

Ble ikke overrasket

Selv om Molde styrte store deler av oppgjøret i Spania, sier Granada-trener Diego Martínez at han ikke ble særlig overrasket over nivået til Molde.

– Nei, det var ikke så overraskende, det var mer forventet. Vi visste at Molde var et raskt lag, et dynamisk lag og at de var i fysisk god form. Det er et lag som alltid vil kunne score mål, sier han.

Diego Martínez er naturligvis fullt klar over at kampen i aller høyeste grad vil leve i kveld dersom Molde går opp i en 1-0-ledelse tidlig.

– Vi har stor respekt for Molde. Det vil kreve maksimum konsentrasjon av oss å ta oss videre, sier han.