Lexus tok seg godt tid før de kom med en ren elbil. De har i mange år valgt fossile drivlinjer – og elektrifisering i form av hybrider. Her har de til gjengjeld vært gode lenge.

Når de endelig kaster seg inn i kampen om elbil-kundene, er det med en modell som på papiret ser riktig så interessant ut for norske kjøpere. UXe er nemlig en litt høyreist crossover med høy premiumfaktor.

UX (uten e) kjenner vi for øvrig fra før – da den har vært på markedet en stund, allerede. Nyheten er altså at den er blitt ren elbil, i tillegg – og da får en liten e, i slutten av modellbetegnelsen.

Utvendig er det ingen forskjell – utover en ekstra luke til lading, samt at det står Electric nederst på bakdørene.

Men en viktig forskjell er at prisen på UXe er betydelig lavere, siden bilen slipper moms og avgifter. 410.000 kroner er startprisen.

Her kan du lese om vårt aller første møte med Lexus UXe i Norge

Svært fornøyde eiere

Lexus er kjent for å tilby ekstremt god driftssikkerhet, og i tillegg følge opp kundene sine tettere enn de andre. Gang på gang har de derfor ligget øverst på ulike kundetilfredshetsundersøkelser.

Lexus UXe Luxury Pluss: Høy premiumfølelse Minus Trangt baksete / 50 kW hurtiglading Modell, drivlinje: Elektrisk motor Pris fra: 369.000 kroner Pris testbil: 454.900 kroner

At kundene er fornøyde, får vi også bekreftet i Brooms bilguide. Her er det leserne selv som forteller om sitt inntrykk av bilen. Nesten 11.000 nordmenn har vært inne og lagt inn en vurdering. 122 av disse gjelder Lexus.

Eierne har i snitt gitt bilen sin 9 poeng av 10 mulige poeng. Det er høyeste score av alle merkene.

Lexus RX400h: Verdens beste brukt-SUV?

Aldri gjort før

UXe er naturligvis en viktig modell – og da særlig i Norge. Målet er å selge rundt 1.000 eksemplarer. Det er et skyhøyt tall i Lexus-verden.

Men i og med at de er såpass sent ute, er det mange konkurrenter å forholde seg til. Og siden Lexus er et premiummerke, er de ikke blant de billigste. De har heller ikke lengst rekkevidde, ekstreme ytelser eller spesielt god plass.

Så hva er det da de vil slå i bordet med? Vi har tatt med nykommeren på tur, for å finne ut hva dette handler om.

Anders fortviler – får ikke ha luksusbilen i fred

Lexus er kjent for å ha ekstremt høy driftssikkerhet – og fornøyde kunder.

Dette mener norske Lexus-eiere om bilene sine

Hvordan er den å kjøre?

UXe har en viktig fordel, sammenlignet med de andre modellene til Lexus: Siden det er elbil, har den ingen trinnløs CVT-automatgirkasse. Her er det bare ett gir framover. Det er mange som er litt skeptiske til CVT-kassene, selv om de har blitt bedre de siste årene.

UXe har en elmotor på 204 hk og et dreiemoment på 300 Nm. Det er ikke fryktinngytende mye. Men i praksis oppleves bilen pigg og med et visst kraftoverskudd. Særlig om du setter den i Sport. Da får du dessuten en kunstig, men etter vår mening kul "motorlyd", når du gir gass. Slår du den over i Normal, går den like lydløst som vanlig.

Testløypa der vi kjører alle elbilene var delvis dekket av snø og is.

Siden motoren er såpass responsiv, kan du også bli fristet til å kjøre litt aktivt. Det går greit, fordi tyngdepunktet er lavt og fjæringen passe stram. Men det merkes at bilen i utgangspunktet ikke er beregnet for dette, når du kommer opp i litt fart.

0-100 km/t tar ikke mer enn 7,5 sekunder. Men som vanlig med elbiler, er det veldig mye som skjer fram til 60-70 km/t. Da føles den langt piggere enn tallene skulle tilsi. Vinterdekkene på testbilen har et svare strev med å plante kreftene i bakken. UXe har nemlig forhjulstrekk, ikke 4x4.

