Varsler renteoppgang i 2021

Som ventet holder Norges Bank styringsrenten på null prosent. Samtidig varsler sentralbanken at renten sannsynligvis skal opp i løpet av andre halvår av 2021.

Torsdag formiddag offentliggjorde Norges Bank sin seneste rentebeslutning. Der ble det klart at sentralbanken holder styringsrenten uendret på null prosent.

Situasjonen i norsk økonomi er fortsatt usikker, og beslutningen var derfor i tråd med det ekspertene ventet på forhånd.

Norges Bank har tidligere varslet at en renteøkning ikke vil skje før i 2022. Torsdag kommer sentralbanken med nye prognoser.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år, skriver Norges Bank.

Om styringsrenten: Kort forklart er styringsrenten den renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Lav rente tyder på at det ikke går så bra i norsk økonomi, mens høy rente betyr at det går bedre. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte. Når styringsrenten settes opp eller ned, følger gjerne renten på boliglån etter. 13. mars satte Norges Bank styringsrenten fra 1,5 prosent til én prosent, før de en uke senere justerte renten til 0,25 prosent. 7. mai satte Norges Bank styringsrenten ned til historisk lave null prosent.

– Vil ta tid

I sin redegjørelse for torsdagens rentebeslutning skriver Norges Bank at koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi.

– Aktiviteten har tatt seg opp siden i fjor vår, men gjeninnhentingen bremses nå av den økte smitten og strenge smitteverntiltak. På den andre siden tyder informasjon fra helsemyndighetene på at store deler av den voksne befolkningen i Norge blir vaksinert innen utgangen av sommeren.

De peker på at den økonomiske utviklingen internasjonalt er bedre enn ventet, som vil kunne gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt.

– Likevel vil det trolig ta tid før sysselsettingen og arbeidsledigheten er tilbake på nivåene fra før pandemien. Den underliggende inflasjonen er fortsatt over målet, men har avtatt de siste månedene, skriver sentralbanken.

Må se klare tegn

Det er Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet som bestemmer hva som skjer med styringsrenten. I torsdagens pressemelding om rentebeslutningen skriver sentralbanken at komiteen har lagt vekt på at boligprisene har steget markert siden i fjor vår.

De peker på at en lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

– Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Når det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, vil det igjen være riktig å heve styringsrenten gradvis fra dagens nivå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Boligtopp advarer

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) advarer mot å sette opp renta for tidlig og for mye.

– Overraskende rentehevinger er feil medisin for husholdningene og næringslivet i en tid preget av svært usikre utsikter for norsk økonomi, sier administrerende direktør Carl O. Geving i NEF.

Selv om det er en åpenbar sammenheng mellom lave renter og høye boligpriser, forventer Geving at balansen mellom tilbud og etterspørsel bedres i løpet av våren.

– I denne situasjonen er forutsigbarhet viktig, og det vil være kortsiktig og risikabelt å bruke styringsrenten i et forsøk på å styre utviklingen i boligmarkedet, sier Geving.