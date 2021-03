Raser: – Det eneste du gjør, er å si «fuck you» til resten av oss

Det er få som ikke er lei av koronasituasjonen. Flere og flere kjente profiler velger å dele sin frustrasjon, og ikke minst meninger om dette på Instagram.

En av dem er tidligere Paradise Hotel-deltaker Sofie Karlstad, som onsdag gikk ut og delte det hun selv betegner som en «upopulær mening». Hun skriver følgende:

«Korona er ikke det viktigste i verden. Nå er vi inne i andre året med fullstendig nedstengning. Vi er et demokrati, men i det siste har jeg mistet følelsen av at folket bestemmer. Eller i det hele tatt blir tatt på alvor».

Dersom man blar videre på hennes «Instagram-story», kommer påstander om at folk er lei og at jo flere innstramminger som kommer, «jo mer gir folk faen». Hun peker på de svake i samfunnet som lider mer og mer, og avslutter med:

«Snart må vi tilbake, lære oss å leve i den nye realiteten. Korona er det umulig å bli helt kvitt (...). Nedstengning og tiltak ser ikke ut til å fungere lenger».

Sofie Karlstad har 234.000 følgere på Instagram. I januar stormet det rundt henne da hun valgte å trosse reiserådene og dra til Dubai. Dette beklaget hun senere overfor følgerne sine.

– Hvis alle skal tenke sånn, så blir vi aldri kvitt det

Da den tidligere Ex on the Beach-deltakeren Linn Wøyen Lenes så dette, ble hun kraftig provosert. Hun kastet seg over tastaturet og kom med et krast tilsvar til Karlstad, på sin egen «Instagram-story».

«Det eneste du gjør her er å gi en stor «fuck you» til alle som prøver å følge retningslinjene», skriver hun.

Det hun reagerer mest på er at Karlstad bruker plattformen sin til å spre det hun mener er en oppfordring til «å bare leve normalt».

Hun er tydelig uenig i det Karlstad skriver, og bruker Australias koronahåndtering som argument:

«Australia feiret forrige uke 50 dager uten nye smittetilfeller, og de lever nå mer eller mindre normalt ettersom deres regjering var strenge med sine retningslinjer. (...) Vi nordmenn ser på «ikke anbefalt» som: Det står ikke at det er ulovlig».

Hvis alle skal tenke sånn, så blir vi aldri kvitt det, mener hun.

Har et ansvar overfor følgerne

Når God kveld Norge snakker med Linn Wøyen Lenes, påpeker hun at både hun og Karlstad har et ansvar ovenfor følgerne sine, særlig de yngre. Hun mener det er viktig å være bevisst på at mange tar det de skriver bokstavelig.

– Jeg forstår at Sofie sine intensjoner var gode (...), men samtidig kunne mange av uttalelsene hennes tolkes som at «siden restriksjonene ikke funker, så kan vi bare droppe dem».

Hun er spesielt kritisk til Karlstads kritikk mot regjeringen og mener selv at de som styrer landet får ufortjent mye tyn. Hun poengterer:

– Regjeringen stenger og åpner for å ikke legge for mye press på helsevesenet samtidig som de prøver å bevare arbeidsplasser og økonomi, sier hun og fortsetter:

– Politiet deler ut bøter for festing i hytt og pine. Det er vi innbyggere som må legge inn en innsats for at ting skal gå fortere frem til en mer normal hverdag.

Hun forklarer at hun bruker egne plattformer til å dele tips til å håndtere psykiske og fysiske utfordringer gjennom pandemien, og oppfordrer Karlstad til å gjøre det samme.

Føler seg misforstått

Sofie Karlstad tyr nok en gang til Instagram for å rette opp i utsagnene sine.

«Jeg mener ikke at vi bare skal åpne hele samfunnet igjen. Absolutt ikke», begynner hun.

Derimot etterlyser hun mer konsekvente retningslinjer, ikke det hun kaller for «halvveis nedstenging av og på». Hun poengterer at det ikke var ment som en oppfordring til å unngå retningslinjene, men en bønn om mer fokus på ringvirkningene av korona.

«At jeg sier at korona ikke er det viktigste i verden, sier jeg fordi jeg synes at langt viktigere ting blir glemt», skriver hun og peker på psykiske og økonomiske konsekvenser.

Karlstad ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor God kveld Norge.

Utenlandsreiser provoserer

Et betent tema som stadig dukker opp er influensere som velger å reise på utlandsferie, til tross for anbefalinger fra myndighetene om å unngå unødvendige reiser.

Siste tilskudd i debatten er bloggeren Julia Nyland, som nylig delte på bloggen sin at hun hadde reist til Spania.

«Det er fryktelig tabu å si høyt, og iallfall å gjennomføre. Jeg har verken grunn til en «høyst nødvendig reise» og har iallfall ikke en familiereunion der nede», skrev hun på bloggen på tirsdag.

Hun forteller videre at det er et egoistisk valg å ta, men at hun ikke bryr seg om hva folk mener om valget hennes.