På veien imponerer den med svært høy komfort, imponerende lavt støynivå og en god sittestilling. Vi liker også infotainment-løsningen med "øya" foran armlenet på midtkonsollen. Her har du fysiske knapper til de viktigste funksjonene (media/radio) – og et hjul for å justere volum og et annet hjul for å bla i kanaler/skifte sanger.

Lastebil foran, betyr lavere forbruk. Det vet alle som kjører elbil.

En ting som er irriterende, er imidlertid at du går rett til MW-radio, når du trykker på radio-knappen. Du må trykke en gang til, for å få DAB.

Selve touchplaten på midtkonsollen krever litt tilvenning. Men vi foretrekker helt klart denne løsningen, framfor touchskjermer.

Batteriet er på 54,3 kWt. Det gir en oppgitt rekkevidde på 313 kilometer. Det er ikke på nivå med de beste i klassen. En godt UXe Luxury koster nok til å sammenlignes med blant andre Tesla Model 3 Long Range - med rekkevidde på 580 kilometer.

Ved hjelp av ombordlader kan UXe lade opptil 6,6 kW med hjemmelader. På hurtiglading har Lexus valgt Chademo-løsningen, i stedet for CCS. UXe kan ta imot 50 kW. Det er langt unna de beste. Flertallet ligger ligger mellom 100-150 kW – de beste over 200.

Når vi tar med bilen på den faste testløypa – 120 kilometer med småveier, riksvei og motorvei – ender forbruket på 2,05 kW/mil. Det synes vi er respektabelt. Ikke minst siden deler av strekningen er dekket av snø og is – og asfalten mange steder er våt. Ingen av delene er ideelt for forbruket.

Temperaturen underveis er mellom 0 og pluss fem grader, mens klimaanlegget står på 20 grader. Vi ligger i dragsuget bak en trailer i rundt åtte kilometer, noe som selvsagt er gunstig for forbruket.

Fram til vi kommer opp på motorveien, viser kjørecomputeren rett under 1,9 kW/mil. Men så snart vi kommer opp i 100 km/t, blir naturligvis forbruket et helt annet.

Vi starter uten å forvarme bilen – og det er kun èn person med på turen.

Basert på forholdene under testperioden, temperaturer mellom minus 2 og pluss 6 grader, virker det som om rekkevidden ligger et sted rundt 250-260 kilometer.

Dette bør du ikke være redd for å gjøre med bilen din

Dette interiøret byr på svært god opplevd kvalitet. Merk hjulet som lar deg velge ulike kjøreprogrammer på høyre side av "huset" til instrumentene.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Bagasjerommet er på 367 liter. Slett ikke ille, og faktisk nesten 50 liter større enn i en vanlig UX. Men det er likevel ikke best i klassen. Peugeot e-2008 har for eksempel bagasjerom på 434 liter.

Det er brukbar størrelse på bagasjerommet, men ikke best i klassen.

Seteryggen ryggen legges ned i 60/40-fordeling. Det er ingen skiluke, så skal du på tur, må du benytte deg av skistativ/takboks.

Hengerfeste får du ikke – og ikke frunk (bagasjerom foran). Men du kan ha taklast på 75 kg.

Livet i baksetet

Du skal ikke være veldig lang, før du får problemer i baksetet. Plassen under forsetene er trang til bena, knærne treffer fort ryggen på forsetet – og takhøyden er ikke spesielt god. Høyreiste bør ikke sitte her på langtur. Utsynet til siden er også begrenset, fordi den fallende taklinjen stjeler litt plass.

Det er egne luftdyser til klimaanlegget bak, varme i setene – og strømuttak til to mobiler. Men ikke midtarmlene eller koppholdere, så baksetepassasjerene er ikke særlig høyt prioritert her.

