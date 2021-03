Fem personer på det norske brytelandslaget virussmittet

To utøvere, to trenere og et medlem av det norske brytelandslagets støtteapparat har avgitt positiv koronatest få dager før OL-kvalifiseringen i Ungarn.

Det bekrefter Norges Bryteforbund torsdag.

Utøverne Felix Baldauf og Oskar Marvik har i tillegg til landslagstrenerne Fritz Aanes og Eren Gjægtvik testet positivt for korona i Budapest. Det har også fysioterapeut Jakob Larsen Jørgenvåg.

Landslaget er i Ungarn for å bryte den europeiske OL-kvalifiseringen, som er ett av to uttaksstevner til OL i Tokyo.

Sportssjef Erik Rønstad opplyser til NTB at alle de fem smittede har milde symptomer og ikke viser tegn på alvorlig sykdom.

– Dette er utrolig leit på vegne av utøverne. Det er nesten så jeg må gråte. Jeg vet hvor mye de har lagt ned og ofret for dette, sier Rønstad.

De smittede utøverne er naturlig nok uaktuelle for deltakelse i OL-kvalifiseringen.

Tre skal konkurrere

Rønstad opplyser at den norske troppen var gjennom en frivillig runde med koronatesting tirsdag. Onsdag kom den nedslående beskjeden om at fem av dem hadde avgitt positive prøver.

– Nå må vi bare ivareta dem som er smittet og de som skal konkurrere til helgen på best mulig måte både fysisk og mentalt, sier sportssjefen.

Utøverne Morten Thoresen, Stig-André Berge og Per Anders Kure har alle avgitt negative tester. De skal etter planen bryte i Budapest lørdag.

Kvinnebryterne Grace Bullen og Iselin Solheim reiste til den ungarske hovedstaden torsdag og deltar i OL-kvalifiseringen fredag.

Bullen har tidligere vært koronasmittet.

Kalkulert risiko

De norske bryterne har oppholdt seg i Ungarn de siste to ukene. Forbundet opplyser at troppen har vært underlagt strenge smitteverntiltak og omfattende testing.

Sportssjef Rønstad sier at de fem som er smittet, blir plassert på et isolasjonshotell.

– Nå jobber vi med å få oversikt over veien videre. Vi må forholde oss til ungarske myndigheter, sier han.

En bulgarsk bryter testet positivt på koronaviruset i Budapest tidligere denne uken. Når og hvordan smitten har kommet inn i den norske leiren, er imidlertid et ubesvart spørsmål.

– Vi visste at det var en kalkulert risiko for å bli smittet, ettersom vi måtte trene ute i Europa etter jul. Det var helt avgjørende for sparringen. Vi har tatt alle forholdsregler underveis, men det er umulig å gardere seg. Det er ekstremt surt at dette skjer nå, sier landslagssjef Fritz Aanes.

For de bryterne som ikke kvalifiserer seg for OL i Budapest i denne runden, er det et siste uttaksstevne til OL 6. til 9. mai i Sofia i Bulgaria.

