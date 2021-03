Ble gjort narr av da han sang – nå er han en av storfavorittene i The Voice

Natan Dagurs (22) blind-audition i The Voice, som fikk alle de fire mentorene til å snu seg, har over en million visninger på YouTube. Men veien mot anerkjennelse for sangtalentet har ikke bare vært enkel.

Fredag er det klart for siste runde med dueller i TV 2-programmet The Voice. En av de håpefulle deltakerne som skal i ilden er Natan Dagur (22) fra Island.

Han har raskt blitt en av favorittene i sangkonkurransen, etter å ha levert en blind-audition som fikk samtlige mentorer til å snu seg – òg mentor Tom «Matoma» Stræte Lagergren til å knekke fullstendig sammen.

Auditionen hans er nå sett over en million ganger på YouTube, og er den opptredenen som har fått flest visninger av årets The Voice-videoer på plattformen. Det synes han er helt vilt å tenke på.

– Det er sykt. Det er kjempegøy, sier Natan til TV 2 på telefon.

Han beskriver hendelsen som en slags «utavdegselv-opplevelse», og legger samtidig til en annen, noe overraskende, opplysning.

– Det var første gang jeg sto på en scene. Det var en litt urealistisk følelse, som om at jeg bare fikk oppleve det fra sidelinjen. At jeg ikke gjorde det selv, men at jeg sto på scenen og så på at mentorene snudde seg for noen andre, beskriver 22-åringen.

Ble mobbet for sang-videoer

Dagur forteller at han oppdaget hvor gøy det var å synge gjennom Playstation-spillet «Singstar».

Etter hvert begynte han å legge ut egne sangvideoer på YouTube, men ga seg etter en liten stund, da klassekameratene gjorde narr av ham.

– Det var bare teit oppførsel, men det var nok til at jeg ikke gadd det mer. Da bare stoppet jeg noen år, og så tok jeg det litt opp igjen litt senere, forteller Natan.

BLE MOBBET: Natan Dagur sluttet ikke å synge, selv om han ble gjort narr av i ung alder. Her er han på scenen i The Voice. Foto: TV 2.

Hendelsen ødela dog ikke vennskapet dem imellom.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Det var jo vennene mine som lo av meg, låste seg inne på musikkrommet, spilte sangene foran hele skolen og gjorde narr av stemmen min, sier Natan og legger til:

– Det var kanskje litt mobbing, men jeg tok det ikke så personlig at jeg sluttet å være venn med dem av den grunn. Det var likevel nok til å få meg til å slutte å synge, og til å synes at jeg var teit da jeg sang, innrømmer islendingen.

Startet nytt liv i Italia

22-åringen er født og oppvokst på Island, men valgte å flytte til Italia som 17-åring. Det var det en helt spesiell grunn til.

– Jeg var veldig langt nede da jeg sluttet på skolen, på grunn av stress. Jeg begynte å bli usosial og ville heller være alene med egne tanker, og ble dratt lengre og lengre inn mot mørket. Så jeg flyttet egentlig bare for å starte et nytt liv, forteller Natan åpenhjertig og utdyper:

NYTT LIV: Natan Dagur fra Island fikk et nytt liv da han flyttet til Italia. Foto: TV 2.

– Jeg flyttet alene til en italiensk familie, og jeg begynte å fokusere på helt andre ting enn jeg gjorde før. Jeg begynte egentlig bare å leve livet og ble glad igjen.

Under Italia-oppholdet blusset også sanginteressen opp igjen, og Natan begynte å ta sangtimer.

Hele familien i Norge

22-åringen har flyttet mye over landegrensene i sitt liv. Familien kom til Norge for første gang i 2007, da hans eventyrlystne far ville begynne å studere i landet.

Etter to opphold tilbake på Island igjen, samt perioden i Italia, leier Natan for tiden en bolig i Lillehammer sammen med faren mens The Voice-konkurransen pågår. Resten av familien, mor, søsken, tanter og onkler bor spredt omkring på Østlandet.

Selv håper han også å kunne bli i Norge fremover.

– Jeg håper jo det blir noe med musikken her, så jeg kan fortsette å bo her, siden jeg liker Norge veldig godt. Italia er jo et kjempefint land det også, men bare hvis du har penger. Det er bare været de får nyte egentlig, mener han.

Trodde noen tulleringte

22-åringen hadde ikke planlagt å bli med i The Voice, men han ble påmeldt av broren. Da han fikk telefon fra produksjonen, trodde han først det var en spøk.

