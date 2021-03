Kristoff har slitt med forkjølelse etter Paris-Nice

Milano-Sanremo er det første av totalt fem såkalte monumenter i sykkelsporten. Tre nordmenn stiller til start i det 299 km lange rittet.

Det knyttes størst forventninger til Alexander Kristoff i lørdagens ritt. 33-åringen trives godt når rittene er lange og utmattende. Kristoff brukte Paris-Nice til å sykle seg i form, men en ubeleilig forkjølelse i etterkant gjør nordmannen noe usikker før kraftprøven.

Sykkelsportens monumenter: Milano-Sanremo, Flandern rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Il Lombardia



– Jeg tror formen er grei. Paris-Nice har vært bra. Jeg fikk en forkjølelse etterpå, men jeg tror ikke det vil hemme meg veldig, sier han til TV 2.

– Jeg er litt ruskete i halsen, men det er noen dager til Sanremo ennå. Denne uken har jeg tatt det litt mer med ro enn jeg ville gjort hvis jeg var 100 prosent, men jeg satser på at det skal gå fint, fortsetter han.

Jeg føler ofte at jeg blir i bra form etter forkjølelser. Da er jeg på kanten Alexander Kristoff

– Trenger bank

6. plassen på den 5. etappen var Kristoffs beholdning fra etapperittet i Frankrike. Bortsett fra det fikk han mange kilometer i beina, noe som er avgjørende for den kommende perioden.

– Jeg tok hardt i. Jeg trenger som regel bank, og jeg føler Paris-Nice er et bra ritt sånn sett. Resultatene var ikke det helt store. Jeg fikk en 6. plass og skulle gjerne prestert litt bedre. Den første dagen hadde jeg magetrøbbel. Da spurtet vi for Matteo Trentin. Siden var det egentlig bare én spurt jeg spurtet for, forteller han.

Nå håper sykkelstjernen på en superkompensasjon lørdag.

– Jeg tror formen er på vei. Jeg føler ofte at jeg blir i bra form etter forkjølelser. Da er jeg på kanten. Da pleier kroppen å nærme seg toppform. Nå virker det som det løsner litt. Det er ingen krise sånn sett, men jeg tok ingen sjanser. De er ikke helt innafor å hoste og harke når man skal sitte på fly. Derfor tok jeg det litt med ro. Kanskje det er det jeg trenger med alderen - litt mer hvile, ler han.

– Frykter det skjer igjen

Milano-Sanremo har tradisjonelt blitt avgjort i én av de to avsluttende stigningene. Cipressa og Poggio vil skille klinten fra hveten. De bratteste partiene i Poggio har en stigningprosent på åtte.

– Jeg gleder meg ikke til Poggio, men den er ikke så lang. Henger jeg med over Cipressa håper jeg å henge greit med over Poggio. Det er en del år siden jeg har kjempet om seieren i Sanremo. Det er ofte en liten gruppe som har kommet over Poggio, og der har jeg ikke vært sterk nok til å sitte med. Jeg frykter det skjer igjen. Det er noen gutter der som virker å være veldig sterke, forteller han.

De er ingen overdrivelse å si at nederlandske Mathieu van der Poel og belgiske Wout van Aert har vist styrke så langt denne sesongen.

– Jeg får håpe de ser litt på hverandre. Jeg har pleid å sitte i gruppen som er litt bak dem. Jeg får bare håpe at den gruppen klarer å komme seg opp igjen, sier Kristoff.

PS! Edvald Boasson Hagen og Sven Erik Bystrøm er de to andre nordmennene som sykler lørdagens ritt.