Her blir det fort trangt for voksne. Bakseteplass er ikke høyt prioritert. Setene kan heller ikke skyves i lengderetningen.

Bak rattet

Foran sitter du svært godt. Men det er fristende å stille inn setet nærmere rattet enn du vanligvis ville gjort, hvis du har noen bak deg. Rett og slett for å være litt hensynsfull.

Rattet kan justeres i alle retninger og kan varmes opp – og det er komfortable, elektrisk justerbare seter. Vi savner imidlertid litt mer sidestøtte.

Bra med oppbevaringsmuligheter, lademuligheter (inkludert trådløs lading) og to koppholdere.

Et hjul på høyre side av instrumentpanelet lar deg velge ulike kjøreprogram – og det fysiske knapper til mange av funksjonene i bilen.

Head up display er smart – men vi savner informasjon om telefon og radio/medier.

Vi dro til Ibiza – og fikk kjøre noen unike Lexuser

Fysiske knapper til de mest brukte funksjonene i infotainmentsystemet – og hjul som blant annet justerer volum, settes pris på. Touchplaten foran krever litt tilvenning.

Design:

Utvendig er UXe altså helt identisk med en vanlig UX. Det betyr et litt typisk Lexus-design: Diger og svært markert grill (selv om bilen ikke trenger kjøling), skarpe kanter, offroad-preget plastdetaljer rundt hjulbuene – og mange kanter og linjer også på hekkpartiet.

Lexus-designet er litt elsk/hat – men det er i alle fall svært få som er likegyldige.

Det er typisk Lexus, også innvendig: God kvalitetsfølelse, høyt plassert infotainmentskjerm med ryddig og fin visning og oversiktlige digitale instrumenter.

Den brede midtkonsollen mellom forsetene gir følelse av å kjøre en større og mer påkostet bil. Alt er svært godt satt sammen.

UXe er umiskjennelig Lexus, når det kommer til design. Det er mye som "skjer" rundt hekkpartiet. Tøft, eller rotet? Her er meningene delte.

Tech-faktor

Lexus plasserer seg i premiumsegmentet, og da må du være god på teknikk.

UXe har egen App som blant annet lar deg styre klimaanlegget, head up display, adaptiv cruise control, kollisjonsvarling med fotgjenger-gjenkjenning, adaptive og automatiske kjørelys, styreassistent og filtskiftvarsling.

Det er ingen store mangler, her. Bortsett fra at vi selvsagt skulle sett at den hadde betydelig høyere kapasitet på hurtiglading.

Lyst på brukt Lexus – da må du sjekke her før kjøp

Konklusjon

Bilen for deg hvis:

Er opptatt av premiumfølelse, driftssikkerhet og god service

Ikke bilen for deg hvis:

Du trenger mye plass og god rekkevidde

Lexus har ekstra lang garanti på batteripakken sin, hvis du følger oppfølgingsprogrammet.

På tampen:

Visste du at Lexus gir 10 år / 1 million kilometer garanti (minst 85 prosent kapasitet) på batteripakken, så lenge den får en årlig helsesjekk?

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 122 vurderinger av Lexus – og eierne virker veldig godt fornøyde. Snittscore er 9 av 10 mulige. Men enn så lenge er det ingen omtaler av UXe.

Eier du en Lexus? Fortell oss om det her:

Lexus UXe Motor og ytelser: Motor: Èn elmotor Effekt: 204 hk / 300 Nm 0-100 km/t: 7,5 sek. Toppfart: 160 km/t Forbruk (WLTP): 1,7 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 54,3 kWt Rekkevidde: 313 km (WLTP) Hurtiglading: 50 kW Ombordlader: 6,6 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 449 x 184 x 154 cm Bagasjerom: 367 / 1.268 liter Vekt: 1.850 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 75 kg Nyttelas: 460 kg Pris: Startpris: 369.00 kroner Pris testbil: 454.900 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk*: 2,07 kWt/mil * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Video: Lexus sin første elbil skal mer enn doble salget i Norge:

Dette er "konge-Lexusen"