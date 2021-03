Blomkålsuppe og eltefrie rundstykker

Du kan bytte ut rekene med tynne skiver rå laks. Suppen er glutenfri. Nederst i artikkelen finner du oppskriften på eltefrie grove rundstykker.

Blomkålsuppe og potetsuppe servert med urtepesto

Dette trenger du:

2 blomkålhoder, ca. 700 g ferdig renset

2-3 mellomstore poteter

1 skive sellerot hvis du har, hvis ikke kan den sløyfes

Ca. 5 dl vann

1 ½ ts salt

Ca. 8 dl grønnsakkraft og vann

1-2 ss smør

1 ½-2 dl matfløte eller crème fraîche

Salt, pepper, saft fra sitron

Urtepesto:

1 pk persille eller dill

1-2 fedd hvitløk, kan sløyfes

Ca. 1 dl olivenolje

Salt, pepper

Sitron

Slik gjør du:

Rens, skyll og del blomkålen i buketter. Skjær av og finhakk de grove stilkene. Skrell og del poteter og sellerirot i biter. Kok blomkål, poteter og sellerirot møre i grønnsakkraft.

Trekk kasserollen vekk fra palten og kjør suppen glatt med en stavmikser. Tilsett smør og fløte og kok opp under omrøring. Er suppen for tykk tilsett litt med kraft eller melk. Smak til med salt, pepper og litt saft fra sitron.

Urtepesto: Mos urter, hvitløk og olje i en hurtighakker/stavmikser til en glatt puré. Smak til med sitron, salt og pepper.

Server suppen med urtepesto og rensede reker. Eller skjær rå laksefilet i tynne strimler og legg i suppetallerken, øs over varm suppe og fordel litt urtepesto over.

Eltefrie grove rundstykker, langtidshevet

Dette trenger du:

500 g hvetemel

300 g sammalt hvete, fin ellet grov

1-1 ½ ts salt

2 ts tørrgjær eller ¼ fersk gjær

Ca. 9 dl kaldt vann

Ca 1 ½-2 dl hvetemel til utbaking

Slik gjør du:

Lag deigen på morgen og bak ut på kvelden eller lag deig på kvelden og bak ut neste morgen. Deigen trenger ca. 10 timer hevetid, kan heve så lenge som 15 timer. Ha alle ingrediensene i en bakebolle og rør sammen til en klissete/grøtaktig deig. Dekk bollen med plast eller lokk og la deigen heve i romtemperatur.

Utbaking: Dryss godt med mel på kjøkkenbenken. Hell deigen ut på den melete benken. Bruk en slikkepott eller bakeskrape til å samle deigen og strekk den og brett den inn mot midten et par ganger til ca. 6-7 cm bred avlang firkant. Legg med skjøten ned og dekk til . La den etterheve i ca.1 time (kan også stå opp mot 2 timer).



En halvtime før du skal steke rundstykkene, sett ovnen på 230 grader. Sett inn et stekebrett i den varme oven så det blir varmet opp. Bruk en deigskrape eller en skarp kniv til å dele deigen i rundstykke store firkanter. Dypp eventuelt rundstykkene i litt frø eller gryn som du har strødd på benken. Dersom deigen ikke er våt/klissete nok, pensle emnene med vann og dryss over frøene. Legg rundstykkene på bakepapir. Ta ut den varme stekeplaten og dra bakepapiret med rundstykkene forsiktig over på den. Sett stekeplaten med rundstykkene midt i ovnen, og stek i 12-15 minutter. Avkjøl på rist.