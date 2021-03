Tar et oppgjør med norsk humorfortid: – Hva er greit?

GOD KVELD NORGE (TV 2): I kjølevannet av debatten om hvorvidt «Nissene over skog og hei» bør fjernes fra Dplay, møtes noen av Norges fremste komikere for å gjennomgå klipp fra norsk humorfortid.

Etter flere uker med uenigheter om Espen Eckbos karakter «Ernst-Øyvind» er «blackface» eller ikke, gikk komiker Harald Eia i desember ut i VG og sa at «hvis nordmenn i 2020 misliker sketsjene våre, er det bare å ta dem bort».

Komiker Jonis Josef var raskt på ballen med å si «hvis man skal starte den leken, gå tilbake i alle ting, da kan man jo fortsette i evigheter».

18. mars møtes Lisa Tønne, Shabana Rehman, Harald Eia og Jonis Josef på Deichman bibliotek i Bjørvika i Oslo, for å gjøre nettopp det: gå gjennom klipp fra norsk humorfortid og stille spørsmålene:

– Var det egentlig gøy? Har grensa for hva man kan lage humor om faktisk flyttet seg de siste årene? Og er det i så fall dumt?

Striden om «Nissene over skog og hei»

Mange ble nok glade da det i fjor ble kjent at julekalenderen «Nissene over skog og hei» fra 2011 var tilbake på skjermen. Det tok imidlertid ikke lang tid før Instagram-kontoen «rasisme_i_norge» publiserte et innlegg der de kritiserte serien for å bruk av rasisme som humoristisk satire.

Innlegget fikk massiv oppmerksomhet, og flere stilte seg bak deres påstander om at karakteren «Ernst-Øyvind», spilt av Esben Eckbo, fremstiller «blackface», ettersom han har mørkere hudfarge og afroparykk.

Nathan «Nate» Kahungu (23) var en av de som uttalte seg til God kveld Norge:

– Serien i seg selv er veldig morsom, men problemet er at det er en karakter med blackface, som originalt ble skapt for å gjøre narr av mørkhudede, forklarer han.

3. desember kom nyheten om at julekalenderen ble tatt av skjermen. Men også dette, fikk folk folk til å reagere. Blant annet Mads Hansen (37) var på ballen:

– Alle er enige om at blackface er rasistisk, men utfra definisjonen på blackface så er det å karikere en mørkhudet og da overdrive de negative egenskapene. Det mener jeg bestemt ikke er tilfelle her, sier han.

Dette førte til at de uka etter, snudde i sin avgjørelse og igjen gjorde serien tilgjengelig. Samtidig markerte de innholdet med at de kunne fremstå «utdatert og oppleves støtende».

Møttes til debatt

Under debatten i Bjørvika stiller de spørsmål ved humor i Norge, og om det er gått for langt.

Eia startet ved å fortelle om sin reise inn i humorverden hvor han lærte at humor ikke har noen herre.

– Vi skulle kun ta hensyn til en ting, er det morsomt? Vi tok ikke hensyn til publikums moral og etikk, forteller Eia.

– Nå som jeg ikke gjør så mye komedie lengre, så vet jeg ikke om jeg kunne vært «fri», for det er så mange steder man kan tråkke feil, sier han videre.

Rommet blitt trangere

Tønne forklarer at du kan tulle med mange ting som er krenkende, så lenge du kan finne en fin vei inn.

– Rommet er blitt trangere, men du må gå den ekstra runden, sier hun.

Josef forteller at det stilles høyere krav til komikeren enn før.

– Før brydde man seg ikke så mye om hva folk tenkte, fordi de ikke hadde en plattform å uttrykke seg på, forklarer han.

– Hvis du først skal gjøre humor av en marginal gruppe, så er det blitt strengere krav. Hvis du har lyst å være litt kontroversiell, så er det din jobb som komiker at det du gjør er så bra at du kan stå inne for det, sier han videre.

Katastrofe

Rehman sier det er lett å bli stemplet til noe du ikke er.

Hvis en komiker utfordrer seg selv og lager noe som hen syns er morsomt og står inne for det, men så mener noen at det er rasistisk, hvis du da sier unnskyld for noe du står inne for, så blir du definert som rasist, det er det som er i ferd med å skje, det er katastrofe, sier hun.

– Vi snakker ikke om å blir krenget, vi snakker om konstruerte krenkelser, forteller Rehman videre.

Klipp fra fortiden

Ett av klippene de ser på er fra Team Antonsen fra 2004, hvor de snakker om kvinnenes plass i muslimske begravelser, der de har laget en sketsj rundt det. Eia spiller en muslimsk mann, som snakker tulle-arabisk.

Eia sier han har fått flere kommentarer at NRK ikke kunne laget denne i dag.

– Det var riktig på den tiden, men hvis du i dag skal ha fire hvite menn som spiller parodier på ulike etnisiteter så sparker du nedover, forklarer Josef og presiserer at han selv ikke tar seg nær av det, men det ville vært et problem i 2021.

– Jeg syns den sketsjen passer mye bedre i dag, problemet er ikke at det er en hvit mann som spiller en annen etnisitet, problemet er at vi tuller med religion, sier Rehman.

– Hvis målet ditt er å gjøre et opprør mot Islamsk kultur så er denne sketsjen innenfor, men hvis målet er å få muslimer til å le, så er det feil tilnærming, forteller Josef.

Videre i debatten går de igjennom flere humor-klipp fra fortiden og diskuterer om humoren er innenfor eller ikke.