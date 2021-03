«Det er helt uforståelig»

Jeg jobber faktisk bare to dager i uken fordi jeg går på skole ved siden av, men selv etter bare TO dager i uken så tenker jeg at «takk og LOV at jeg er ferdig for denne uken.»

Herregud for en respekt jeg har for de som må gjøre dette hele uken, og har gjort det i ett år.

Vi står i frontlinjen

Først må jeg legge til min store skuffelse og forbauselse, over at vi som tydeligvis er SÅ viktige for samfunnet, IKKE er først i køen til vaksine! Her ser jeg ingen logikk. Hvis vi er så viktige, og barnehager ikke kan stenges, hvorfor i alle dager får ikke vi vaksine først? I England er lærere prioritert, selv om skolene i stor grad har vært stengt hele tiden.

Så hvor er vår beskyttelse, når vi må være på frontlinjen i krigen? Dette er for meg helt uforståelig.

Min barnehage, som sikkert en del andre barnehager, er et gammelt, gammelt bygg som ikke var laget for å være en barnehage. Vi har NULL mulighet til å dele i kohorter og ha egne rom, for vi faktisk ikke har plass til det.

Har Raymond, Inga og co i det hele tatt tenkt på dette? (red.adm. byrådsleder Raymond Johansen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen)

Og jeg vil tro at selv de nyeste barnehagene ikke har nok bad, kjøkken og garderober til at vi kan deles i kohorter og ha våre egne kjøkken og bad. Så selv når vi er i kohorter, så må vi altså dele på disse rommene. For ikke å snakke om uteplassen.

Det er ikke slik at dette «røde båndet» hindrer viruset i å fly over til andre siden! Jeg ser virkelig ikke poenget.

«Dumme korona»

Politikerne snakker om hva som er best for barna. Jeg hører stadig barna si «Jeg er så lei av Corona. Dumme Corona. Når er Corona ferdig?» Ja, hva skal man si? Ingen vet.

I disse tider har mange avdelinger måttet blitt til så og si en ute-på-tur-avdeling, pga. mangel av plass inne i barnehagen. På vinterstid har ikke dette vært like lett for alle å takle, især barna. Frosne barn som gråter og er kalde og slitne er noe jeg har opplevd ganske så ofte, kun på mine to dager i uken.

Foreldre forteller om barn som klager og ikke vil mer på tur. Det er mulig dette blir bedre på sommeren, det gjenstår å se.

Så steng nå barnehagene, for guds skyld! Ok, takk for superhelt-status. Men vet dere hva? Vi er faktisk dødelige vi også. Det er sikkert hundrevis av barnehageansatte som er i risikogruppa, inkludert meg. Skal jeg være helt ærlig, så er jeg ganske så redd for å bli syk.

Både på jobb, hvor vi treffer mellom 20-40 personer hver dag, men også på vei til og fra jobb - med fulle busser og t-baner selv i disse tider, med en haug med folk som ikke vet hvordan man bruker et munnbind riktig, eller ikke i det hele tatt. Jeg tror vi barnehageansatte er en av de yrkesgruppene som møter flest folk i løpet av dagen.

Om vi går rundt med viruset, så kan antallet av de som blir smittet, bli ekstremt stort!

Vi har også en familie

La oss heller ikke glemme, at vi "superhelter" også har privatliv. Jeg elsker jobben min og er veldig glad for å få være blant de flotte barna "mine", men jeg har også en familie hjemme. Min mamma er i risikogruppen, og jeg har ikke sett henne eller min stefar på et år, annet enn utenfor leiligheten ved parkeringen, og i julen, hvor jeg måtte ta ferie uten lønn for å være i karantene i 10 dager, slik at jeg var sikker på at jeg ikke var syk.

Det er klart de er redde for hva jeg kan bringe med meg fra jobb. Jeg savner dem så innmari, og jeg tror de savner meg også.

Det koster penger å stenge, det skjønner jeg. Men det må da koste enda mer om vi «aldri» blir kvitt dette her, nettopp fordi vi IKKE stenger? Jeg kan heller ikke fatte at penger er viktigere enn menneskeliv.

Hvor er takken for hva vi gjør, vi ansatte? Når skal VI bli tatt vare på?