– Det ringte et norsk nummer som jeg ikke kjente igjen, og så var det noen som sa at det var «The Voice Norge». Men jeg hørte «The Vice» og tenkte sånn «Okei, ikke så stor sjans for at Vice skal høre med meg og historien min, jeg har ikke gjort noe så spennende», forteller han og viser til HBO-dokumentarserien «The Vice».

TOK FEIL: Dagur trodde noen tulleringte da han ble oppringt av The Voice. Her er artistene og mentorene i programmet; Yosef Wolde-Mariam, Espen Lind, Ina Wroldsen og Tom Stræte Lagergren. Foto: TV 2.

– Så da tenkte jeg bare at broren min kødda med meg, og jeg begynte å tulle litt tilbake. Han i den andre linja ble jo ganske sjokkert, så det var like før han skulle til å legge på. Da skjønte jeg at det sikkert var seriøst, og så fikk jeg høre at det var «The Voice» han hadde sagt.

– Ikke naturlig

I ettertid er Natan glad for at han sa ja til å bli med i sangkonkurransen.

– Det er kjempefint, det er en helt ny opplevelse. Ja, noe av det beste jeg har opplevd egentlig. Det er kjempekult.

22-åringen valgte til slutt Ina Wroldsen som mentor, etter at alle fire mentorene snudde seg. Det har han ikke angret på.

– Jeg synes absolutt det var riktig valg å gå til Ina. Jeg liker måten hun jobber på og måten hun tar det vi gjør, sangvalg, tekniske sider og alt annet, seriøst. Jeg håper jeg får jobbe med henne i nær fremtid, sier Islendingen.

Han forteller at mentoren har kommet med konkrete forslag til ting han kan endre på, men det er ikke alt han er like komfortabel med.

– Hun har pekt på litt ulike ting jeg burde gjøre, og jeg tar alt til meg, men jeg har ikke lyst til å gjøre det hvis det ikke kommer naturlig. Da tror jeg folk kommer til å se at det er litt påtvunget, forteller han og kommer med et eksempel:

– Jeg vil ikke stå på scenen og klappe i hendene, for da ser folk at du egentlig ikke vil klappe i hendene, men har fått beskjed om å gjøre det. Jeg synes det er mye bedre å se naturlig ut enn å prøve å være en annen enn jeg er, forklarer Natan.

Samtidig innrømmer han å ha fått mange gode idéer.

– Jeg tror alle har sine verdier. Ina er kanskje den strengeste, men hun er streng på en god måte. Jeg kjenner henne ikke så veldig godt, men hun kommer med gode idéer og det har vært fint når vi har pratet sammen, forteller 22-åringen.

Stort forbilde

Islendingen har en klar drøm for fremtiden, og det var ikke tilfeldig at han begynte å legge ut YouTube-videoer for å fronte sangstemmen sin. Dagur har nemlig et stort forbilde i kanadiske Justin Bieber, som startet karrieren på akkurat den måten.

– Justin Bieber er definitivt et forbilde. Det var derfor jeg startet med YouTube. I tillegg følger jeg noen folk som lager cover på YouTube, som er veldig teknisk flinke og som har fått meg til å bli den jeg er i musikken i dag.

Nå håper 22-åringen at sangkonkurransen kan få fart på karrieren, og han har satt seg ambisiøse mål.

– Jeg håper å bli artist, ikke bare i Norge, men å kunne spille hvor folk har lyst til å høre på meg. Jeg håper det blir over hele verden, forteller han.

I fredagens episode av The Voice skal islendingen i ilden, hvor han synger duell mot Alexa Valentina.

Selv om han kan bli nervøs, avslører Natan at han gjør gode forberedelser for å for eksempel ikke glemme teksten.

– Det som er viktigst for meg, er å bare øve på sangen helt til jeg kan den i søvne. Da er det bare å gå på scenen og så kommer det automatisk. Hvis man har trent så mye, så glemmer man ikke teksten, sier han selvsikkert.

Følgende deltakere skal ut i duell i de siste duell-rundene i The Voice:

1. Amalie Haugen Øvstedal og Julian Dein

2. Thea Sofie Vervik Barka og Elina Helmichsen

3. Daniel Granum og Johanne Flakne

4. Mads Sølsnes Gjetmundsen og Linn kristin Mæland

5. Frode Vassel og Terje Dahlberg

6. Natan Dagur og Alexa Valentina

